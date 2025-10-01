Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει για ένα μήνα – Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια και οι νέες γραμμές

Το Μετρό Θεσσαλονίκης σταματά για έναν μήνα, λόγω δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά – δείτε όλες τις αλλαγές και τη νέα γραμμή Μ1.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα σταματήσει προσωρινά τη λειτουργία του από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025, καθώς ξεκινούν οι δοκιμές συρμών και συστημάτων ενόψει της πολυαναμενόμενης επέκτασης προς την Καλαμαριά. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται με ενισχυμένα δρομολόγια λεωφορείων, ενώ παράλληλα θα τεθεί σε λειτουργία μια νέα γραμμή (Μ1) που θα καλύπτει τη διαδρομή του Μετρό.

Πλήρης διακοπή λειτουργίας για έναν μήνα

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στα γραφεία της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου και εκπροσώπων ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ και THEMA. Όπως ανακοινώθηκε, από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, το δίκτυο θα παραμείνει εκτός επιβατικής λειτουργίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τελικές δοκιμές ασφάλειας και συστημάτων για την επέκταση προς την Καλαμαριά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα εξυπηρετεί το κοινό, ενώ πριν και μετά τη διακοπή, θα ισχύσει τροποποιημένο πρόγραμμα δρομολογίων, ώστε να διευκολυνθεί η μεταβατική φάση.

Νέο πρόγραμμα δρομολογίων πριν και μετά τη διακοπή

Από 6 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου, οι συρμοί θα αναχωρούν:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο & Κυριακή: 08:00 – 23:00

Αμέσως μετά τη διακοπή (από 11 έως 20 Δεκεμβρίου), θα ισχύσουν οι ίδιες ώρες λειτουργίας. Από 21 Δεκεμβρίου 2025, το δίκτυο θα επιστρέψει σε πλήρες ωράριο, με πρώτους συρμούς στις 05:30 και τελευταίους έως 00:30, ενώ Παρασκευές και Σάββατα θα φτάνουν έως 02:00.

Νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1 στη θέση του Μετρό

Για να εξυπηρετηθούν οι περισσότεροι από 2,2 εκατ. επιβάτες μηνιαίως, το Υπουργείο Μεταφορών και ο ΟΣΕΘ δημιούργησαν τη νέα γραμμή Μ1, η οποία θα αντικαθιστά ουσιαστικά τη βασική διαδρομή του Μετρό.

Η γραμμή Μ1 θα συνδέει τη Νέα Ελβετία με τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, ακολουθώντας τον άξονα Λ. Κ. Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου. Θα πραγματοποιεί 11 στάσεις, με διάρκεια διαδρομής 30–35 λεπτά και συχνότητα 7–10 λεπτών.

Ενισχυμένα δρομολόγια ΟΑΣΘ

Πέρα από τη νέα γραμμή Μ1, ο ΟΑΣΘ θα ενισχύσει και τις υφιστάμενες γραμμές 3Κ, 31, 39 και 58, που επηρεάζονται περισσότερο από τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό.

Η συχνότητα δρομολογίων τους θα μειωθεί σε 8–10 λεπτά, από 12–18 λεπτά σήμερα.

Συνολικά, στην κυκλοφορία θα βρίσκονται πάνω από 500 λεωφορεία, προερχόμενα από τον στόλο των 325 οχημάτων σταθερής κυκλοφορίας του ΟΑΣΘ και 182 οχήματα της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..

Παράταση για τους κατόχους καρτών

Για όσους διαθέτουν μηνιαίες, τρίμηνες ή εξαμηνιαίες κάρτες, προβλέπεται ισόχρονη παράταση στη διάρκεια ισχύος τους, αντίστοιχη με τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό. Έτσι, κανένας επιβάτης δεν θα χάσει μέρος ή το σύνολο των προπληρωμένων διαδρομών του.

Προετοιμασία για την Καλαμαριά

Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Μετρό είναι απαραίτητη για τη δοκιμή των νέων συρμών και των τεχνολογικών συστημάτων που θα υποστηρίξουν την επέκταση προς την Καλαμαριά.

Μέχρι το τέλος του 2025, στο αμαξοστάσιο θα βρίσκονται επτά συρμοί από τους 15 συνολικά που θα δρομολογηθούν στο δίκτυο, σηματοδοτώντας το τελικό στάδιο πριν τη λειτουργία της επέκτασης.

Πηγή: Δελτίο Τύπου – Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών / Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

