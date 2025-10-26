Μία BMW M2 ντριφτάρει μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής στο Μόναχο (Video)

1.000+ ίπποι ξεχύνονται μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής της BMW στο Μόναχο – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που… μύρισε παλιό καλό Ken Block

Στο πιο πρόσφατο βίντεο των Red Bull Driftbrothers είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια BMW M2 να διαλύει τα πίσω της λάστιχα, ντριφτάροντας χωρίς έλεος μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής της BMW στο Μόναχο. Θα γράφαμε πως η M2 γύρισε στο «σπίτι της», αλλά στην πραγματικότητα η BMW M2 γενιάς G87 κατασκευάζεται αποκλειστικά στο Μεξικό, οπότε αρκούμαστε στο «γύρισε στα πάτρια εδάφη».

Η απόλυτη μηχανή Drift

Έτσι περιγράφει την ακραία BMW M2 ο Elias Hountondji, με το «Ultimate Drift Machine» να παραπέμπει φυσικά στο «Ultimate Driving Machine», δηλαδή το εμβληματικό σλόγκαν με το οποίο η ΒΜW περιγράφει τα αυτοκίνητά της. Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ιδανικό, αφού αν οι 523 ίπποι με τους οποίους ο twin-turbo inline-six κινητήρας 3,0 λίτρων της M2 CS δεν ήταν αρκετοί για κάτι τέτοιο, σε αυτήν την περίπτωση έχουν γίνει… 1.085!!!

Διαβάστε επίσης: O Hammond γύρισε στην πίστα του Top Gear με μία Porsche 911 GT3 (Video)

Εκτός από την ιπποδύναμη, η ροπή έχει επίσης διπλασιαστεί από 650 σε 1.250 Nm, με το σύνολο της δύναμης να μεταφέρεται μονάχα στον πίσω άξονα. Το αποτέλεσμα; Ντριφτ μέχρι να σβήσει ο ήλιος…

Από το αυτοκίνητο βέβαια λείπουν μερικά πάνελ αμαξώματος, με τον Elias να λέει πως το εν λόγω έργο είναι ακόμα σε εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται να το δούμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Drift Masters του ερχόμενου έτους.

Απίθανα πλάνα

Πολλά «kudos» και για την παραγωγή του βίντεο, με μερικά πλάνα να είναι τόσο εντυπωσιακά που μας θύμισαν τις παλιές καλές εποχές του αδικοχαμένου Ken Block. Η εξέλιξη των drones έχει ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο, με μερικά πλάνα -όπως αυτό στο 1:01, στο οποίο το drone περνά μέσα από το αυτοκίνητο ενώ το τελευταίο είναι εν κινήσει- που θα ήταν σχεδόν αδύνατον να τραβηχτούν χωρίς τη βοήθειά τους.

Οι Driftbrothers συνεργάζονται με την Ακαδημία BMW M πάνω στην ανάπτυξη αυτοκινήτων για ντρίφτ, κάνοντάς το ευκολότερο για τους νέους μαθητές. Η BMW χρεώνει 490 ευρώ για ένα μάθημα, το οποίο αυξάνεται στα 1.490 ευρώ για την πλήρη εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει και μερικούς γύρους με τον ίδιο τον Elias στο τιμόνι.

Τι κρατάμε:

Μια BMW M2 με 1.000+ ίππους «όργωσε» το εργοστάσιο της BMW στο Μόναχο

Τα πλάνα με χρήση drone είναι εντυπωσιακά, «αγγίζοντας» επίπεδα Ken Block

Οι Red Bull Driftbrothers συνεργάζονται με την Ακαδημία BMW M, διδάσκοντας ντρίφτ στον «λαό»

Το Audi με τους 272 PS που καίει πραγματικά κάτω από 4 ευρώ βενζίνης στα 100km τώρα με όφελος 5.000 ευρώ – Διαθέσιμο μέχρι τέλος του μήνα

Suzuki Leasing: Δες το προνομιακό πρόγραμμα – Τα μοντέλα που αφορά

Αποστολή: Οδηγούμε στην Ελλάδα όλα τα μοντέλα της Zeekr