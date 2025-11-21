Η υπογειοποίηση της Γραμμής 1 Φάληρο–Πειραιάς αλλάζει το παιχνίδι στο λιμάνι. Όλες οι νέες επεκτάσεις των Γραμμών 2 και 4, και το σενάριο σύνδεσης με ΚΠΙΣΝ.

Η πιο ουσιαστική παρέμβαση που «ξεκλειδώνει» τον Πειραιά είναι η υπογειοποίηση της Γραμμής 1 από Φάληρο έως Πειραιά.

Στόχος: αποσυμφόρηση του κορεσμένου παραλιακού μετώπου και καλύτερη σύνδεση με το λιμάνι και τις γύρω γειτονιές.

Προσθήκη νέου σταθμού στο αντικείμενο του έργου.

Οι μελέτες θέλουν επικαιροποίηση και το έργο έχει προενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021–2027.

Με απλά λόγια, η υπογειοποίηση αφαιρεί τη σιδηροδρομική «τομή» από την επιφάνεια και επιστρέφει χώρο στην πόλη, διευκολύνοντας ροές οχημάτων, δημοτικές παρεμβάσεις και προσπελασιμότητα του λιμένα.

Με τις νέες προτεραιοποιημένες επεκτάσεις, η Αθήνα στοχεύει σε >100 σταθμούς μεσοπρόθεσμα. Προτεραιότητα δίνεται σε έργα με μεταφορικό αποτύπωμα και ώριμες διαδικασίες.

Γραμμή 2: επεκτάσεις σε Ίλιον και Γλυφάδα (με δύο κλάδους)

Ανθούπολη – Ίλιον

Η βορειοδυτική επέκταση από Ανθούπολη προς Άγιο Νικόλαο (Ίλιον) περιλαμβάνει 3 νέους σταθμούς.

Εξυπηρετεί Πετρούπολη, Ίλιον, Καματερό , μειώνοντας χρόνους και φορτίο λεωφορειακών γραμμών.

Αναζητείται χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί μια ενεργή επί τριετία δημοπράτηση.

Δύο κλάδοι προς Γλυφάδα

Στα νότια, εξετάζεται η «τελική» κάθοδος της Γραμμής 2 προς Γλυφάδα με δύο κλάδους:

Κλάδος Άνω Γλυφάδας ( 2 σταθμοί ).

Κλάδος προς το κέντρο της Γλυφάδας μέσω Ελληνικού (+2 σταθμοί).

Πρόκειται για πρωτιά για την Αθήνα, καθώς για πρώτη φορά γραμμή Μετρό θα αποκτήσει διακλάδωση. Η συζήτηση επανέρχεται και λόγω της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό. Το έργο χρειάζεται μελετητική και χρηματοδοτική ωρίμανση. (Υπενθύμιση: το 2000 ο αρχικός στόχος ήταν επέκταση έως Γλυφάδα το 2006—δεν υλοποιήθηκε.)

Γραμμή 4: Mεγάλη βόρεια επέκταση μέσω Κηφισίας έως Εθνική Οδό

Πέρα από το υπό κατασκευή Άλσος Βεΐκου–Γουδή (15 σταθμοί), η πλέον στρατηγική κίνηση είναι η βόρεια επέκταση της Γραμμής 4:

Διαδρομή: μέσω Λ. Κηφισίας προς Μαρούσι και κατόπιν μέσω Πεύκης–Λυκόβρυσης στην Εθνική Οδό .

Κλίμακα: 11 νέοι σταθμοί .

Όφελος: για πρώτη φορά Πεύκη και Λυκόβρυση συνδέονται με Μετρό, ενώ στην Αθηνών–Λαμίας προβλέπεται μεγάλο hub μετεπιβίβασης (Park & Ride/λεωφορειακοί τροφοδότες).

Αν οι μελέτες προχωρήσουν ομαλά, μιλάμε για έργα που ωριμάζουν και εξελίσσονται μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Σύνδεση με ΚΠΙΣΝ: τρία σενάρια στο τραπέζι

Η πολιτεία έχει δεσμευθεί για πρόσβαση Μετρό στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Εξετάζονται εναλλακτικές:

Παρακλάδι της Γραμμής 1 από Πετράλωνα προς Καλλιθέα και ΚΠΙΣΝ .

Διακλάδωση Γραμμής 2 από Συγγρού–Φιξ προς ΚΠΙΣΝ.

Κάθοδος της μελλοντικής Γραμμής 5 (Άνω Ηλιούπολη–Παγκράτι–Ακαδημία) με πορεία μέσω Πειραιώς προς τα νότια έως ΚΠΙΣΝ.

Και τα τρία σχήματα επιδιώκουν απευθείας σύνδεση ενός από τους πιο επισκέψιμους πόλους πολιτισμού της πρωτεύουσας.

Τι κρατάμε;

Υπογειοποίηση Γραμμής 1 Φάληρο–Πειραιάς: έργο-κλειδί για αποσυμφόρηση του λιμανιού, με νέο σταθμό και προένταξη στο ΕΣΠΑ 2021–2027 .

Γραμμή 2: Ίλιον (+3 σταθμοί) σε προτεραιότητα· διπλός κλάδος προς Γλυφάδα (Άνω Γλυφάδα + μέσω Ελληνικού) ως πρώτη διακλάδωση μετρό στην Αθήνα.

Γραμμή 4 προς βορρά: 11 σταθμοί μέσω Κηφισίας έως Εθνική Οδός · σύνδεση Πεύκης–Λυκόβρυσης και μετεπιβίβαση στην Αθηνών–Λαμίας.

ΚΠΙΣΝ: τρεις εναλλακτικές (παρακλάδι Γρ.1, διακλάδωση Γρ.2, μελλοντική Γρ.5) για άμεση εξυπηρέτηση ενός εμβληματικού προορισμού.

Στόχος δικτύου: >100 σταθμοί, με έργα που ωριμάζουν εντός της επόμενης δεκαετίας.

To SUV της Hyundai που ξεκινά από 19.290 ευρώ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Το Leapmotor B10 κάνει ντεμπούτο στην Ελλάδα – Αυτονομία έως 434 km και τιμή-σοκ

Το αυτοκίνητο πόλης που ξεπέρασε το Picanto σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμή από 15.490 ευρώ