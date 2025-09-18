Μια γυναίκα στο τιμόνι της Formula 1;

Η Laura Villars υποψήφια για την προεδρία της FIA – Πρώτη υποψηφιότητα για γυναίκα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό!

Η 28χρονη Laura Villars έγινε η πρώτη γυναίκα υποψήφια για την προεδρία της FIA

Ιστορική στιγμή για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά και για την διοίκηση του παγκόσμιου αθλητισμού

Η υποψηφιότητα της Villars συνοδεύεται από σαφές και φιλόδοξο πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό της FIA

Η Laura Villars, 28χρονη Ελβετίδα οδηγός αγώνων, ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά της για την προεδρία της FIA, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή τόσο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και για τη διοίκηση του παγκόσμιου αθλητισμού. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα στην ιστορία της FIA που διεκδικεί τη θέση αυτή.

«Η FIA πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες της: να είναι η ομοσπονδία των λεσχών και των κατόχων αγωνιστικών αδειών. Η φιλοδοξία μου είναι μια διακυβέρνηση πιο δημοκρατική, πιο διαφανής, πιο υπεύθυνη και ανοιχτή στις γυναίκες και τις νέες γενιές. Πιστεύω βαθιά πως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χρειάζεται ποικιλομορφία και καινοτομία για να συνεχίσει να εμπνέει τους νέους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Villars.

28-year-old Laura Villars becomes the first woman in motorsport history to run for the FIA Presidency. pic.twitter.com/oPNL8Iw5I8 — Autosport (@autosport) September 18, 2025

Διεθνής αγωνιστική πορεία με ανοδική τροχιά

Η Villars μετρά 58 συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις όπως:

Ultimate Cup Series F3R

F4 UAE και F4 Saudi Arabia

Ferrari Challenge Europe (Trofeo Pirelli AM – Ladies Trophy)

Ligier European Series JS P4 (με την Team Virage)

Το 2023, στην πρώτη της πλήρη σεζόν στην Ultimate Cup Series F3R, κατέλαβε την 5η θέση στη γενική κατάταξη, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο της.

Μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση

Οι εκλογές για την προεδρία της FIA θα πραγματοποιηθούν στις 12 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας στην Τασκένδη, Ουζμπεκιστάν. Ο νυν πρόεδρος Mohammed Ben Sulayem διεκδικεί δεύτερη θητεία, ενώ ο πρώην αγωνιστικός παρατηρητής Tim Mayer έχει επίσης ανακοινώσει την υποψηφιότητά του.

Η υποψηφιότητα της Villars συνοδεύεται από σαφές και φιλόδοξο πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό της FIA:

Ενίσχυση των εθνικών λεσχών μέσω διαβουλεύσεων και συμμετοχικής διοίκησης

Διαφάνεια στη χρηματοδότηση και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Θέσπιση του σήματος “FIA Eco-Performance” για οργανισμούς με ηγετική στάση στη βιωσιμότητα

Επέκταση του προγράμματος “Women in Motorsport” (π.χ. Girls on Track, mentoring)

Δημιουργία “FIA Young Leaders Academy” για την ανάδειξη νέων ταλέντων στη διοίκηση του αθλητισμού

Τοποθέτηση της FIA ως παγκόσμιο πρότυπο στη βιώσιμη κινητικότητα και την οδική ασφάλεια

Ποια είναι η Laura Villars

Γεννημένη στις 29 Αυγούστου 1997 στην Ελβετία, η Laura Villars είναι οδηγός αγώνων και επιχειρηματίας. Προωθεί ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών και των νέων στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, εκπροσωπώντας μια νέα γενιά ανεξάρτητης, σύγχρονης και υπεύθυνης ηγεσίας.

Η υποψηφιότητά της δεν είναι απλώς μια προσωπική διεκδίκηση, αλλά ένα κάλεσμα για αλλαγή και άνοιγμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε νέα πρότυπα διοίκησης, ισότητας και βιωσιμότητας.

Πηγές: Autosport @X, Newswire.ca

Το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο είναι;

Φρένα αυτοκινήτου: Τα 4 προβλήματα που μπορείς να καταλάβεις με τον ήχο

Δοκιμή Dacia Bigster 1.2 mHEV 130 PS 4×4: Το απόλυτο οικογενειακό SUV για την Ελλάδα