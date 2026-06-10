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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε θα τεθούν σε λειτουργία οι πέντε νέοι σταθμοί

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.06.2026
Στέλιος Παππάς
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Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσουν οι πέντε νέοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά βρίσκεται πλέον κοντά στη λειτουργία της, καθώς στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία οι πέντε νέοι σταθμοί, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές και πιστοποιήσεις.

Τη σχετική αναφορά έκανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο 2ο Συνέδριο «Ελλάδα 2030», παρουσιάζοντας τα έργα υποδομής που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Πότε ανοίγουν οι νέοι σταθμοί

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός, οι πέντε σταθμοί της επέκτασης προς την Καλαμαριά αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου.

Το χρονοδιάγραμμα συνδέεται με την ολοκλήρωση των τεχνικών δοκιμών και των πιστοποιήσεων που απαιτούνται πριν δοθεί σε χρήση ένα έργο σταθερής τροχιάς. Πρόκειται για διαδικασία απαραίτητη, καθώς ένα μετρό δεν παραδίδεται μόνο όταν ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες, αλλά όταν επιβεβαιωθεί πλήρως η ασφαλής και ομαλή λειτουργία του.

Τι σημαίνει η επέκταση προς Καλαμαριά

Η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, δίνοντας πρόσβαση σε ένα ακόμη μεγάλο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Η λειτουργία των νέων σταθμών θα ενισχύσει τη σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο και το υπόλοιπο δίκτυο, μειώνοντας την εξάρτηση από το αυτοκίνητο σε καθημερινές μετακινήσεις.

Για μια πόλη που για δεκαετίες βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε οδικές μετακινήσεις και λεωφορεία, κάθε επέκταση του Μετρό έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του αστικού ιστού.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Μείωση κυκλοφορίας στο κέντρο κατά 15%

Σύμφωνα με τον Χρίστο Δήμα, η λειτουργία του Μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15%.

Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει πως το μέσο έχει αρχίσει να επηρεάζει πραγματικά τις καθημερινές μετακινήσεις. Η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε κατοίκους και εργαζόμενους.

Το ζητούμενο πλέον είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που δεν θα λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά θα συνδέεται αποτελεσματικά με λεωφορειακές γραμμές, χώρους μετεπιβίβασης και βασικούς πόλους μετακίνησης.

Τι κρατάμε;

  • Οι πέντε νέοι σταθμοί της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά αναμένεται να λειτουργήσουν στα τέλη Ιουλίου.
  • Η λειτουργία τους προϋποθέτει την ολοκλήρωση δοκιμών και πιστοποιήσεων.
  • Το Μετρό έχει ήδη συμβάλει σε μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15%.
  • Η επέκταση εκτιμάται ότι θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις κυκλοφοριακές συνθήκες.
  • Η Καλαμαριά αποκτά άμεση σύνδεση με το δίκτυο σταθερής τροχιάς.
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Tags
#Θεσσαλονίκη#Μετρό#Μετρό Θεσσαλονίκης
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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