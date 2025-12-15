quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεθυσμένη οδηγός τραυματίζει σοβαρά διανομέα στον Κολωνό (Video)

ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.12.2025
Autotypos Team
methysmeni-odigos-travmatizei-sovara-dianomea-ston-kolono-video-786681

Kάμερα παρακολούθησης «έπιασε» τη στιγμή που μια μεθυσμένη οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας

Η 55χρονη οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο κι αρχικά συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, προτού στη συνέχεια πέσει πάνω σε άλλη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε ένας 56χρονος διανομέας.

Μετά από αλκοτέστ, αποδείχθηκε πως η 55χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ο 56χρονος διανομέας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και παλεύει για τη ζωή του.

Στο σύντομο βίντεο μπορούμε να δούμε την πρώτη σύγκρουση της 55χρονής με διερχόμενο αυτοκίνητο, λίγο πριν αυτή χτυπήσει τον άτυχο διανομέα. Ενώ η πλαγιομετωπική σύγκρουση δεν ήταν σοβαρή, ήταν αρκετή για να βάλει τη μοτοσυκλέτα σε τροχιά σύγκρουσης με αυτή του διανομέα.

Μετά την πρώτη σύγκρουση μπορούμε να διακρίνουμε αρκετούς περαστικούς να τρέχουν προς το σημείο για να βοηθήσουν τον τραυματισμένο διανομέα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Αλεξάνδρειας, στον Κολωνό.

Στο πρώτο αλκοτέστ που της έγινε από τους άντρες της Τροχαίας, η 55χρονη βρέθηκε θετική στην κατανάλωση αλκοόλ με ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του πλημμελήματος και συγκεκριμένα με 1,17 mg/l και συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

car-prices
google-news
