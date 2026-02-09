quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Mercedes-AMG: Έρχεται ηλεκτρικό SUV Coupé 1.000 ίππων!

ΔΕΥΤΕΡΑ | 09.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
mercedes-amg-erchetai-ilektriko-suv-coupe-1-000-ippon-792380

Η AMG επενδύει ακόμη περισσότερο στα SUV, προσθέτοντας τρίτη αμιγώς ηλεκτρική πρόταση με κουπέ αμάξωμα και κορυφαίες επιδόσεις

Η Mercedes-AMG επιβεβαιώνει ότι η ηλεκτρική της στρατηγική δεν περιορίζεται σε ένα μόνο αμάξωμα. Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της μάρκας, Michael Schiebe, η AMG θα λανσάρει ένα SUV Coupé υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα αποτελέσει το τρίτο μοντέλο της νέας, αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να παρουσιαστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα βασίζεται στην ίδια φιλοσοφία με τις αντίστοιχες θερμικές προτάσεις της AMG, ακολουθώντας το παράδειγμα των GLE 63 S SUV και GLE 63 S Coupé.

Η AMG «ποντάρει» στα SUV

Η απόφαση για την προσθήκη ενός SUV Coupé δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με τον Schiebe, τα SUV αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 50% των παγκόσμιων πωλήσεων της AMG, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη κατηγορία στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της μάρκας.

Με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο, η AMG επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική της αγοράς, προσφέροντας έναν συνδυασμό υψηλής ισχύος, τεχνολογίας αιχμής και πιο σπορτίφ σχεδίασης, σε ένα αμάξωμα που αποδεδειγμένα έχει εμπορική απήχηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοινή βάση με το ηλεκτρικό SUV των 1.000 ίππων

Το SUV Coupé θα βασίζεται στην πλατφόρμα AMG.EA, την ίδια που θα χρησιμοποιήσει και το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της μάρκας, το οποίο τοποθετείται απέναντι σε μοντέλα όπως η Porsche Cayenne και αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές του 2027.

Στην ίδια αρχιτεκτονική θα βασιστεί και το μοντέλο παραγωγής του πρωτότυπου GT XX, το οποίο θα αποκαλυφθεί εντός του 2026 και θα αποτελέσει τον διάδοχο του σημερινού GT 4-Door Coupé, αλλά και το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Mercedes-AMG.

Τεχνολογία και επιδόσεις AMG.EA

Το νέο SUV Coupé θα μοιράζεται με τα υπόλοιπα μοντέλα της πλατφόρμας το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, την μπαταρία και την αρχιτεκτονική 800 Volt. Η διάταξη θα περιλαμβάνει τρεις ηλεκτροκινητήρες, με έναν να κινεί τον εμπρός άξονα και δύο τον πίσω, εξασφαλίζοντας τετρακίνηση και ιδιαίτερα υψηλή απόδοση.

Για να έχουμε μια ιδέα σχετικά με το τι μπορεί να περιμένουμε, στο πρωτότυπο GT XX η συγκεκριμένη διάταξη αποδίδει έως και 1.341 ίππους, προϊδεάζοντας για το επίπεδο επιδόσεων που μπορεί να προσφέρει και το νέο SUV Coupé παραγωγής

Tags
#Mercedes-AMG#SUV
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
