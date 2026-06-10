Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε θα τεθούν σε λειτουργία οι πέντε νέοι σταθμοί

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσουν οι πέντε νέοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά βρίσκεται πλέον κοντά στη λειτουργία της, καθώς στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία οι πέντε νέοι σταθμοί, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές και πιστοποιήσεις.

Τη σχετική αναφορά έκανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο 2ο Συνέδριο «Ελλάδα 2030», παρουσιάζοντας τα έργα υποδομής που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

Πότε ανοίγουν οι νέοι σταθμοί

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός, οι πέντε σταθμοί της επέκτασης προς την Καλαμαριά αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου.

Το χρονοδιάγραμμα συνδέεται με την ολοκλήρωση των τεχνικών δοκιμών και των πιστοποιήσεων που απαιτούνται πριν δοθεί σε χρήση ένα έργο σταθερής τροχιάς. Πρόκειται για διαδικασία απαραίτητη, καθώς ένα μετρό δεν παραδίδεται μόνο όταν ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες, αλλά όταν επιβεβαιωθεί πλήρως η ασφαλής και ομαλή λειτουργία του.

Τι σημαίνει η επέκταση προς Καλαμαριά

Η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, δίνοντας πρόσβαση σε ένα ακόμη μεγάλο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Η λειτουργία των νέων σταθμών θα ενισχύσει τη σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο και το υπόλοιπο δίκτυο, μειώνοντας την εξάρτηση από το αυτοκίνητο σε καθημερινές μετακινήσεις.

Για μια πόλη που για δεκαετίες βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε οδικές μετακινήσεις και λεωφορεία, κάθε επέκταση του Μετρό έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του αστικού ιστού.

Μείωση κυκλοφορίας στο κέντρο κατά 15%

Σύμφωνα με τον Χρίστο Δήμα, η λειτουργία του Μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15%.

Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει πως το μέσο έχει αρχίσει να επηρεάζει πραγματικά τις καθημερινές μετακινήσεις. Η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε κατοίκους και εργαζόμενους.

Το ζητούμενο πλέον είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που δεν θα λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά θα συνδέεται αποτελεσματικά με λεωφορειακές γραμμές, χώρους μετεπιβίβασης και βασικούς πόλους μετακίνησης.

Τι κρατάμε;