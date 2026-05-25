Μεθυσμένος και με 221 km/h πιάστηκε 25χρονος στη Θεσσαλονίκη – Τι πρόστιμο προβλέπεται;

Συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για αλκοόλ και ταχύτητα. 25χρονος πιάστηκε με 221 km/h και μέθη. Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

Με 221 km/h στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης– Αθηνών εντοπίστηκαν δύο οδηγοί στη Θεσσαλονίκη, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ο ένας από αυτούς, ηλικίας 25 ετών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 23ης Μαΐου 2026, στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Οι δύο οδηγοί, 32 και 25 ετών, κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών με 221 km/h αντί για 120 km/h, πραγματοποιώντας, σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στην υπερβολική ταχύτητα. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι ο 25χρονος οδηγούσε και υπό την επήρεια μέθης, χωρίς όμως να διευκρινίζεται στην ανακοίνωση το ακριβές ποσοστό αλκοόλ που εντοπίστηκε.

Πέντε συλλήψεις σε ένα 24ωρο στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα για παραβάσεις που αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας.

Πέρα από τους δύο οδηγούς που εντοπίστηκαν με 221 km/h στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, συνελήφθη και ένας 62χρονος αλλοδαπός στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Επιπλέον, στην περιοχή του Ευόσμου, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, ηλικίας 53 και 52 ετών, οι οποίοι επίσης εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

221 km/h και αυτοσχέδιοι αγώνες – Τι προβλέπεται

Στην περίπτωση των δύο οδηγών που εντοπίστηκαν με 221 km/h, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς η ταχύτητα ήταν πολύ πάνω από το όριο των 120 km/h. Η υπέρβαση δεν είναι απλώς μεγάλη, αλλά ξεπερνά και το όριο των 200 km/h, που στον νέο ΚΟΚ αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο.

Για ταχύτητα άνω των 200 km/h ή για συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, προβλέπεται:

πρόστιμο 2.000 ευρώ

αφαίρεση άδειας οδήγησης για 1 έτος

Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές γίνονται ακόμη βαρύτερες:

1η υποτροπή: πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 2 έτη

και αφαίρεση άδειας για 2η υποτροπή: πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη

Στην προκειμένη περίπτωση, η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ρητά ότι οι δύο οδηγοί πραγματοποιούσαν αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, άρα η υπόθεση δεν αφορά μόνο μια απλή υπέρβαση ορίου.

Τι ισχύει για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Για τον 25χρονο οδηγό, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο επιβαρυντική, καθώς σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οδηγούσε και υπό την επήρεια μέθης. Επειδή η ανακοίνωση δεν αναφέρει το ακριβές ποσοστό αλκοόλ, πρέπει να δούμε όλα τα πιθανά σενάρια.

Για αλκοόλ από 0,50 έως 0,80 g/l, προβλέπεται:

πρόστιμο 350 ευρώ

αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες

Για αλκοόλ από 0,80 έως 1,10 g/l, προβλέπεται:

πρόστιμο 700 ευρώ

αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90 ημέρες

Για αλκοόλ άνω του 1,10 g/l, οι κυρώσεις είναι πολύ αυστηρότερες:

πρόστιμο 1.200 ευρώ

αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 180 ημέρες

υποχρεωτική ακινητοποίηση και φύλαξη του οχήματος

ποινικές κυρώσεις, με φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη

δυνατότητα αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας από το δικαστήριο για διάστημα από 10 ημέρες έως 6 μήνες

Σε περίπτωση υποτροπής με αλκοόλ άνω του 1,10 g/l, οι κυρώσεις αυξάνονται σε:

1η υποτροπή: πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη

και αφαίρεση διπλώματος για 2η υποτροπή: πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη

Αν συνδυαστούν ταχύτητα και αλκοόλ, η υπόθεση βαραίνει

Η πιο σοβαρή πλευρά του περιστατικού είναι ο συνδυασμός παραβάσεων. Άλλο να εντοπιστεί ένας οδηγός με υπερβολική ταχύτητα. Άλλο να κινείται με 221 km/h, να φέρεται να συμμετέχει σε αυτοσχέδιο αγώνα και ταυτόχρονα να έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Κάπως έτσι, φτάνουμε στο ταμείο και ο λογαριασμός είναι βαρύς. Ξεκινώντας και μόνο από την υπερβολική ταχύτητα, το πρόστιμο ήδη σκαρφαλώνει στις 2.000 ευρώ. Εάν βάλουμε μέσα και τη μέθη τότε ανάλογα το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα το συνολικό ποσό κυμαίνεται από 2.350 έως και 3.200 ευρώ, ενώ το δίπλωμα του θα το πάρει ξανά στα χέρια του το νωρίτερο τέλη Ιουνίου του 2027.

Τι κρατάμε;