Mercedes-Benz: Τα αυτοκίνητα που έρχονται μέσα στο 2026

Η Mercedes-Benz προετοιμάζεται για μια περίοδο έντονων εξελίξεων, με το 2026 να σηματοδοτεί μια από τις πιο δραστήριες χρονιές στην ιστορία της

Από τη ριζικά ανανεωμένη S-Class και τη Maybach με V12, μέχρι την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική C-Class και τα νέα SUV, η γερμανική μάρκα ετοιμάζει τη μεγαλύτερη προϊοντική της αντεπίθεση.

Η πρόσφατη προαναγγελία της εκτεταμένα ανανεωμένης S-Class ήταν μόνο η αρχή, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται μια σειρά από πρεμιέρες που καλύπτουν ολόκληρη τη γκάμα, από τις πολυτελείς λιμουζίνες έως τα SUV και τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων.

Η επίσημη παρουσίαση της νέας S-Class έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιανουαρίου και θα ακολουθήσει η κορυφαία έκδοση Maybach. Η τελευταία θα προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση και την πολυτέλεια, με μακρύτερο μεταξόνιο και τον παραδοσιακό V12 κινητήρα να παραμένει στο προσκήνιο, παρά τη γενικότερη στροφή της βιομηχανίας προς την ηλεκτροκίνηση.

Η ίδια η Mercedes περιγράφει το επόμενο κύμα παρουσιάσεων ως το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα λανσαρισμάτων που έχει υλοποιήσει ποτέ. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική κατέχει η πρώτη C-Class που θα διατίθεται αποκλειστικά ως ηλεκτρική. Το μοντέλο αναμένεται να ακολουθήσει την τεχνολογική φιλοσοφία του νέου ηλεκτρικού GLC με EQ Technology, ενός SUV για το οποίο η εταιρεία αναφέρει ότι η ζήτηση είναι ήδη τόσο υψηλή ώστε να εξασφαλίζει την παραγωγή για μεγάλο μέρος της χρονιάς.

Στον τομέα των SUV, η γκάμα θα ενισχυθεί και με ανανεωμένες εκδόσεις των GLE και GLS, οι οποίες θα δεχτούν αισθητικές και τεχνολογικές βελτιώσεις. Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπορικό βάρος για τη Mercedes πέφτει στη νέα γενιά της GLA, η οποία αναμένεται το 2026 και θα διατίθεται και σε ηλεκτρική εκδοχή. Με το νέο αυτό μοντέλο, η εταιρεία σκοπεύει να αντικαταστήσει την EQA και να προχωρήσει σε μια ενοποιημένη προσέγγιση, όπου τα θερμικά και ηλεκτρικά μοντέλα θα συνυπάρχουν κάτω από κοινή ονομασία και σχεδιαστική ταυτότητα. Η αλλαγή αυτή έρχεται ως απάντηση στις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα προηγούμενα, ιδιαίτερα «αεροδυναμικά» σχέδια της σειράς EQ.

Σημαντικές εξελίξεις έρχονται και από το τμήμα υψηλών επιδόσεων της Mercedes-AMG. Περισσότερα από δέκα χρόνια μετά το SLS AMG Electric Drive, η AMG ετοιμάζει το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που βασίζεται σε ειδικά εξελιγμένη πλατφόρμα. Το νέο ηλεκτρικό super sedan, το οποίο είχε προαναγγελθεί από το πρωτότυπο GT XX, θα αποτελέσει τον πνευματικό διάδοχο του AMG GT 4-Door Coupe, το οποίο έχει ήδη αποσυρθεί από την παραγωγή. Παράλληλα, βρίσκεται στα σκαριά και ένα ηλεκτρικό SUV με την ίδια αρχιτεκτονική, αν και η άφιξή του τοποθετείται χρονικά μετά το 2027.

Πέρα από τα μοντέλα που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, όλα δείχνουν ότι η Mercedes έχει ακόμα έναν άσο στο μανίκι της. Η επιστροφή της G-Class Cabriolet έχει ήδη προαναγγελθεί, γεγονός που σημαίνει ότι η ανοιχτή εκδοχή του θρυλικού εκτός δρόμου μοντέλου αναμένεται να παρουσιαστεί πριν το τέλος της χρονιάς. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερης εμπορικής επιτυχίας για τη G-Class, η οποία σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων το 2025.

Η ανάγκη για αυτή την επιθετική ανανέωση δεν είναι τυχαία. Η Mercedes έκλεισε το 2025 με πτώση πωλήσεων, γεγονός που καθιστά το 2026 κομβικό έτος για την αντιστροφή της κατάστασης. Η νέα CLA, η CLA Shooting Brake, το επόμενο GLB και το ηλεκτρικό GLC αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες ανάκαμψης, ενώ δεν αποκλείεται και μια ανανέωση της θερμικής C-Class μέσα στη χρονιά, με στόχο τη βελτίωση σημείων που είχαν δεχτεί έντονη κριτική, όπως η τετρακύλινδρη έκδοση του AMG C63.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα επόμενα χρόνια προμηνύονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για την premium κατηγορία, με τη Mercedes-Benz να επιχειρεί δυναμικά να επανακτήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της.