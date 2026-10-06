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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης – Πόσο μειώθηκε η κίνηση μετά την επέκταση προς Καλαμαριά

ΤΡΙΤΗ | 06.10.2026
Autotypos Team
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Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέα έρευνα αποκαλύπτει το πόσο επηρέασε την κίνηση στην πόλη η επέκταση των γραμμών προς την Καλαμαριά

Μειώσεις κυκλοφοριακού φόρτου από 2,5% έως 8% και του χρόνου διαδρομών έως και 13% από και προς το Κέντρο και την Καλαμαριά καταγράφει έρευνα του ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ, στον πρώτο μήνα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα αξιολόγησε τις επιπτώσεις της νέας γραμμής Καλαμαριάς στο σύστημα μεταφορών της πόλης. Πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν την έναρξη λειτουργίας και έναν μήνα μετά, στο διάστημα 21 Αυγούστου – 29 Σεπτεμβρίου 2026. Το ΙΜΕΤ σημειώνει ότι στο διάστημα αυτό συνέπεσαν η ΔΕΘ και η έναρξη της σχολικής χρονιάς, γι’ αυτό τα αποτελέσματα αποτελούν αρχική ανάλυση.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε δεδομένα κυκλοφοριακών φόρτων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (γραμμές Βούλγαρη-Εγνατία, Γ’ Σεπτεμβρίου, Δυτική είσοδος-Λαγκαδά), σε δεδομένα τηλεματικής για χρόνους και ταχύτητες, καθώς και σε ανιχνευτές Bluetooth του Ζωντανού Εργαστηρίου Έξυπνης Κινητικότητας του ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ.

μετρό θεσσαλονίκης

Μειώσεις στους κυκλοφοριακούς φόρτους

Γραμμή Βούλγαρη (Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας):

  • Προς κέντρο-δυτικά: μείωση 8% (περίπου 4.000 οχήματα λιγότερα ημερησίως)
  • Προς ανατολικά: μείωση 4,5% (περίπου 2.000 οχήματα λιγότερα)

Γραμμή 3ης Σεπτεμβρίου (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου, Εγνατία, Αγ. Δημητρίου):

  • Προς κέντρο-δυτικά: μείωση 4,5% (περίπου 4.000 οχήματα λιγότερα)
  • Από κέντρο προς ανατολικά: μείωση 2,5% (περίπου 1.500 οχήματα λιγότερα)

Γραμμή δυτικής εισόδου (Λαγκαδά, Πλατεία Δημοκρατίας, Παλαιού Σταθμού, 26ης Οκτωβρίου):

  • Προς κέντρο-ανατολικά: χωρίς μεταβολή σε σχέση με το 2025
  • Προς δυτικά: μείωση 3% (περίπου 1.250 οχήματα λιγότερα)

Βελτιώσεις στους χρόνους διαδρομής

Η έρευνα διαπιστώνει γενικευμένη βελτίωση στους περισσότερους κεντρικούς άξονες, τόσο στην πρωινή όσο και στην απογευματινή αιχμή.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις (έως 13%) τον Σεπτέμβριο 2026 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, στην πρωινή αιχμή, καταγράφονται στη διαδρομή Βούλγαρη – Δωδεκανήσου μέσω Εγνατίας και στη διαδρομή Π. Σταθμός – Λεωφ. Νίκης – Μεγάλου Αλεξάνδρου – Εσωτερική Περιφερειακή / Εθνικής Αντιστάσεως.

Μείωση έως 7% παρατηρείται στη διαδρομή Δωδεκανήσου προς Βούλγαρη μέσω Εγνατίας και στη διαδρομή Εθνικής Αντιστάσεως προς Π. Σταθμό (μέσω Βασιλίσσης Όλγας – Τσιμισκή). Μείωση έως 8% καταγράφεται και στις διαδρομές Βούλγαρη – Δωδεκανήσου και αντίστροφα. Οι διαδρομές μέσω παραλίας δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές.

Στην Περιφερειακή Οδό προς δυτικά, στην πρωινή αιχμή, ο μέσος χρόνος διαδρομής αυξήθηκε κατά 7%. Στην απογευματινή αιχμή καταγράφονται σημαντικές μειώσεις (έως 10%) τόσο προς δυτικά όσο και προς ανατολικά.

Γιατί πρόκειται για αρχική ανάλυση

Το ΙΜΕΤ χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ως αρχική ανάλυση για τρεις λόγους:

  • Στο διάστημα της έρευνας συνέπεσαν η ΔΕΘ και η έναρξη της σχολικής χρονιάς
  • Το μεταφορικό σύστημα δεν έχει φτάσει ακόμη σε ισορροπία μετά την εισαγωγή της νέας γραμμής (περίοδος προσαρμογής επιβατών και νέο πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής)
  • Υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω έργων σε βασικούς άξονες (π.χ. Βασιλίσσης Όλγας), που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του μετρό

Το ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ θα συνεχίσει την παρακολούθηση και θα παρουσιάσει επικαιροποιημένα στοιχεία το επόμενο διάστημα.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

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Tags
#Θεσσαλονίκη#Μετρό#Μετρό Θεσσαλονίκης
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