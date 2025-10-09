Μεθυσμένος 52χρονος οδηγός συνελήφθη χωρίς δίπλωμα ενώ προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα οχήματα – Πόσο φτάνει το πρόστιμο;

52χρονος οδηγός συνελήφθη στην οδό Φυλής για μέθη και χωρίς δίπλωμα, αφού «χτύπησε» 13 σταθμευμένα. Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για αλκοόλ & οδήγηση χωρίς άδεια και πόσο μπορεί να φτάσει το πρόστιμο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., απογευματινές ώρες της 6/10/2025 συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών 52χρονος αλλοδαπός που, κινούμενος στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές. Σε αλκοολομέτρηση που διενεργήθηκε, καταγράφηκε 0,97 mg/l, ενώ δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Τι συνέβη και γιατί έχει βαρύτητα

Έχουμε σωρευτικές παραβάσεις με ιδιαίτερα υψηλό δείκτη επικινδυνότητας:

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με καταγεγραμμένη ένδειξη 0,97 mg/l (μέτρηση αναπνοής).

Απουσία άδειας οδήγησης.

Πρόκληση υλικών ζημιών (προσέκρουση σε 13 οχήματα).

Ο συνδυασμός αυτός ενεργοποιεί διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα/αφαίρεση άδειας όπου υφίσταται), αλλά και ποινικές διαδικασίες (επικίνδυνη οδήγηση, μέθη).

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για μέθη

Ο νέος πλαισιωμένος μηχανισμός σκληραίνει το καθεστώς για μέθη, με υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και σύγχρονα τεστ (αλκοόλ & ουσίες). Οι κυρώσεις κλιμακώνονται με βάση την περιεκτικότητα σε αίμα (g/l):

0,50–0,80 g/l: 350 € πρόστιμο + αφαίρεση άδειας 30 ημέρες.

0,80–1,10 g/l: 700 € πρόστιμο + αφαίρεση άδειας 90 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: 1.000 € + αφαίρεση 180 ημέρες.

2η: 2.000 € + αφαίρεση 1 έτους.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για μέθη (άνω του 1,10 g/L)

Για περιεκτικότητα >1,10 g/L στο αίμα προβλέπονται:

Πρόστιμο 1.200 € και αφαίρεση άδειας & πινακίδων για 180 ημέρες .

και . Υποχρεωτική ακινητοποίηση και φύλαξη του οχήματος .

. Ποινή φυλάκισης από 2 μήνες έως 5 έτη (κατόπιν δικαστηρίου).

(κατόπιν δικαστηρίου). Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από 10 ημέρες έως 6 μήνες (δικαστική απόφαση).

Υποτροπές:

1η: 2.000 € και αφαίρεση διπλώματος 7 έτη.

2η: 4.000 € και αφαίρεση διπλώματος 10 έτη.

Σημείωση: Το 0,97 mg/L σε αλκοολομέτρηση αναπνοής μεταφράζεται τυπικά σε ~1,94 g/L αίματος, άρα ξεκάθαρα στην παραπάνω, αυστηρότερη βαθμίδα. Η ακριβής νομική αποτίμηση γίνεται μόνο με βάση τις επίσημες μετρήσεις που θα περιληφθούν στη δικογραφία.

Διαβάστε επίσης: Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; – Δες τι σε περιμένει σύμφωνα με τον ΚΟΚ

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα: τι αλλάζει

Το νέο πλαίσιο για οδήγηση χωρίς άδεια (όταν ο οδηγός δεν έχει αποκτήσει ποτέ ή έχει αφαιρεθεί/ληγμένο χωρίς ανανέωση) είναι σαφώς αυστηρότερο:

Βασική κύρωση: 1.000 € πρόστιμο, αφαίρεση άδειας 1 έτους (όπου υπάρχει) και φυλάκιση έως 2 έτη.

Υποτροπές:

1η: 2.000 € πρόστιμο + αφαίρεση 4 ετών.

2η: 4.000 € πρόστιμο + αφαίρεση 8 ετών.

Αν προκύψει ατύχημα, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Πόσο μπορεί να φτάσει το πρόστιμο στη συγκεκριμένη υπόθεση

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν:

Μέθη >1,10 g/L: 1.200 €, αφαίρεση άδειας & πινακίδων 180 ημέρες, ακινητοποίηση/φύλαξη οχήματος, και ποινική έκθεση με πλαίσιο 2 μήνες–5 έτη φυλάκιση & πιθανή αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας 10 ημέρες–6 μήνες από το δικαστήριο.

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα: 1.000 € βασικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας 1 έτος (όπου υφίσταται) και φυλάκιση έως 2 έτη· αυστηρότερες ποινές σε υποτροπή.

Συντρέχει και το σκέλος της επικίνδυνης οδήγησης λόγω πρόκλησης εκτεταμένων υλικών ζημιών (13 οχήματα), που συνεκτιμάται ποινικά.

Τι κρατάμε;

Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε 52χρονο χωρίς δίπλωμα και με μέθη (0,97 mg/l αναπνοής), έπειτα από πρόσκρουση σε 13 οχήματα στην οδό Φυλής.

Ο νέος ΚΟΚ αυστηροποιεί το πλαίσιο σε μέθη (ακινητοποίηση, υψηλότερα πρόστιμα, αφαίρεση άδειας) και σε οδήγηση χωρίς άδεια (έως 2 έτη φυλάκιση).

Το οικονομικό κόστος (πρόστιμα) και οι ποινικές ευθύνες μπορούν να είναι ιδιαίτερα βαριές, ειδικά όταν συντρέχουν πολλαπλές παραβάσεις και πρόκληση ζημιών.

Το μοναδικό υβριδικό SUV στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί και υγραέριο με αυτονομία 1.450 km – Ξεκινά από 24.800 ευρώ

Δοκιμή Jaecoo 7 AWD: Off-Road και ταξίδι σε VFM πακέτο

Η παράβαση που αγαπούν οι Έλληνες: Σχεδόν 2.000 πρόστιμα την περασμένη εβδομάδα!