Μετρά μέρες ο δακτύλιος – Πότε σταματούν οι περιορισμοί στα μονά – ζυγά

Άρση του κυκλοφοριακού μέτρου για το κέντρο της Αθήνας σε ποιες περιοχές -και για πόσο- θα επιτρέπεται ελεύθερη διέλευση για όλους

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την καλοκαιρινή «άδεια» του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Το μέτρο της εκ περιτροπής κυκλοφορίας, που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 20 Οκτωβρίου, ολοκληρώνει τον ετήσιο κύκλο του, προσφέροντας ανάσα ελεύθερης μετακίνησης στους οδηγούς της πρωτεύουσας για τους θερινούς μήνες.

Πότε παύουν να ισχύουν τα «μονά – ζυγά»

Η τελευταία ημέρα εφαρμογής του μέτρου είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου —έως την επαναφορά του μέτρου το ερχόμενο φθινόπωρο (συνήθως στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου)— όλα τα οχήματα θα κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς τους περιορισμούς των μονών και ζυγών πινακίδων.

Μέχρι και τις 24 Ιουλίου, ο Δακτύλιος παραμένει κανονικά σε ισχύ με το γνώριμο ωράριο:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

07:00 – 20:00 Παρασκευή: 07:00 – 15:00

07:00 – 15:00 Σαββατοκύριακα & Αργίες: Δεν ισχύει.

Υπενθύμιση: Τις ζυγές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8 και τις μονές όσα λήγουν σε 1, 3, 5, 7, 9. Η παραβίαση του μέτρου επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ (άρθρο 52 παρ. 6 του ΚΟΚ).

Ποιες περιοχές ορίζουν τον Μικρό Δακτύλιο

Η ελεύθερη κυκλοφορία μετά τις 24 Ιουλίου αφορά την περιοχή που περικλείεται από τον λεγόμενο Μικρό Δακτύλιο. Τα όριά του καθορίζονται από τις εξής λεωφόρους και οδούς:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

(Σημειώνεται ότι στους οριακούς αυτούς οδικούς άξονες η κυκλοφορία των οχημάτων επιτρέπεται πάντα ελεύθερα).

Τι ισχύει για τις εξαιρέσεις μέχρι τη λήξη

Έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ελεύθερα εντός των ορίων του Δακτυλίου συνεχίζουν να κινούνται μόνο τα οχήματα που εμπίπτουν στις περιβαλλοντικές εξαιρέσεις (αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά, οχήματα φυσικού αερίου/υγραερίου, καθώς και κατηγορίας Euro 6 με χαμηλές εκπομπές CO₂), καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου ή επαγγελματίες με τη σχετική ειδική άδεια/κάρτα εισόδου-εξόδου.