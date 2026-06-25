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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μέσα στον Ιούλιο ανοίγει για το κοινό το Βόρειο Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Ε65 – Ποια μέρη συνδέει;

ΠΕΜΠΤΗ | 25.06.2026
Autotypos Team
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Ε65: Στην τελική ευθεία το τμήμα Καλαμπάκα – Γρεβενά, με την παράδοση στην κυκλοφορία να έχει πραγματοποιείται μέσα στον Ιούλιο

Σε τελική φάση μπαίνουν οι εργασίες στο Βόρειο Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος, Ε65, που συνδέει την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά, καθώς σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, το έργο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία έως τα τέλη Ιουλίου.

Ο Υπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στο εργοτάξιο του έργου συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο, διασχίζοντας ολόκληρο το υπό κατασκευή τμήμα μήκους 46 χιλιομέτρων, από τον ανισόπεδο κόμβο της Καλαμπάκας έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό, στον κόμβο των Γρεβενών.

Ε65

Απομένουν κάποιες μικρές, αλλά σημαντικές λεπτομέρειες

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών στο τελευταίο κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου που απομένει για την πλήρη ολοκλήρωση του Ε65, καθώς το υπόλοιπο τμήμα από τη Λαμία έως την Καλαμπάκα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Μετά την αυτοψία, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένουν κάποιες μικρές, αλλά σημαντικές λεπτομέρειες. Εκτιμάται πως στα τέλη Ιουλίου θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε στην κοινωνία αυτή τη νέα, σπουδαία εθνική υποδομή. Πρόκειται για ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής και έχουν κατασκευασθεί γέφυρες, σήραγγες, αλλά και ανισόπεδοι κόμβοι που θα εξασφαλίσουν άμεση πρόσβαση στον Αυτοκινητόδρομο σε περιοχές των Τρικάλων και των Γρεβενών. Ο Αυτοκινητόδρομος Ε65 είναι ένας σύγχρονος οδικός άξονας που θα προσδώσει μεγάλη δυναμική στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς θα συνδέσει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, με ασφάλεια και άνεση».

Αυτοκινητόδρομος Ε65

Το τμήμα Καλαμπάκα – Γρεβενά αποτελεί τον τελευταίο κρίκο του Ε65 και με την ολοκλήρωσή του ο αυτοκινητόδρομος θα λειτουργεί σε όλο το μήκος του, δημιουργώντας έναν νέο στρατηγικό οδικό άξονα που θα βελτιώσει σημαντικά τις μετακινήσεις μεταξύ Κεντρικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Πρόκειται για ένα έργο με αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά τεχνικά έργα όπως γέφυρες, σήραγγες και ανισόπεδους κόμβους, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και την προσβασιμότητα των τοπικών περιοχών.

Η κατασκευή του Βόρειου Τμήματος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό ποσό 452 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

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Tags
#αυτοκινητόδρομος#Ε65#εθνική οδός#Χρίστος Δήμας
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