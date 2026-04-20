Μία πρώτη γεύση από το νέο Smart #2 – Δες τα σχέδια

Η Smart έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα σχέδια του νέου Concept #2, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στο μέλλον του εμβληματικού μοντέλου

Η Smart θα παρουσιάσει το νέο Concept στο αποκλειστικό Global Brand Event «Change of Perspectives» που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου στο Πεκίνο. Λίγο αργότερα, το Concept #2 θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στην Έκθεση Auto Beijing 2026, μαζί με την παγκόσμια πρώτη εμφάνιση του ολοκαίνουργιου smart #6 EHD – του πρώτου premium fastback sedan στην ιστορία της μάρκας, το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά στην κινεζική αγορά.

Πρώτα σκίτσα και εικόνες

Παραμένοντας πιστή στην παράδοσή της να επαναπροσδιορίζει την αστική μετακίνηση, η Smart παρουσίασε σήμερα τα πρώτα σκίτσα και λεπτομερείς εικόνες του Concept #2. Το διθέσιο αυτό πρωτότυπο δίνει μια σαφή εικόνα του επερχόμενου αμιγώς ηλεκτρικού Smart #2 και δείχνει πώς η μάρκα εξελίσσει το πνεύμα του θρυλικού fortwo στη νέα ηλεκτρική εποχή.

Το Concept #2 σχεδιάστηκε από την ομάδα Mercedes-Benz Global Design Team και ακολουθεί τη φιλοσοφία «Love, Pure, Unexpected». Συνδυάζει τον compact χαρακτήρα του κλασικού διθέσιου Smart με πιο τολμηρές, μοντέρνες γραμμές. Το εξωτερικό ξεχωρίζει με τον δίχρωμο συνδυασμό ματ λευκού και ζεστού χρυσού, κομψές λεπτομέρειες και υλικά που παραπέμπουν σε υψηλή μόδα, όπως δερμάτινα στοιχεία και εκλεπτυσμένα κουμπώματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα συμπαγές, μινιμαλιστικό και ταυτόχρονα εκφραστικό αυτοκίνητο πόλης που λειτουργεί ως προέκταση της προσωπικότητας του οδηγού του.

Παράλληλα, η smart ετοιμάζει και το Smart #6 EHD, ένα premium fastback sedan που φέρνει σπορτίφ χαρακτήρα και κομψότητα. Το μοντέλο αυτό θα παρουσιαστεί επίσης στην Auto Beijing 2026 και προορίζεται αποκλειστικά για την κινεζική αγορά.

Με την καμπάνια «Change of Perspectives» που ξεκίνησε φέτος, η Smart καλεί το κοινό να υιοθετήσει μια νέα οπτική για την αστική κινητικότητα. Στόχος είναι η διεύρυνση της γκάμας της με μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες σε Ευρώπη, Κίνα και άλλες αγορές, διατηρώντας πάντα την ξεχωριστή ταυτότητα της μάρκας.

