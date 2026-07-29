Μικρό υβριδικό Suzuki SUV με 6.800 ευρώ – Πόσο καλά θα πουλούσε στην Ελλάδα;

Η Suzuki ανανεώνει το Brezza: Νέος turbo κινητήρας, χειροκίνητο κιβώτιο και τιμή που ξεκινά από τις περίπου 6.800 ευρώ

Η Suzuki προχώρησε στην ανανέωση του Brezza, του μικρού SUV που κατασκευάζεται και διατίθεται αποκλειστικά στην ινδική αγορά. Τέσσερα χρόνια μετά την παρουσίαση της δεύτερης γενιάς, το μοντέλο αποκτά διακριτικές αισθητικές αλλαγές, αναβαθμισμένο εξοπλισμό τεχνολογίας και ασφάλειας, αλλά και έναν νέο turbo κινητήρα, ο οποίος είναι ταυτόχρονα η πιο προσιτή επιλογή, αλλά και ο ισχυρότερος της γκάμας.

Νέος turbo κινητήρας με χειροκίνητο κιβώτιο

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την προσθήκη ενός νέου ήπια υβριδικού Boosterjet turbo κινητήρα 1,0 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 110 ίππους και 170 Nm ροπής. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός νέου χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων. Ο νέος κινητήρας πλαισιώνει τον ήδη διαθέσιμο ατμοσφαιρικό Dual Jet 1,5 λίτρων με ήπια υβριδική τεχνολογία, ο οποίος αποδίδει 103 ίππους και 137 Nm ροπής, συνδυαζόμενος είτε με χειροκίνητο είτε με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Παράλληλα, η έκδοση διπλού καυσίμου S-CNG αποκτά νέα δεξαμενή φυσικού αερίου χωρητικότητας 55 λίτρων, ενώ το προηγούμενο χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων αντικαθίσταται επίσης από νέο εξατάχυτο.

Διακριτικές αλλαγές στο εξωτερικό

Οι αλλαγές στην εξωτερική σχεδίαση είναι περιορισμένες αλλά στοχευμένες. Το ανανεωμένο Brezza διαθέτει νέο εμπρός προφυλακτήρα με διαφορετικές πλευρικές εισαγωγές αέρα, ανασχεδιασμένη μάσκα και περισσότερες λεπτομέρειες με μεταλλική εμφάνιση. Το SUV, με μήκος 3.995 χιλιοστά, αποκτά επίσης δύο νέα χρώματα αμαξώματος, Vivacious Orange και Lustrous Beige.

Η Maruti Suzuki προσφέρει ακόμη τρία πακέτα εξατομίκευσης. Το Turbo Package προσθέτει κόκκινες λεπτομέρειες και ειδικά λογότυπα στις πίσω κολόνες, το Terrascape Package περιλαμβάνει καφέ και ασημί προστατευτικά, ενώ το Metroscape Package προσθέτει διακοσμητικά στοιχεία στους προφυλακτήρες.

Πιο σύγχρονη καμπίνα και περισσότερη τεχνολογία

Στο εσωτερικό συναντάμε νέο συνδυασμό χρωμάτων σε σκούρο καφέ και μαύρο, διακοσμητικά με μεταλλική όψη, γυαλιστερές μαύρες επιφάνειες και επένδυση από δερματίνη. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά το σύστημα πολυμέσων, καθώς η κεντρική οθόνη αυξήθηκε στις 10,1 ίντσες, από 9 ίντσες που διέθετε μέχρι σήμερα.

Στις πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλισμού περιλαμβάνονται επίσης ηχοσύστημα Arkamys, αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ατμοσφαιρικός φωτισμός 64 χρωμάτων, ηλεκτρική ηλιοροφή, καθαριστής αέρα και βάση ασύρματης φόρτισης με λειτουργία ψύξης.

Αναβαθμισμένα συστήματα ασφαλείας

Το Brezza ενισχύεται και στον τομέα της ασφάλειας, με το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) να εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Blind Spot Warning με Lane Change Alert, το Rear Cross Traffic Alert, το Exit Support Warning, καθώς και μία αναβαθμισμένη κάμερα 360 μοιρών.

Όπως και ο προκάτοχός του, το ανανεωμένο Suzuki Brezza θα διατίθεται αποκλειστικά στην Ινδία. Η νέα έκδοση με τον turbo κινητήρα 1,0 λίτρου και το χειροκίνητο κιβώτιο ξεκινά από 739.900 ρουπίες (περίπου 6.800 ευρώ), αποτελώντας την οικονομικότερη αλλά και ισχυρότερη πρόταση της γκάμας.

Στην κορυφή της σειράς βρίσκεται η πλήρως εξοπλισμένη ατμοσφαιρική έκδοση με αυτόματο κιβώτιο, η οποία κοστίζει 1.370.000 ρουπίες (περίπου 12.600 ευρώ).

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