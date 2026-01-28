Μεγαλύτερη αυτονομία σε μοντέλα των BMW και MINI – τι αλλαγή έγινε στην κορυφαία M5;

Το MINI Countryman E πλέον ξεπερνά τα 500 km, οι BMW iX1/iX2 κερδίζουν έως 40 km, ενώ η M5 χάνει ίππους από τον V8 λόγω Euro 7.

Οι αναβαθμίσεις που ανακοίνωσαν BMW και MINI για την άνοιξη του 2026 έχουν κοινό παρονομαστή την αποδοτικότητα. Από τη μία, το ηλεκτρικό MINI Countryman E ανεβάζει την αυτονομία πάνω από το «ψυχολογικό» όριο των 500 km στον κύκλο WLTP. Από την άλλη, οι BMW iX1 και iX2 υιοθετούν πιο αποδοτικό σύστημα κίνησης με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Στο ίδιο πακέτο ανακοινώσεων υπάρχει και ένα σημείο που θα συζητηθεί περισσότερο. Η BMW M5 προετοιμάζεται από νωρίς για τις απαιτήσεις του Euro 7, με αλλαγές στον V8, ώστε να πέσουν οι εκπομπές, αλλά χωρίς να αλλάξει η συνολική απόδοση του υβριδικού συστήματος.

Παρακάτω, συγκεντρώνουμε τι αλλάζει σε MINI και BMW, με έμφαση στα νούμερα αυτονομίας και στο τι ακριβώς συμβαίνει στην M5.

MINI Countryman E – πάνω από 500 km αυτονομίας από τον Μάρτιο 2026

Η MINI ανακοίνωσε τεχνική αναβάθμιση για το ηλεκτρικό Countryman, η οποία περνά στην παραγωγή από τον Μάρτιο του 2026. Το βασικό νέο είναι ότι το MINI Countryman E φτάνει πλέον έως 501 km αυτονομία (WLTP), ενώ το MINI Countryman SE All4 αναφέρεται έως 467 km (WLTP). Η αύξηση δεν έρχεται από μία μόνο παρέμβαση, αλλά από συνδυασμό αλλαγών σε κρίσιμα σημεία του συστήματος κίνησης.

Κεντρικός ρόλος αποδίδεται σε νέο inverter από καρβίδιο του πυριτίου (SiC), που περιορίζει απώλειες στην ενεργειακή μετατροπή, καθώς και σε αύξηση της καθαρής (net) χωρητικότητας της μπαταρίας του Countryman E στα 65,2 kWh. Παράλληλα, αναφέρονται και μηχανικές βελτιώσεις, όπως ρουλεμάν μειωμένων τριβών στον εμπρός άξονα, ώστε να περιοριστεί η αντίσταση κύλισης.

Στο πρακτικό σκέλος, η MINI επαναλαμβάνει ότι με ταχεία φόρτιση DC το Countryman μπορεί να φορτίσει 10%–80% σε κάτω από 30 λεπτά (χρόνος που εξαρτάται από συνθήκες και ισχύ σταθμού). Σε επίπεδο καθημερινής χρήσης, το όφελος της μεγαλύτερης αυτονομίας είναι απλό. Λιγότερες στάσεις για φόρτιση, ειδικά σε διαδρομές εκτός πόλης, όπου η κατανάλωση ανεβαίνει αισθητά στα περισσότερα ηλεκτρικά SUV.

BMW iX1 και iX2 – έως περίπου 40 km παραπάνω

Στα αμιγώς ηλεκτρικά SUV της BMW, τα οποία μοιράζονται το σύστημα κίνησης με το MINI Countryman, βλέπουμε μία ανάλογη βελτίωση στην συνολική απόδοση. Η τεχνολογία, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, βελτιώνει την αυτονομία, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας στον κύκλο WLTP και δίνει αύξηση περίπου 40 km, ανάλογα με την έκδοση.

Με τα επίσημα προκαταρκτικά στοιχεία WLTP που αναφέρονται στο κείμενο:

BMW iX1 eDrive20 αναφέρεται με αυτονομία 458–461 km WLTP

BMW iX1 xDrive30 με 429–430 km WLTP

BMW iX2 eDrive20 με 474 km WLTP

BMW iX2 xDrive30 με 444–449 km WLTP

Η ουσία για τον οδηγό είναι ότι η βελτίωση έρχεται χωρίς να αλλάζει ο χαρακτήρας των μοντέλων ή το πακέτο μπαταρίας ως βασική αρχιτεκτονική. Είναι «κέρδος» από την απόδοση του συστήματος και από το πώς διαχειρίζεται την ενέργεια. Αυτό συνήθως έχει θετικό αποτύπωμα και στην πραγματική χρήση, ιδίως σε μικτές διαδρομές όπου οι απώλειες μετατροπής παίζουν ρόλο.

BMW iX3: Ταχύτερη AC φόρτιση και λειτουργία Vehicle-to-Load

Για την iX3, η BMW ανακοινώνει την επιλογή AC Professional με φόρτιση έως 22 kW. Το πακέτο περιλαμβάνει και λειτουργία Vehicle-to-Load, με παροχή ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές έως 3,7 kW. Πρόκειται για πρακτικό χαρακτηριστικό για χρήσεις όπως τροφοδοσία εξοπλισμού σε εξωτερικούς χώρους, μικρές εργασίες ή φόρτιση συσκευών, χωρίς να απαιτείται άλλη πηγή ρεύματος.

Αναφέρονται επίσης νέες αποχρώσεις αμαξώματος (Eucalyptus Green metallic, BMW Individual Frozen Space Silver metallic, Fire Red metallic) και επιμέρους αλλαγές σε λεπτομέρειες εξοπλισμού, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν τον πυρήνα της είδησης για τους περισσότερους οδηγούς, που είναι η φόρτιση AC και το V2L.

Τι αλλάζει στην BMW M5: Μικρότερη ισχύς από τον V8, ίδια συνολική απόδοση

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της ανακοίνωσης αφορά τη BMW M5. Η BMW M προχωρά σε τεχνική αναθεώρηση του συστήματος κίνησης, ώστε να προετοιμάσει την M5 και την XM Red Label για τις απαιτήσεις του Euro 7, οι οποίες, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, τίθενται σε ισχύ στην ΕΕ από το 2027.

Η αλλαγή για την M5 περνά στην παραγωγή από τον Μάρτιο του 2026 και αφορά κυρίως τον κινητήρα εσωτερικής καύσης του συστήματος M Hybrid. Σημαντικές βελτιώσεις αφορούν τον έλεγχο του κινητήρα, τη βελτιωμένη μετεπεξεργασία καυσαερίων και την εισαγωγή του κύκλου Miller, η οποία αυξάνει την απόδοση και μειώνει τις εκπομπές ρύπων.

Το σημείο που θα σταθεί πολύς κόσμος είναι το εξής. Η ισχύς του V8 της M5 μειώνεται από 585 hp σε 544 hp (ή από 430 kW σε 400 kW). Παρ’ όλα αυτά, η BMW ξεκαθαρίζει ότι το ηλεκτρικό μέρος του συστήματος δεν αλλάζει ως προς το hardware και, με βελτιστοποιημένο λογισμικό, η συνολική ισχύς του συστήματος παραμένει 727 hp (535 kW).

Με απλά λόγια, η M5 κρατά το «σύνολο» της απόδοσης, αλλά αναδιανέμει το πώς προκύπτει, ώστε ο θερμικός κινητήρας να είναι πιο καθαρός και πιο αποδοτικός με βάση τις νέες απαιτήσεις. Αυτό είναι μια κλασική κατεύθυνση για high performance plug-in υβριδικά στην επόμενη φάση κανονισμών, όπου το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ισχύς, αλλά και οι εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες και σε περισσότερα σενάρια λειτουργίας.

Μικρότερες αλλά ουσιαστικές αλλαγές σε γκάμα και εξοπλισμό

H BMW επίσης κάνει αναφορά και σε μια σειρά από πιο «καθημερινές» βελτιώσεις:

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός στάνταρ για BMW Σειρά 1 και BMW Σειρά 2 Gran Coupé από την άνοιξη του 2026

Το σετ επισκευής ελαστικών Plus γίνεται στάνταρ σε περισσότερα μοντέλα (ενδεικτικά X3, Σειρά 5 Sedan, Σειρά 2 Gran Coupé και άλλα)

Από Φεβρουάριο 2026, όλα τα μοντέλα BMW υιοθετούν νέο έμβλημα στο καπό

Τι κρατάμε;