Μετά τις Ferrari και Lamborghini, τώρα η Maserati αποκτά τη δική της ταινία

Η ταινία έρχεται σύντομα στους κινηματογράφους και αφηγείται την ιστορία της δημιουργίας της Maserati και την αγωνιστική κληρονομιά της

Η Maserati είναι η τελευταία ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία που περνά από το αυτοκίνητο στη μεγάλη οθόνη, καθώς μια νέα ταινία θα παρουσιάσει την ιστορία της μάρκας και των αδελφών που την ίδρυσαν το 1914. Μετά τη Ferrari και τη Lamborghini, η Maserati αποκτά τη δική της ταινία στο Χόλιγουντ.

Πρόκειται για την ταινία «Maserati: The Brothers», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα και επικεντρώνεται στην οικογένεια Maserati, στα πρώτα χρόνια της εταιρείας και στην αγωνιστική της πορεία. Η παραγωγή προέρχεται από τον παραγωγό των ταινιών «Ferrari» και «Lamborghini: The Man Behind the Legend».

Με Anthony Hopkins, Al Pacino και Andy García

Στην ταινία συμμετέχουν μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου όπως οι, Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy García και Jessica Alba. Σύμφωνα με το IMDB, στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Salvatore Esposito στον ρόλο του Bindo Maserati, Matteo Bassi ως Ettore Maserati, Michele Morrone ως Alfieri Maserati και Lorenzo de Moor ως Carlo Maserati. Τον Ernesto Maserati θα υποδυθεί ένας ηθοποιός με το όνομα Leo Ferrari.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες για την παραγωγή, η επίσημη σύνοψη αναφέρει ότι η ταινία «καταγράφει την πορεία της οικογένειας Maserati, από την ίδρυσή της το 1914 έως την ανάδειξή της σε έναν φημισμένο Ιταλό κατασκευαστή πολυτελών αυτοκινήτων, δίπλα στους αντιπάλους της, Ferrari και Lamborghini».

Από την ίδρυση στους αγώνες

Το trailer εστιάζει στα πρώτα χρόνια της Maserati, παρουσιάζοντας τη σχέση μεταξύ των αδελφών, αλλά και τις προσωπικές και ερωτικές τους ιστορίες. Στη συνέχεια, η πλοκή στρέφεται έντονα προς τους αγώνες, προαναγγέλλοντας μεταξύ άλλων τις νίκες της Maserati στο Indianapolis 500 το 1939 και το 1940. Το trailer περιλαμβάνει επίσης στιγμές έντασης και επικίνδυνες καταστάσεις, καθώς και ένα σοκαριστικό ατύχημα.

Σύμφωνα με το Car & Driver, η ταινία επικεντρώνεται κυρίως στις ζωές των Alfieri, Bindo και Carlo Maserati, τριών από τους αδελφούς που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της μάρκας. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Robert Moresco, ο οποίος είχε επίσης σκηνοθετήσει την ταινία της Lamborghini.

H νέα ταινία «Maserati: The Brothers» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου στην Ιταλία και «αναμένεται σύντομα» στον υπόλοιπο κόσμο.