EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μηχανικός-«γάτα» επισκεύασε Lamborghini με ανταλλακτικό Ford – Ο πελάτης γλίτωσε πάνω από $1.000!

ΠΕΜΠΤΗ | 02.04.2026
Autotypos Team
michanikos-gata-episkevase-lamborghini-me-antallaktiko-ford-o-pelatis-glitose-pano-apo-1-000-797963

Όποιος ψάχνει… βρίσκει λέει μια παροιμία και, με λίγο ψάξιμο, μηχανικός κατάφερε να επισκευάσει μια Lamborghini με ανταλλακτικό Ford

Το να κυκλοφορείς με ένα εξωτικό ιταλικό supercar της Lamborghini λέει πολλά για τον χαρακτήρα και το γούστο σου, αλλά πολλά περισσότερα για το πορτοφόλι σου. Το αποτέλεσμα είναι πως συχνά μπορεί να γίνεις στόχος «αρπακτικών» που κοιτάνε να σε απαλλάξουν από το έξτρα βάρος αφού στην τελική… έχεις να πληρώσεις.

Κάτι τέτοιο πήγε να πάθει και ένας ιδιοκτήτης μιας επιβλητικής Lamborghini Aventador στις ΗΠΑ, ο οποίος γλίτωσε περίπου $1.000 χάρη στον μηχανικό του.

$1.000 για μια… τάπα

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης μιας λευκής Aventador του 2015 πήγε σε συνεργείο όπου, μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε πως έπρεπε να αλλαχτεί η τάπα της βενζίνης. Όλα καλά μέχρι εδώ θα έλεγε κανείς, έτσι κι αλλιώς, πόσο μπορεί να κοστίζει μια τάπα βενζίνης; Η απάντηση… πονάει, αφού δεν μιλάμε για οποιοδήποτε αυτοκίνητο, αλλά για ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στη ιστορία της ιταλικής μάρκας.

Η τάπα βενζίνης της Aventador τελικά θα κόστιζε στον ιδιοκτήτη… κρατηθείτε: 1.036 δολάρια (περίπου 900 ευρώ) χωρίς φόρους και μεταφορικά!!!

Με λίγα λόγια, αν το συνεργείο έπρεπε να παραγγείλει καινούργιο ανταλλακτικό, τότε το «μαλλί» θα πήγαινε πάνω από $1.200 για τον ιδιοκτήτη της Lamboghini. Παράλληλα, η καλύτερη ευκαιρία σε μεταχειρισμένες τάπες ήταν $475. Δεν τη λες και φθηνή…

Τον γλίτωσε ο μηχανικός

Κι ενώ κάποιος θα έλεγε «σιγά, τι είναι $1.000 γι’ αυτόν; Lamborghini έχει», ο ιδιοκτήτης του εξωτικού supercar σίγουρα χάρηκε όταν ο μηχανικός του είπε πως τελικά η επισκευή θα κοστίσει περίπου το 1/10. Αυτό αφού, μετά από έρευνα, ο μηχανικός ανακάλυψε πως το εσωτερικό πλαστικό της τάπας (όπου υπήρχε διαρροή) είναι στην πραγματικότητα το ίδιο που βρίσκουμε σε… Ford Focus.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η μοναδική διαφορά βρίσκεται στο εξωτερικό κάλυμμα το οποίο, στην περίπτωση της Aventador, διαθέτει αλουμινένιο καπάκι με την επιγραφή της ιταλικής φίρμας. Το εν λόγω καπάκι σίγουρα δίνει άλλη αίγλη στην τάπα βενζίνης, αλλά δεν δικαιολογεί απαραίτητα την 10πλάσια τιμή.

Lamborghini wanted $1,300 for a gas cap so I fixed it with a $40 Ford Focus cap.

by

u/Fixitsteven in

Justrolledintotheshop

Τελικά η δουλειά έγινε με περίπου $100

Η ιστορία είχε αίσιο τέλος, με τον ιδιοκτήτη της Aventador να πληρώνει στο τέλος $100 συνολικά. Το ανταλλακτικό από Ford Focus δεύτερης γενιάς κόστιζε $40, με το πρόβλημα να επιδιορθώνεται χωρίς καμία αλλαγή στην εντυπωσιακή εμφάνιση της Ιταλίδας καλλονής. Ο ιδιοκτήτης ανέβασε την ιστορία του στο Reddit, με το post να συγκεντρώνει πάνω από 20.000 θετικές ψήφους.

Πρόκειται για ένα περιστατικό-μάθημα για ιδιοκτήτες εξωτικών αυτοκινήτων, ενώ παρόμοια περιστατικά έχουμε καλύψει και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης μιας Bugatti Veyron κλήθηκε πέρσι να πληρώσει $15.000 για να αλλάξει τον χαλασμένο διακόπτη για τη ρύθμιση των καθρεπτών.

Η δουλειά τελικά έγινε τζάμπα, αφού ο διακόπτης είναι της Volkswagen και κόστισε 1 ευρώ. Τεχνικά δεν κόστισε 1 ευρώ αλλά 20 λεπτά, αφού πωλείται… μόνο σε σετ των 5.

Τι κρατάμε:

  • Ιδιοκτήτης Lamborghini πήγε να την «πατήσει» αλλά τον γλίτωσε ο μηχανικός
  • Η Aventador χρειαζόταν αλλαγή τάπας βενζίνης, κάτι που κανονικά θα του κόστιζε περίπου $1.200
  • Τελικά η επισκευή έγινε με $100, αφού το εξάρτημα που ήθελε αλλαγή βρέθηκε με $40
  • Αυτό ήταν το εσωτερικό πλαστικό της τάπας, το οποίο είναι το ίδιο με του Ford Focus 2ης γενιάς

Πηγή: Carscoops.com

#Bugatti Veyron#Ford Focus#Lamborghini#Lamborghini Aventador#supercar#ΗΠΑ
