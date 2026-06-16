Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών; Λίστα και ώρες

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Ξεκινούν ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 (Πανόρμου – Νομισματοκομείο) – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Κυριακή έως Πέμπτη, πώς θα διεξάγονται τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στις εργασίες συντήρησης του δικτύου του Μετρό της Αθήνας. Όπως ανακοινώθηκε, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και σημαντικά νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο πλέον επιβαρυμένο τμήμα της Γραμμής 2 (Σεπόλια – Δάφνη).

Από την έναρξη των έργων τον Νοέμβριο του 2025 έως και την ολοκλήρωσή τους στις 11 Ιουνίου, αντικαταστάθηκαν συνολικά 21,6 χλμ. σιδηροτροχιάς, ενώ πραγματοποιήθηκαν 1.300 συγκολλήσεις και εξειδικευμένοι έλεγχοι υπερήχων.

Μεταφέρονται στη Γραμμή 3 τα έργα – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Οι εργασίες αναβάθμισης συνεχίζονται πλέον με γρήγορους ρυθμούς στη Γραμμή 3, και συγκεκριμένα στο τμήμα Πανόρμου – Νομισματοκομείο. Για τον λόγο αυτό, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες.

Αναλυτικότερα, από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκομείο θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ (2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας).

Κατά τις ώρες των εργασιών, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται αποκλειστικά στα τμήματα:

Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι

Αγία Παρασκευή – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο

Πίνακας Τελευταίων Δρομολογίων (Πριν το κλείσιμο των σταθμών στις 21:40)

Σταθμός Αναχώρησης Κατεύθυνση / Προορισμός Ώρα Αναχώρησης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. Πλακεντίας 20:55 ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς Δ. Πλακεντίας 21:21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς Δ. Πλακεντίας 21:25 ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς Δ. Πλακεντίας 21:27 ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς Δ. Πλακεντίας 21:29 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς Δ. Πλακεντίας 21:31 ΧΟΛΑΡΓΟΣ προς Δ. Πλακεντίας 21:33 ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς Δ. Πλακεντίας 21:35 Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ προς Δημοτικό Θέατρο 21:23 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς Δημοτικό Θέατρο 21:27 ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς Δημοτικό Θέατρο 21:28 ΧΟΛΑΡΓΟΣ προς Δημοτικό Θέατρο 21:30 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς Δημοτικό Θέατρο 21:32 ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς Δημοτικό Θέατρο 21:34 ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς Δημοτικό Θέατρο 21:36

Δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Οι τελευταίοι απευθείας συρμοί πριν τις ρυθμίσεις θα αναχωρήσουν:

Από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 20:55

προς Αεροδρόμιο στις Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 20:30

προς Αεροδρόμιο στις Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 20:34

Μετά την έναρξη των εργασιών (21:40):

Οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Αγία Παρασκευή και οι συρμοί από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στην Αγία Παρασκευή.

Αναχωρήσεις από Αγ. Παρασκευή προς Αεροδρόμιο: 21:44, 22:21, 22:57, 23:33

21:44, 22:21, 22:57, 23:33 Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο προς Αγ. Παρασκευή: 21:10, 21:46, 22:22, 22:58, 23:34

Δρομολόγηση της νέας Λεωφορειακής Γραμμής Χ20 από τον ΟΑΣΑ

Για την κάλυψη του κενού και την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι» (Λειτουργία: Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας).

Οι στάσεις της γραμμής Χ20:

Κατεύθυνση: Στ. Μετρό Αμπελόκηποι → Στ. Μετρό Χαλάνδρι:

«ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (Προσωρινή αφετηρία στην οδό Πανόρμου, μεταξύ Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου), «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ», «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ», «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ», «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ», «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ», «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», «ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ».

Κατεύθυνση: Στ. Μετρό Χαλάνδρι → Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:

«ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ», «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ», «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ», «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ», «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ», «ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (Προσωρινό τέρμα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, περίπου 20 μέτρα πριν τον σηματοδότη).