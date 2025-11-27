Μετρό Αθήνας: Επιτέλους γίνεται η πιο βασική προσθήκη στους παλιούς συρμούς

Επιτέλους έφτασε η ώρα της ανακαίνισης για δύο βασικές γραμμές του Μετρό Αθήνας, αλλά και 10 συρμών του Ηλεκτρικού

Περισσότερα από 450 εκατ. ευρώ θα δαπανήσει η Πολιτεία για την ανακαίνιση των συρμών 2 και 3 του Μετρό Αθήνας, ενώ αν συνυπολογιστεί και το κόστος της ανακαίνισης των 14 συρμών της γραμμής 1 του Ηλεκτρικού, το συνολικό ποσό ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ.

Τέρμα οι… βεντάλιες

Η ανακαίνιση του Μετρό Αθήνας αφορά τους 12 συρμούς – «βραστήρες» των γραμμών 2 και 3 του Μετρό Αθήνας, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν διαθέτουν κλιματισμό, κάτι που τους μετέτρεπε σε πραγματικό «κολαστήριο» για τους επιβάτες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκτός από τις γραμμές 2 και 3, σε προγραμματισμό μπαίνει και επίσημα από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη ΣΤΑΣΥ η ανακαίνιση 10 επιπλέον παλιών συρμών της γραμμής 1 του Ηλεκτρικού.

Οι συγκεκριμένοι συρμοί παραγγέλθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής των δύο γραμμών, τη δεκαετία του 1990. Σε κανέναν από αυτούς δεν υπήρχε εγκατάσταση κλιματισμού, ούτε κάποια πρόβλεψη για μελλοντική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να παραμένουν να παραμένουν μέχρι σήμερα «μελανό σημείο» στις καθημερινές μετακινήσεις των επιβατών.

Για την αναβάθμιση των συρμών πρώτης γενιάς των γραμμών 2 και 3 η ΣΤΑΣΥ έχει κάνει αίτηση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταφορές”. Το κόστος ανακαίνισης για τους πρώτους 12 συρμούς ανέρχεται σε περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Όπως όλα δείχνουν, έχει βρεθεί η τεχνική λύση για να μπορέσει να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα του κλιματισμού, ενώ θα υπάρξει και περαιτέρω αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών τους συστημάτων προκειμένου να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα βγει στον αέρα τους επόμενους μήνες και στόχος είναι εντός του 2026 να υπογραφτεί η σχετική σύμβαση.

15 νέοι συρμοί

Παράλληλα αναμένεται από την Ελληνικό Μετρό η δημοπράτηση προμήθειας 15 επιπλέον συρμών, επτά “αεροδρομιακούς” και οκτώ “συμβατικούς” για την ενίσχυση του στόλου του Μετρό. Πρόκειται για διαγωνισμούς που έχουν κόστος 145 και 155 εκατ. ευρώ έκαστος και θα καλυφθούν από πόρους του ΕΣΠΑ.

Οι διαγωνισμοί αναμένονται επίσης εντός του 2026 και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παραγγελίας αυτής, αν δεν υπάρξουν οι γνωστές καθυστερήσεις από προσφυγές των συμμετεχόντων. Προφανής στόχος είναι από τη μια η αναβάθμιση της εμπειρίας του επιβάτη στο Μετρό αλλά και η προσθήκη περισσότερων δρομολογίων για να φτάσει τις ώρες αιχμής να πραγματοποιούνται δρομολόγια ανά 3 λεπτά.

Τι κρατάμε:

Επιτέλους έφτασε η ώρα να ανακαινιστούν οι συρμοί 2 και 3 του Μετρό Αθήνας

Σύντομα αναμένεται να αποκτήσουν κλιματισμό, βάζοντας φρένο στις… βεντάλιες

Εκτός από τους συρμούς 2 και 3 του Μετρό, θα ανακαινιστούν και 14 συρμοί της γραμμής 1 του Ηλεκτρικού

