Μέσα σε μία εβδομάδα 1.135 οδηγοί έχασαν το δίπλωμα τους για ένα μήνα – Τι έκαναν;

Πάνω από 1.240 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα. Πρόστιμα έως 350 € και αφαίρεση διπλώματος 30 ημέρες για οδηγούς δικύκλων.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της 32ης εβδομάδας της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», στο πλαίσιο του νέου Κ.Ο.Κ. (Ν. 5209/2025). Το συμπέρασμα είναι σαφές: Σε μόλις επτά ημέρες βεβαιώθηκαν πάνω από 1.240 παραβάσεις για κράνος, με την ποινή για τον οδηγό δικύκλου να περιλαμβάνει αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Τι έκαναν: Δεν φόρεσαν κράνος

Σύμφωνα με το ΔΤ, το διάστημα 2 έως 8 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 16.047 έλεγχοι. Από αυτούς προέκυψαν:

1.135 παραβάσεις σε οδηγούς , εκ των οποίων 52 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής

113 παραβάσεις σε επιβάτες

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, ενδεικτικά, στις καταγραφές περιλαμβάνονται παραβάσεις που αφορούν οδηγούς δικύκλων, επιβάτες δικύκλων και οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Πού «έγραψε» περισσότερο: οι παραβάσεις ανά περιφέρεια

Η εικόνα ανά περιφέρεια, όπως καταγράφεται στο ΔΤ, έχει ως εξής:

Πρώτη με διαφορά η Αττική με 641 παραβάσεις. Ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (119), η Δυτική Ελλάδα (92), η Κρήτη (90) και η Θεσσαλία (61). Στη συνέχεια αναφέρονται η Θεσσαλονίκη (54), η Πελοπόννησος (50), τα Ιόνια Νησιά (43), η Στερεά Ελλάδα (25), η Κεντρική Μακεδονία (23), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (22), η Ήπειρος (17), το Βόρειο Αιγαίο (10) και η Δυτική Μακεδονία (1).

Οι ποινές με τον νέο Κ.Ο.Κ.

Ο νέος Κ.Ο.Κ. αυστηροποιεί το πλαίσιο για τη μη χρήση κράνους, ως εξής:

Για οδηγό δικύκλου προβλέπεται 350 € πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

Για επιβάτη δικύκλου, το πρόστιμο είναι 350 €.

Για οδηγό Ε.Π.Η.Ο., το πρόστιμο είναι 30 €.

Θυμίζουμε ότι σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Γιατί γίνεται η εκστρατεία

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι η εκστρατεία δεν έχει στόχο μόνο την επιβολή κυρώσεων, αλλά την αλλαγή της αντίληψης γύρω από την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως βασικό μέτρο προστασίας της ζωής. Οι έλεγχοι, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, πραγματοποιούνται από Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικά Τμήματα και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση και στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.