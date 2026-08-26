Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά η λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά – Πόσο χρόνο θα κάνει;

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ανοίγει στις 27 Αυγούστου η επέκταση προς Καλαμαριά – Πώς θα λειτουργούν οι συρμοί και ποια είναι τα επόμενα έργα

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά ολοκληρώνεται, καθώς από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 ο νέος κλάδος θα υποδεχθεί το επιβατικό κοινό. Πέντε νέοι σταθμοί προστίθενται στο δίκτυο, με τη διαδρομή από τη Μίκρα έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό να διαρκεί περίπου 24-26 λεπτά.

Η επέκταση «25ης Μαρτίου – Μίκρα» αδειοδοτήθηκε επίσημα με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ολοκληρώνοντας και το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την εμπορική λειτουργία. Ο νέος κλάδος θα ενσωματωθεί στο υφιστάμενο αυτόματο δίκτυο, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τη Νέα Ελβετία και τη Μίκρα.

Η επίσημη τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 9:30 το πρωί, στον σταθμό «Μίκρα», στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Πόντου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πέντε νέοι σταθμοί και 4,5 χιλιόμετρα νέας γραμμής

Η επέκταση προς Καλαμαριά προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο δίκτυο και περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς: «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα». Ο νέος κλάδος ξεκινά μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Από εκεί και έπειτα, οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, σε αναλογία δύο προς ένα, ενώ οι δύο κλάδοι θα λειτουργούν μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.

Στο κοινό τμήμα της γραμμής, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την «25ης Μαρτίου», η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών θα διαμορφωθεί αρχικά περίπου στα τρία λεπτά. Στην κατεύθυνση προς Καλαμαριά, ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα είναι περίπου 4,5 λεπτά. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό θα απαιτεί περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών στους δύο κλάδους. Έτσι, η μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα γίνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Ένα διαφορετικό Μετρό για την Καλαμαριά

Ένα από τα χαρακτηριστικά της επέκτασης είναι ότι η γραμμή έχει κατασκευαστεί πιο κοντά στην επιφάνεια σε σχέση με τη βασική γραμμή. Παράλληλα, στους νέους σταθμούς έχει αξιοποιηθεί και ο φυσικός φωτισμός.

«Νομίζω ότι οι Καλαμαριώτες θα δουν μια διαφορετική πόλη, όταν αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στους σταθμούς του μετρό», ανέφερε ο Νίκος Ταχιάος.

Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα επιστρέψει στο τακτικό ωράριό του. Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ωστόσο, το δίκτυο θα λειτουργεί όλο το 24ωρο τις Παρασκευές και τα Σάββατα, ενώ εξετάζεται η διατήρηση αυτού του διευρυμένου ωραρίου και από το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, η νέα γραμμή εκτιμάται ότι σύντομα θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 μετακινήσεις από την Καλαμαριά, γεγονός που αναμένεται να απομακρύνει σημαντικό αριθμό αυτοκινήτων από τους δρόμους και να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Γιατί καθυστέρησε η παράδοση

Η καθυστέρηση στην παράδοση της επέκτασης αποδόθηκε αποκλειστικά στην τεχνική πολυπλοκότητα του έργου. Το ιδιαίτερο πρόβλημα ήταν η ένταξη ενός νέου κλάδου σε ένα ήδη λειτουργούν αυτόματο δίκτυο. Οι παλαιότεροι και οι νέοι συρμοί έπρεπε να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με το Κέντρο Ελέγχου και Λειτουργίας, ενώ ο νέος κλάδος έπρεπε να συνεργάζεται χωρίς προβλήματα με τη βασική γραμμή.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνταν εκτός εμπορικής λειτουργίας και σε συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα, ώστε οποιαδήποτε δυσλειτουργία να μην επηρεάσει το υφιστάμενο δίκτυο. Επιπλέον, χρειάστηκε ο συντονισμός έξι διαφορετικών συμβάσεων, με διαφορετικούς αναδόχους και αντικείμενα.

«Το εγχείρημα μιας επέκτασης αυτόματου μετρό και μάλιστα σε διακλάδωση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα», σημείωσε ο Υφυπουργός.

Η αδειοδότηση ακολούθησε την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και πιστοποιήσεων. Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. έχει επιβεβαιώσει την αρτιότητα, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές απόδοσης. Παράλληλα, η TÜV Rheinland εξέδωσε το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας για τη λειτουργία του δικτύου.

Ο δρόμος Πόντου και η επόμενη επέκταση

Παράλληλα με το Μετρό, προχωρά και η αναβάθμιση της οδού Πόντου, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη νέα γραμμή. Η σύμβαση βρίσκεται σε προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και, εφόσον ολοκληρωθεί και υπογραφεί μέσα στον Σεπτέμβριο, θα ακολουθήσει η ανάπτυξη των εργοταξίων.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή δρόμου πλάτους 40 μέτρων και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περίπου εννέα μήνες μετά την έναρξη των εργασιών. Για την πολεοδομική αναβάθμιση έχουν επενδυθεί, σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, περισσότερα από 45 εκατ. ευρώ. Επόμενη μεγάλη προτεραιότητα για το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι η βορειοδυτική επέκταση, για την οποία προχωρούν οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, με στόχο την ένταξη του έργου στο επόμενο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Τέλος, στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το σύστημα tap & pay, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να χρησιμοποιούν απευθείας πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την είσοδό τους στο Μετρό, χωρίς να χάνουν τις προβλεπόμενες εκπτώσεις και παροχές για τους συστηματικούς χρήστες.

Με την επέκταση προς την Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης ολοκληρώνει το δίκτυο όπως έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη βορειοδυτική επέκταση και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης.