Μεγαλύτερη αυτονομία για τα ηλεκτρικά SUV της Ford – Πόσο φτάνουν;

Νέες μπαταρίες και αναβαθμισμένοι ηλεκτροκινητήρες αυξάνουν την αυτονομία στα ηλεκτρικά SUV της Ford

Η Ford βελτιώνει σημαντικά τα νέα αμιγώς ηλεκτρικά Explorer και Capri, εισάγοντας μια νέα επιλογή μπαταρίας και έναν αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα στις εκδόσεις Standard Range. Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή που έρχεται να ωφελήσει όσους επιλέξουν τις εκδόσεις με μπαταρία τυπικής χωρητικότητας των δύο ηλεκτρικών SUV της Ford.

Έως και 70 km επιπλέον αυτονομίας

Το αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης προσφέρει βελτιωμένη έως και 70 km αυτονομία για τα μοντέλα Capri Standard Range και Explorer Standard Range. Αυτό αποτελεί αύξηση που φτάνει το 17%, με το Explorer να διαθέτει πλέον αυτονομία που φτάνει τα 444 km και το Capri να μπορεί να κάνει 464 km με μία φόρτιση.

Πέρα από την αυτονομία, οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν και τις επιδόσεις, με την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα να αυξάνεται στους 190 PS και τη ροπή στα 350 Nm. Τόσο το Capri όσο και το Explorer στις εκδόσεις Standard Range είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,0 δευτερόλεπτα.

«Με την αναβάθμιση των Explorer και Capri με την τεχνολογία μπαταριών LFP αυξάνουμε την αυτονομία και την ανθεκτικότητα, διατηρώντας παράλληλα τα προσιτά επίπεδα τιμών για τους πελάτες μας. Η χρήση πρωτοποριακών καινοτομιών για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο ικανού προϊόντος χωρίς συμβιβασμούς είναι ο ορισμός της συνεχούς βελτίωσης» δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue & Model e, Europe. «Η επέκταση της αυτονομίας κατά έως και 70 km στις προσιτές εκδόσεις Standard Range θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερους οδηγούς να κάνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση».

Βασικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι η υιοθέτηση μπαταριών με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η οποία όχι μόνο προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και μειώνει την εξάρτηση από πρώτες ύλες υψηλής ζήτησης, αλλά επιτρέπει επίσης στους πελάτες να φορτίζουν τακτικά την μπαταρία στο 100% της χωρητικότητάς της χωρίς να ανησυχούν για τυχόν φθορές.

Τι κρατάμε: