Mercedes-AMG GT 4-Door: Με ψεύτικό ήχο V8 και ταχύτητες που θα ζηλέψεις

Η Mercedes-AMG μας έδωσε μια πρώτη γεύση από το πώς θα ακούγεται η επερχόμενη ηλεκτρική GT 4-Door Coupe, και η αλήθεια είναι ότι… τα κατάφερε

Ξεχάστε τους V8 κινητήρες και πιάστε τους V8… plus: Αυτό τουλάχιστον θέλει να μας πείσει να κάνουμε η Mercedes-AMG με τη νέα GT 4-Door Coupe, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που μπορεί να παίξει μελωδία V8 καλύτερα και από έναν παραδοσιακό V8!

Στο νέο βίντεο της AMG, ο CEO της Mercedes βγήκε βόλτα με ένα καμουφλαρισμένο πρωτότυπο και μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε για πρώτη φορά τον – ψεύτικο μεν, υπέροχο δε – ήχο του.

V8+ mode enabled

Στα πλαίσια του νέου προωθητικού βίντεο της Mercedes-AMG, ο Ola Källenius βγήκε βόλτα με ένα καμουφλαρισμένο πρωτότυπο, συνοδευόμενος από την οδηγό ανάπτυξης της ομάδας F1 της Mercedes-AMG, Doriane Pin, για μια σειρά δοκιμασιών. Στην αρχή του βίντεο μπορούμε να ακούσουμε τον Källenius να εξηγεί ενδιαφέρουσες τεχνικές λεπτομέρειες γύρω από το επερχόμενο μοντέλο, αλλά και το πόσο έχουν βοηθήσει οι προσομοιωτές στην ανάπτυξή του.

Το πιο ενδιαφέρον μέρος του βίντεο, ωστόσο, έρχεται λίγο αργότερα (skip στο 4:33 για να πάτε στην οδήγηση) κι ενώ η Doriane Pin κάθεται πίσω απ’ το τιμόνι. Με την επιλογή του Sport+ mode, «ξυπνούν» οι συνθετικοί βρυχηθμοί ενός V8 κινητήρα, με τον Källenius να περιγράφει το εν λόγω πρόγραμμα οδήγησης ως «V8+», χαριτολογώντας.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παραδεχτούμε πως, αν κι επιφυλακτικοί, η πρώτη γεύση από τον ψεύτικο V8 ήχο και τις ψεύτικες αλλαγές ταχυτήτων μας εξέπληξαν ευχάριστα, όπως και την ίδια την Pin. Το αποτέλεσμα ακούγεται ιδιαίτερα πειστικό, ειδικά αν το συγκρίνουμε με ηλεκτρικά αυτοκίνητα άλλων κατασκευαστών, με τη νέα AMG GT 4-Door Coupe να προσομοιώνει τα πάντα: από το «γρύλισμα» στις χαμηλές στροφές, το «ουρλιαχτό» στις υψηλές στροφές και τα «barrps» της εξάτμισης στις αλλαγές.

Τεχνολογία F1

Πέρα από τον εντυπωσιακά πιστευτό ήχο του V8 κινητήρα, το βίντεο στέκεται και στην προηγμένη τεχνολογία που κρύβεται πίσω από τη νέα AMG GT 4-Door Coupe, με αρκετή από αυτή να προέρχεται από τον κόσμο της F1. Το νέο μοντέλο χρησιμοποιεί ελαφριούς axial flux ηλεκτροκινητήρες της Yasa, εταιρεία που ανήκει στη Mercedes από το 2021 και προμηθεύει τεχνολογία στην ομάδα F1.

Ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμα την ακριβή ισχύ της έκδοσης παραγωγής, το concept car στο οποίο βασίζεται η AMG GT 4-Door, GT XX, διέθετε συνολική ισχύ 1.341 ίππων που προέρχονταν από τρεις ηλεκτροκινητήρες.

Και για όσους ανησυχούσαν: η νέα GT 4-Door φαίνεται πως μπορεί να στείλει και όλη την ισχύ στους πίσω τροχούς, επιτρέποντάς στον οδηγό να κάνει… donuts.

Η ηλεκτρική GT 4-Door Coupe αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Tι κρατάμε: