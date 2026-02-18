Μετά το Grande Panda, ιδού το Giga Panda που ετοιμάζει η Fiat στην κατηγορία C-SUV

Το Giga Panda είναι το νέο οικογενειακό C-SUV της Fiat με κομψό σχεδιασμό, τεχνολογία και κινητήρες για όλα τα γούστα

H Fiat θα αποκαλύψει φέτος το πιο αναμενόμενο μοντέλο της για το 2026: το Giga Panda (όνομα που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επίσημα) είναι ένα νέο SUV κατηγορίας C που θα βασίζεται στην πλατφόρμα Smart Car της Stellantis, την ίδια πλατφόρμα στην οποία βασίζονται και άλλα «αδερφικά» μοντέλα του Ομίλου όπως, Grande Panda και Citroën C3.

Ένα οικογενειακό SUV με μέχρι και 7 θέσεις

Κρίνοντας από το πρωτότυπο που είδαμε τον περασμένο Φεβρουάριο, το νέο Giga Panda είναι αποτέλεσμα της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας που ακολουθήθηκε και στο Grande Panda, με κομψά σμιλεμένες γραμμές και προβολείς LED που θυμίζουν pixel υπολογιστή. Σε διαστάσεις, το νέο C-SUV είναι παρόμοιο με τα «αδερφάκια», Frontera και C3, με μήκος μεταξύ 4,4 και 4,5 μέτρα και επιλογή 7θέσιας διάταξης.

Πρόκειται για ένα πραγματικό οικογενειακό αυτοκίνητο, ενώ το γεγονός πως θα προσφέρεται και με 7 θέσεις δεν αποκλείει την πιθανότητα να υιοθετήσει το όνομα Multipla.

Σύγχρονο εσωτερικό

Οι τελευταίες κατασκοπευτικές φωτογραφίες του Fiat Fastback, έκδοσης SUV-coupe που μοιράζεται πολλά με το Giga Panda, δείχνουν έναν χώρο επιβατών που διαφέρει αρκετά με αυτό του Grande Panda, ενώ είναι απόλυτα σύμφωνο με τις τρέχουσες τάσεις. Αυτό σημαίνει μια μεγάλη κεντρική οθόνη, ψηφιακό πίνακα οργάνων πίσω από το τιμόνι και μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους.

Κινητήρες για όλα τα γούστα

Το Fiat Giga Panda βασίζεται στην πλατφόρμα Smart Car, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει θερμικό και ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Όπως και άλλα μοντέλα του ομίλου Stellantis, η γκάμα θα μπορούσε να ξεκινά με τον κινητήρα 145 ίππων ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, ο οποίος συνδυάζει τον 1.2 PureTech μαζί με μια ηλεκτρική μονάδα ενσωματωμένη στο εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σίγουρα θα υπάρχει χώρος για μία ή περισσότερες ηλεκτρικές εκδόσεις που θα ακολουθήσουν, με ισχύ από 83 kW (113 hp) έως 115 kW (156 hp).

Δεν αποκλείεται μια παραλλαγή με τετρακίνηση, με δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, με τον Όμιλο Stellantis να διαθέτει ήδη μοντέλα με αυτή τη λύση, τόσο ηλεκτρικά όσο και υβριδικά. Πολύ πιθανό, τέλος, για να διατηρηθούν οι τιμές καταλόγου όσο το δυνατόν χαμηλότερες, να υπάρχει μια έκδοση βενζίνης με θερμικό κινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, όπως αυτή που υπάρχει ήδη για το Grande Panda.

Ενώ είναι ακόμη νωρίς για να μιλήσουμε για τιμές, το Fiat Giga Panda θα μπορούσε να ξεκινά από τα περίπου 25.000 ευρώ, ενώ θα παρουσιαστεί επίσημα μετά το καλοκαίρι του 2026.

Πηγή: Quattroruote.it