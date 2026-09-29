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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεθυσμένος οδηγός πιάστηκε στην Αττική Οδό – Τι έκανε και χάνει το δίπλωμά του για 13 χρόνια;

ΤΡΙΤΗ | 29.09.2026
Autotypos Team
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O μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη απογευματινές ώρες της 24ης Σεπτεμβρίου 2026 και θα πάρει το δίπλωμά του πίσω το… 2039

Ένας 49χρονος οδηγός συνελήφθη απογευματινές ώρες της 24ης Σεπτεμβρίου 2026 στην Αττική Οδό, στην περιοχή των Αχαρνών, ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς να φορά ζώνη ασφαλείας. Το πιο σοβαρό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η άδεια οδήγησής του είχε ήδη αφαιρεθεί από το 2023 για 2.005 ημέρες, λόγω προηγούμενης οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής της Γ.Α.Δ.Α. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 49χρονος ημεδαπός οδηγούσε με συγκέντρωση αλκοόλ 0,67 mg/l. Παράλληλα, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Με βάση τον ΚΟΚ, το νέο πρόστιμο ανέρχεται στα 4.000 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας για επιπλέον 10 χρόνια, αφού ο οδηγός είναι δύο φορές υπότροπος.

Είχε ήδη χάσει το δίπλωμα από το 2023

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης του 49χρονου είχε αφαιρεθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2023 για συνολικά 2.005 ημέρες. Η αφαίρεση είχε γίνει από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, ακριβώς επειδή είχε συλληφθεί στο παρελθόν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

Παρά την ισχύουσα αφαίρεση της άδειας, ο οδηγός βρέθηκε ξανά πίσω από το τιμόνι, αυτή τη φορά στην Αττική Οδό, και μάλιστα υπό την επήρεια αλκοόλ. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πρόκειται για επανειλημμένη παράβαση που σχετίζεται άμεσα με την οδική ασφάλεια.

Αφαίρεση της άδειας για άλλα 10 χρόνια

Μετά τη σύλληψη, ο 49χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδήγησης χωρίς άδεια και υπό την επήρεια αλκοόλ, ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός έχει ήδη τιμωρηθεί στο παρελθόν με μακροχρόνια αφαίρεση διπλώματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οδηγός είναι δύο φορές υπότροπος και ο ΚΟΚ προβλέπει την επιβολή προστίμου ύφους 4.000 ευρώ και την αφαίρεση άδειας οδήγησης για επιπλέον 10 έτη (μέχρι το 2039).

Η αφαίρεση της άδειας, σε συνδυασμό με τη νέα σύλληψη, δείχνει ότι πρόκειται για οδηγό που έχει επανειλημμένα παραβιάσει τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Η ενέργεια των αστυνομικών της Τροχαίας Αττικής Οδού ανέδειξε για άλλη μια φορά τη σημασία των ελέγχων σε μεγάλους οδικούς άξονες, όπως η Αττική Οδός, όπου οι συνέπειες της επικίνδυνης οδήγησης είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό παρόμοιων παραβάσεων.

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#άδεια οδήγησης#αλκοόλ#Αττική Οδός#ζώνη ασφαλείας
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