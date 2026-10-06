Μετρό Θεσσαλονίκης – Πόσο μειώθηκε η κίνηση μετά την επέκταση προς Καλαμαριά

Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέα έρευνα αποκαλύπτει το πόσο επηρέασε την κίνηση στην πόλη η επέκταση των γραμμών προς την Καλαμαριά

Μειώσεις κυκλοφοριακού φόρτου από 2,5% έως 8% και του χρόνου διαδρομών έως και 13% από και προς το Κέντρο και την Καλαμαριά καταγράφει έρευνα του ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ, στον πρώτο μήνα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα αξιολόγησε τις επιπτώσεις της νέας γραμμής Καλαμαριάς στο σύστημα μεταφορών της πόλης. Πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν την έναρξη λειτουργίας και έναν μήνα μετά, στο διάστημα 21 Αυγούστου – 29 Σεπτεμβρίου 2026. Το ΙΜΕΤ σημειώνει ότι στο διάστημα αυτό συνέπεσαν η ΔΕΘ και η έναρξη της σχολικής χρονιάς, γι’ αυτό τα αποτελέσματα αποτελούν αρχική ανάλυση.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε δεδομένα κυκλοφοριακών φόρτων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (γραμμές Βούλγαρη-Εγνατία, Γ’ Σεπτεμβρίου, Δυτική είσοδος-Λαγκαδά), σε δεδομένα τηλεματικής για χρόνους και ταχύτητες, καθώς και σε ανιχνευτές Bluetooth του Ζωντανού Εργαστηρίου Έξυπνης Κινητικότητας του ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ.

Μειώσεις στους κυκλοφοριακούς φόρτους

Γραμμή Βούλγαρη (Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας):

Προς κέντρο-δυτικά: μείωση 8% (περίπου 4.000 οχήματα λιγότερα ημερησίως)

Προς ανατολικά: μείωση 4,5% (περίπου 2.000 οχήματα λιγότερα)

Γραμμή 3ης Σεπτεμβρίου (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου, Εγνατία, Αγ. Δημητρίου):

Προς κέντρο-δυτικά: μείωση 4,5% (περίπου 4.000 οχήματα λιγότερα)

Από κέντρο προς ανατολικά: μείωση 2,5% (περίπου 1.500 οχήματα λιγότερα)

Γραμμή δυτικής εισόδου (Λαγκαδά, Πλατεία Δημοκρατίας, Παλαιού Σταθμού, 26ης Οκτωβρίου):

Προς κέντρο-ανατολικά: χωρίς μεταβολή σε σχέση με το 2025

Προς δυτικά: μείωση 3% (περίπου 1.250 οχήματα λιγότερα)

Βελτιώσεις στους χρόνους διαδρομής

Η έρευνα διαπιστώνει γενικευμένη βελτίωση στους περισσότερους κεντρικούς άξονες, τόσο στην πρωινή όσο και στην απογευματινή αιχμή.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις (έως 13%) τον Σεπτέμβριο 2026 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, στην πρωινή αιχμή, καταγράφονται στη διαδρομή Βούλγαρη – Δωδεκανήσου μέσω Εγνατίας και στη διαδρομή Π. Σταθμός – Λεωφ. Νίκης – Μεγάλου Αλεξάνδρου – Εσωτερική Περιφερειακή / Εθνικής Αντιστάσεως.

Μείωση έως 7% παρατηρείται στη διαδρομή Δωδεκανήσου προς Βούλγαρη μέσω Εγνατίας και στη διαδρομή Εθνικής Αντιστάσεως προς Π. Σταθμό (μέσω Βασιλίσσης Όλγας – Τσιμισκή). Μείωση έως 8% καταγράφεται και στις διαδρομές Βούλγαρη – Δωδεκανήσου και αντίστροφα. Οι διαδρομές μέσω παραλίας δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές.

Στην Περιφερειακή Οδό προς δυτικά, στην πρωινή αιχμή, ο μέσος χρόνος διαδρομής αυξήθηκε κατά 7%. Στην απογευματινή αιχμή καταγράφονται σημαντικές μειώσεις (έως 10%) τόσο προς δυτικά όσο και προς ανατολικά.

Γιατί πρόκειται για αρχική ανάλυση

Το ΙΜΕΤ χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ως αρχική ανάλυση για τρεις λόγους:

Στο διάστημα της έρευνας συνέπεσαν η ΔΕΘ και η έναρξη της σχολικής χρονιάς

Το μεταφορικό σύστημα δεν έχει φτάσει ακόμη σε ισορροπία μετά την εισαγωγή της νέας γραμμής (περίοδος προσαρμογής επιβατών και νέο πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής)

Υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω έργων σε βασικούς άξονες (π.χ. Βασιλίσσης Όλγας), που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του μετρό

Το ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ θα συνεχίσει την παρακολούθηση και θα παρουσιάσει επικαιροποιημένα στοιχεία το επόμενο διάστημα.

Πηγή: EleftherosTypos.gr