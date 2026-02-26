quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεθυσμένη οδηγός πέφτει πάνω σε εννέα αυτοκίνητα στον Άλιμο (Video)

ΠΕΜΠΤΗ | 26.02.2026
Autotypos Team
methysmeni-odigos-peftei-pano-se-ennea-aftokinita-ston-alimo-video-794242

Στα εννέα αυτοκίνητα-«θύματα» σταμάτησε ο απολογισμός μιας 60χρονής που… τα «έτσουξε» λίγο παραπάνω στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Εννιά σταθμευμένα αυτοκίνητα χτύπησε με το όχημά της το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (23/2) μία μεθυσμένη οδηγός στον Άλιμο. Παρά τις ζημιές που προκάλεσε, η 60χρονη οδηγός επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο. Τελικά συνελήφθη και σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε βρέθηκε θετική σε χρήση αλκοόλ.

Στο βίντεο μπορούμε να δούμε την αρχική πρόσκρουση σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, η οποία πραγματοποιείται με αρκετή ταχύτητα. Ενώ κάτοικοι σπεύδουν στο σημείο, πιθανότατα λόγω του δυνατού θορύβου, η οδηγός συνεχίζει την τρελή πορεία της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κάτοικοι φαίνονται να την κυνηγούν τρέχοντας για να την σταματήσουν, ωστόσο, χρειάστηκε η βοήθεια της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί τελικά την συνέλαβαν περίπου μισό χιλιόμετρο παρακάτω. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η 60χρονη είχε 0,85 mg/l στο αίμα της, ποσοστό το οποίο υπερβαίνει αρκετά το όριο.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

