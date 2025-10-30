MINI Paul Smith Edition: Το πιο “απλό” Cooper της σημερινής αγοράς

Paul Smith και MINI πάνε τη συνεργασία τους στο επόμενο στάδιο με μια εξαιρετική δημιουργία: το νέο Mini Paul Smith Edition

Μετά το MINI Strip και το MINI Recharged by Paul Smith, η συνεργασία μεταξύ των δύο παραδοσιακών βρετανικών brands φέρνει για πρώτη φορά την σχεδιαστική γλώσσα “classic with a twist” στα 3θυρα & 5θυρα MINI Cooper, και στο MINI Cooper Cabrio, στην πρώτη εφαρμογή της στη νέα οικογένεια MINI. Η σχεδίαση και οι λεπτομέρειες εκφράζουν όχι μόνο το χαρακτηριστικό στυλ του Smith, αλλά και το παιχνιδιάρικο, αισιόδοξο και ανεξάρτητο πνεύμα της MINI.

«Δεν συμβαίνει συχνά να βλέπεις δύο εμβληματικά ονόματα του βρετανικού design να συνεργάζονται με αυτόν τον τρόπο και είναι υπέροχο που η συνεργασία μας συνεχίζεται τόσα χρόνια. Το MINI Paul Smith Edition υπήρξε για μένα μια πραγματική τιμή και μια υπέροχη ευκαιρία με νέα χρώματα και απρόσμενες λεπτομέρειες που θα αποτελέσουν μια ευπρόσδεκτη έκπληξη», δήλωσε ο Sir Paul Smith.

Αδιαμφισβήτητο στυλ με ένα βρετανικό twist.

Συνδυάζοντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία της βρετανικής μάρκας με το ιδιαίτερο ύφος του Paul Smith: αποκλειστικά εξωτερικά χρώματα, εκλεπτυσμένα στοιχεία και απρόσμενες λεπτομέρειες ζωντανεύουν την κοινή ιστορία της MINI και του Paul Smith στο σήμερα.

«Η MINI και ο Paul Smith ενσαρκώνουν ένα κοινό πνεύμα αισιοδοξίας, υιοθετώντας το motto αυτής της έκδοσης: «Κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή». Η συνεργασία μας τιμά την αμοιβαία αγάπη για το design και τη σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια. Απρόσμενα στοιχεία, όπως η προβολή του ‘hello’ στο έδαφος και η χειρόγραφη επιγραφή του Paul Smith, χαρίζουν χαμόγελα με την είσοδο στο αυτοκίνητο», δηλώνει ο Holger Hampf, επικεφαλής του MINI Design.

Το νέο Paul Smith Edition προσφέρεται σε τρεις χρωματικές επιλογές, δύο εκ των οποίων αφορούν αποκλειστικά τη νέα έκδοση: το Statement Grey αποτελεί μια σύγχρονη ερμηνεία του κλασικού χρώματος του MINI Austin Seven του 1959 – μια καθαρή γκρι απόχρωση με γαλάζιο τόνο, που εκφράζει με αυτοπεποίθηση μια διαχρονική, μοντέρνα αισθητική.

Παράλληλα, το Inspired White είναι ένας σύγχρονος φόρος τιμής στο δημοφιλές Classic Mini Beige, ενώ το κομψό και κλασικό Midnight Black Metallic προέρχεται από την τρέχουσα οικογένεια μοντέλων MINI.

Ανεξάρτητα από το χρώμα του αμαξώματος, το ειδικά σχεδιασμένο Nottingham Green – ως φόρος τιμής στην ιδιαίτερη πατρίδα του Sir Paul – δημιουργεί εκλεπτυσμένες πινελιές στους πλευρικούς καθρέφτες και στην οκταγωνική μάσκα και χρησιμοποιείται για μία από τις δύο εκδόσεις της οροφής.

Άμεσα αναγνωρίσιμο

Εκτός από τις αποκλειστικές χρωματικές επιλογές, την υπογραφή του Paul Smith φέρουν πολυάριθμες λεπτομέρειες, καθιστώντας το MINI Paul Smith Edition άμεσα αναγνωρίσιμο. Το ‘Signature Stripe’ (Ριγέ μοτίβο) που αποτελεί και την υπογραφή του Βρετανού σχεδιαστή, κοσμεί την οροφή σε Nottingham Green στο πίσω μέρος στην πλευρά του οδηγού. Η έτερη έκδοση οροφής σε Jet Black διαθέτει κομψές μαύρες ρίγες διαφορετικού πάχους, σε ματ και γυαλιστερό φινίρισμα, ενώ το MINI Cooper Cabrio εξοπλίζεται με μαύρη μαλακή οροφή.

Όλα τα Paul Smith Edition διατίθενται στάνταρ με ζάντες αλουμινίου Night Spoke 18 ιντσών, με φιμέ επίστρωση σε Dark Steel και την επιγραφή Paul Smith. Το λογότυπο MINI, εμπρός και πίσω, υιοθετεί νέα σχεδίαση Black Blue, που συμπληρώνει τη χρωματική αρμονία μεταξύ Paul Smith και MINI. Στη λαβή του πορτμπαγκάζ, η υπογραφή του Paul Smith παραπέμπει στο δημιουργικό πνεύμα που τροφοδοτεί τον σχεδιασμό των οχημάτων.

Βρετανική διακριτικότητα και φινέτσα στο εσωτερικό

Ο βρετανικός χαρακτήρας αντανακλάται και στο εσωτερικό, με πολλά στοιχεία που ξεχωρίζουν για την μοντέρνα και κομψή τους εμφάνιση. Οι πλεκτές επιφάνειες στο ταμπλό και στα πάνελ των θυρών είναι μαύρες, ενώ τα υφάσματα με ρίγες σε τόνους του ίδιου χρώματος αποτέλεσαν την έμπνευση για τον ειδικό σχεδιασμό του ταμπλό. Τα σπορ καθίσματα Nightshade Blue είναι κατασκευασμένα από Vescin και διαθέτουν πλεκτό ύφασμα στους ώμους και στο προσκέφαλο. Εμπνευσμένες από το Signature Stripe, οι διακοσμητικές ραφές στην υφασμάτινη επένδυση του τιμονιού έχουν σχεδιαστεί σε φωτεινά χρώματα – σήμα κατατεθέν του Paul Smith.

Στην στρογγυλή οθόνη στο κέντρο του cockpit εμφανίζεται ένα από τα τρία διαφορετικά φόντα όταν επιλέγεται το Personal Mode. Μικρές, κρυφές λεπτομέρειες υπογραμμίζουν την επιρροή του βρετανικού design, αλλά και την χαρούμενη διάθεση του σχεδιαστή: όταν ανοίγει η πόρτα, ένα χειρόγραφο «Hello» προβάλλεται στο πάτωμα ως καλωσόρισμα του οδηγού και του συνοδηγού, ενώ το motto του Smith «Everyday is a new beginning» («Κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή») εμφανίζεται στο κατώφλι της πόρτας, αντανακλώντας τη νοοτροπία αισιοδοξίας και των δύο μαρκών. Το γραφικό ενός μικρού, στυλιζαρισμένου «κουνελιού», ζωγραφισμένου στο χέρι από τον Paul Smith στο δάπεδο, ολοκληρώνει τις λεπτομέρειες του εσωτερικού.

Paul Smith MINI Collection

Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο Sir Paul Smith που εμπνέει την MINI με δημιουργικές ιδέες, καθώς η έμπνευση λειτουργεί και αντίστροφα: ο σχεδιαστής χρησιμοποιεί κατ’ επανάληψη στοιχεία MINI σε αποκλειστικά κομμάτια των συλλογών του. Για να γιορτάσει την κυκλοφορία του νέου μοντέλου, ο Paul Smith θα παρουσιάσει μια συλλογή τσαντών, εμπνευσμένη από λεπτομέρειες της πιο πρόσφατης συνεργασίας του με τη μάρκα.

Το MINI Paul Smith Edition πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 29 Οκτωβρίου, στην έκθεση Japan Mobility του Τόκιο

