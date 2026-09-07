Μεθυσμένος 17χρονος τράκαρε τη Ford Mustang του πάνω σε αεροπλάνο εκατομμυρίων

O ανήλικος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν πέρασε με τη Ford Mustang μέσα από την περίφραξη αεροδρομίου και συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο αεροπλάνο Pilatus PC-12

Μια καταδίωξη της Αστυνομίας στις ΗΠΑ πήρε απρόβλεπτη τροπή, όταν ένας 17χρονος οδηγός Ford Mustang προσπάθησε να διαφύγει και κατέληξε μέσα σε αεροδρόμιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο όσο και σε ένα αεροσκάφος αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του New Hampshire, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 29ης Αυγούστου, όταν ο 17χρονος οδηγούσε μια μαύρη Ford Mustang του 2008. Η προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς ολοκληρώθηκε στο Portsmouth International Airport, όπου η Mustang φέρεται να έσπασε την περίφραξη, διέσχισε τον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών και τελικά συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο Pilatus PC-12.

Από τον έλεγχο της Αστυνομίας στον… αεροδιάδρομο

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 20:09, όταν αστυνομικοί αναζητούσαν ένα όχημα που συνδεόταν με εγκληματικές ενέργειες σε άλλες περιοχές. Ένας αστυνομικός εντόπισε τη Mustang και προσπάθησε να τη σταματήσει. Ο οδηγός, ωστόσο, φέρεται να αρνήθηκε να υπακούσει και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, μάλιστα χωρίς να έχει αναμμένα τα φώτα του αυτοκινήτου.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα. Η Mustang εισήλθε στον χώρο του αεροδρομίου περνώντας μέσα από τον φράχτη, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο σταθμευμένο αεροσκάφος. Το βίντεο από το περιστατικό δείχνει ότι η Mustang υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές ώστε θεωρείται πλέον ουσιαστικά μη επισκευάσιμη. Ο οδηγός συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για αξιολόγηση. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν τραυματίστηκε.

Παρά την παραβίαση της περιμέτρου του αεροδρομίου και τη σύγκρουση με αεροσκάφος, οι αρμόδιες Αρχές ανέφεραν ότι το αεροδρόμιο παρέμεινε ανοιχτό και η λειτουργία του δεν επηρεάστηκε.

Σοβαρές ζημιές στο Pilatus PC-12

Το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα αφορά, όπως είναι αναμενόμενο, το αεροσκάφος. Το Pilatus PC-12 υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς κατέρρευσε το αριστερό φτερό και το σύστημα προσγείωσης. Η PlaneSense επιβεβαίωσε ότι αυτό βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Portsmouth και περίμενε να υποβληθεί σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης όταν χτυπήθηκε από τη Mustang.

Ακόμα και παλαιότερα αεροσκάφη αυτού του τύπου μπορούν να αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι ζημιές στο φτερό και το σύστημα προσγείωσης αναμένεται να κάνουν το κόστος του περιστατικού ιδιαίτερα υψηλό.

Ο 17χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για διακεκριμένη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (aggravated DWI), ανυπακοή σε εντολή αστυνομικού και επικίνδυνη οδήγηση.

Πηγή: Carscoops.com