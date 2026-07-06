Μία Ελληνίδα στο τιμόνι της περίφημης σχολής Scuderia de Adamich

Στην καρδιά της ιταλικής Motor Valley, εκεί όπου η Ferrari, η Lamborghini, η Maserati και η Dallara έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, μια Ελληνίδα κρατά πλέον το τιμόνι ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς εκπαίδευσης στην ασφαλή οδήγηση

τoυ Άκη Τεμπερίδη

Η Σοφία Σπανού de Adamich, με καταγωγή από τον Μαραθώνα, είναι από το καλοκαίρι του 2025 πρόεδρος της Scuderia de Adamich, συνεχίζοντας το έργο του συζύγου της, του θρυλικού Andrea de Adamich, πρώην οδηγού Formula 1, δημοσιογράφου και πρωτοπόρου στην εκπαίδευση οδηγών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2025 σε ηλικία 84 ετών.

Έχοντας εργαστεί περισσότερα από είκοσι χρόνια δίπλα στον de Adamich και με προϋπηρεσία στο Μαρανέλο (Ferrari), η Σοφία γνωρίζει όσο λίγοι τη φιλοσοφία του Centro Guida Sicura, το οποίο γνωρίσαμε πριν από τρεις δεκαετίες, μέσα από την Ακαδημία Ασφαλούς και Σπορ οδήγησης της Alfa Romeo, αλλά και της Ferrari και της Maserati. Η ανάληψη της προεδρίας δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή διοίκησης, αλλά μια συνειδητή επιλογή συνέχειας.

Η Scuderia de Adamich συμπληρώνει φέτος 36 χρόνια δραστηριότητας. Έδρα της, όπως πάντα, η πίστα Varano de Melegari, στην περιοχή της Πάρμα. Εκτός από τα εξειδικευμένα προγράμματα ασφαλούς οδήγησης, η σχολή έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που σχεδιάζει εταιρικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις νέων μοντέλων, εκπαιδευτικά προγράμματα και premium εμπειρίες για κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες, έχοντας υλοποιήσει δράσεις σε περισσότερες από 35 χώρες και με μόνιμη παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για το 2026, η Ελληνίδα επικεφαλής Scuderia De Adamich θέτει ως βασικό στόχο την περαιτέρω εξάπλωση της εταιρείας, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα, αλλά και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη διεθνή αγορά.

Παράλληλα, η Σοφία Σπανού σχεδιάζει τη δημιουργία ενός ετήσιου Διεθνούς Forum Οδικής Ασφάλειας στο Varano, ως φόρο τιμής στον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην ιδέα ότι η ασφαλής οδήγηση δεν είναι απλώς θέμα τεχνικής, αλλά στάση ζωής. Μια φιλοσοφία που σήμερα περνά στα χέρια της Ελληνίδας που καλείται να οδηγήσει τη σχολή της Πάρμα στη νέα της εποχή.

Για να γνωρίζουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί, ο Andrea de Adamich υπήρξε από τους πιο αναγνωρίσιμους Ιταλούς οδηγούς της δεκαετίας του ’60 και ’70. Αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 1968 έως το 1973 με Ferrari (μαζί με τους Chris Amon και Jacky Ickx), McLaren, March, Surtees και Brabham, καταγράφοντας 34 συμμετοχές σε GP και κατακτώντας συνολικά 6 βαθμούς.

Μετά τη λήξη της καριέρας του και παράλληλα με την Ακαδημία Alfa Romeo, ο Andrea ήταν παρουσιαστής της εκπομπής Grand Prix στο Italia 1 του Silvio Berlusconi και σχολιαστής GP της Formula 1.