Porsche Mission S: Το μέλλον των σπορ αυτοκινήτων μέσα από τα μάτια της Porsche

Η Porsche παρουσιάζει τη νέα Mission S, ένα μοντέλο που μας δίνει μια πρώτη ματιά στη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της γερμανικής μάρκας

Μέσα από τη στρατηγική επανατοποθέτηση «Sportwagenschmiede ’35», η Porsche παρουσιάζει ένα vision model που δίνει την πρώτη ματιά στην εξελιγμένη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Η Mission S αποτελεί στρατηγική προοπτική για την επόμενη εξέλιξη του εμβληματικού design της Porsche, με αυθεντική, συνεπή και διαχρονική σχεδιαστική γλώσσα και καινοτόμα στοιχεία.

Το εσωτερικό εστιάζει απόλυτα στον οδηγό και στην οδηγική εμπειρία, ενώ η οδηγική εμπειρία βασίζεται σε συμβίωση αναλογικών και ψηφιακών χειριστηρίων και οθονών. Παράλληλα, η Porsche ανακοινώνει την ανάπτυξη νέας πλατφόρμας mid-engine super sports car.

«Μια Porsche πρέπει να αναγνωρίζεται ως Porsche με την πρώτη ματιά», δηλώνει ο Dr Michael Leiters, Πρόεδρος του Executive Board της Porsche AG. «Η Mission S δίνει μια ματιά στις ιδέες και τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που θα διαμορφώσουν την Porsche τα επόμενα χρόνια». Η έμφαση δίνεται στην αυθεντική, συνεπή και διαχρονική σχεδίαση και στην ιδιαίτερα έντονη σύνδεση οδηγού-αυτοκινήτου. «Ταυτόχρονα, η Mission S αντιπροσωπεύει μια πλατφόρμα mid-engine super sports car τοποθετημένη πάνω από την 911 – όχι ως μοναδικό hypercar, αλλά ως μόνιμη και ευέλικτη προσθήκη στην προσφορά προς τους πελάτες», προσθέτει ο Leiters.

Παγκόσμια πρεμιέρα σε ιστορικό σημείο

Η Mission S έκανε παγκόσμια πρεμιέρα σε τοποθεσία ιστορικής σημασίας για την εταιρεία: σε προβλήτα του Queens της Νέας Υόρκης, με θέα τους ουρανοξύστες του Μανχάταν. Οι πρώτες φωτογραφίες της Porsche 550 Spyder από την ίδια προβλήτα έκαναν τον γύρο του κόσμου το 1953.

Η 550 Spyder, ως πρώτο super sports car της μάρκας, θεωρείται ακόμη και σήμερα καθοριστικό μοντέλο για την ταυτότητα της εταιρείας και έθεσε σημαντική βάση για τη δημοφιλία και την επιτυχία της Porsche στις ΗΠΑ. Με την επιλογή αυτής της τοποθεσίας, η Porsche υπογραμμίζει τη σημασία της ιστορίας της για το μέλλον του design και της μάρκας – μια αξίωση που αποτυπώνεται και στην Mission S.

«Η Mission S είναι το αποτέλεσμα μιας μελλοντοστραφούς, ολιστικής στρατηγικής σχεδιασμού», δηλώνει ο Tobias Sühlmann, Vice President Style Porsche. «Αυτό το vision model αποτυπώνει μια θεμελιώδη στρατηγική κατεύθυνση που σύντομα θα μεταφέρουμε στο μελλοντικό μας προϊοντικό χαρτοφυλάκιο».

Η Mission S συνδυάζει ισχυρή πλατφόρμα mid-engine super sports car με καθαρή σχεδιαστική γλώσσα εμπνευσμένη από ιστορικές Porsche. Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στον πουρισμό, στην οδηγική εργονομία και στην αρμονική συμβίωση αναλογικών και ψηφιακών χειριστηρίων. Η σκόπιμη μείωση των ψηφιακών επιφανειών εστιάζει στην άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Εξωτερική σχεδίαση

Το εξωτερικό της Mission S μεταφέρει χαρακτηριστικά στοιχεία Porsche στο μέλλον. Οι χαρακτηριστικοί θόλοι, η εμβληματική γραμμή οροφής και η δραματική σχέση πλάτους-ύψους αποτελούν κεντρικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του σπορ αυτοκινήτου. Προκύπτουν τα λεγόμενα «floating volumes»: ρέουσες μορφές και επιφάνειες που φαίνονται να αιωρούνται και δημιουργούν ισχυρή εμφάνιση, αναδεικνύοντας αποτελεσματικά τον χαρακτήρα επιδόσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις καθαρές γραμμές. Μια περιμετρική κύρια γραμμή συνδέει τις φωτεινές υπογραφές εμπρός και πίσω, δημιουργώντας συνολική εμφάνιση εξίσου εντυπωσιακή και αρμονική. Πάνω από αυτήν τη γραμμή οι επιφάνειες τονίζουν μυϊκότητα και δυναμισμό, ενώ οι περιοχές κάτω από αυτήν κάνουν ορατές τις τεχνικές λειτουργίες και υπογραμμίζουν τη φιλοσοφία ελαφριάς κατασκευής.

Ιστορικές εικόνες Porsche λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης. Οι στρογγυλοί προβολείς και οι έντονοι θόλοι – που όχι μόνο παραπέμπουν στο γνώριμο «τορπιλοειδές» design, αλλά και κάνουν πιο παρούσα την πλαϊνή όψη – θυμίζουν την 911. Οι γραμμές που ενώνονται με τα γραφικά φωτισμού αποτίουν φόρο τιμής στο G-model. Το επίπεδο εμπρός μέρος αντλεί από την GT1, ενώ η δυναμική γραμμή οροφής κάτω από το πίσω φτερό θυμίζει την 959.

Στη Mission S επεκτείνεται χαρακτηριστικά έως το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Άλλο highlight αποτελεί το car-in-car concept στο πίσω μέρος, προερχόμενο από την GT1. Όλα τα στοιχεία ερμηνεύονται με σύγχρονο τρόπο και συνδυάζονται σε αρμονικό συνολικό σχέδιο.

Οι αναλογίες του show car καθορίζονται από την mid-engine αρχιτεκτονική. Ο κινητήρας τοποθετείται κεντρικά στο όχημα, επιτρέποντας την υλοποίηση της γνώριμης «flyline». Τεχνικές λεπτομέρειες, όπως η λύση ψύξης που θυμίζει τον ανεμιστήρα ψυγείου του Porsche 917 ή το πλήρως ενσωματωμένο ενεργό πίσω φτερό, συνδυάζουν λειτουργία και σχεδίαση με τον χαρακτηριστικό τρόπο της Porsche.

Άλλο highlight αποτελούν οι τροχοί: βασισμένοι στο εμβληματικό «dial design» του 928, έχει δημιουργηθεί νέο design concept συστηματικά προσανατολισμένο στην ελαφριά κατασκευή. Οι τροχοί του νέο μοντέλου υπογραμμίζουν τη συνολική εντύπωση του σπορ αυτοκινήτου.

Εσωτερικό με απόλυτη εστίαση στον οδηγό

Στο εσωτερικό, η Mission S αντιπροσωπεύει συνειδητή επιστροφή στις βασικές αξίες της μηχανικής σπορ αυτοκινήτων. Η αρχιτεκτονική του εσωτερικού βασίζεται σε ιστορικά σπορ αυτοκίνητα Porsche όπως το 550 Spyder και το 356. Δύο καθοριστικές γραμμές διατρέχουν το ταμπλό και τις πόρτες. Μεταδίδουν τη χαρακτηριστική αίσθηση ότι κάθεσαι «βαθιά μέσα στο αυτοκίνητο» και δημιουργούν οπτική σύνδεση με την εξωτερική σχεδίαση. Ταυτόχρονα, δημιουργούν καθαρή, διαχρονική εμφάνιση που κατευθύνει το βλέμμα στα ουσιαστικά.

Ομαλή μετάβαση ανάμεσα σε αναλογικά και ψηφιακά χειριστήρια κάνει το εσωτερικό να αισθάνεται ταυτόχρονα γνώριμο και σύγχρονο. Κλασικοί διακόπτες και κουμπιά συνδυάζονται με σύγχρονες οθόνες, δημιουργώντας εργονομική διάταξη που ενώνει το γνώριμο παρόν με το μέλλον. Τα καθίσματα ακολουθούν την ίδια προσέγγιση. Νέες τεχνικές λύσεις, όπως οι ζώνες ενσωματωμένες στο κεντρικό πάνελ και τα ανατοποθετημένα φυσικά κουμπιά, συνδυάζουν άνεση, λειτουργικότητα και motorsport DNA.

Χρωματικά, το show car αντλεί σκόπιμα από την παράδοση επιτυχημένων αγωνιστικών Porsche με λευκό, γκρι και κόκκινους τόνους. Τα ειδικά ανεπτυγμένα χρώματα – Firn White Metallic, Light Red Metallic, Black Chrome και Special Black στο εσωτερικό – επαναερμηνεύουν τα κλασικά χρώματα Porsche Motorsport και υπογραμμίζουν την οπτική σύνδεση με τον αγωνιστικό πυρήνα της μάρκας.

Driver Experience: συμβίωση αναλογικού και ψηφιακού

Πέρα από την εξελιγμένη αρχιτεκτονική εσωτερικού, η έμφαση δίνεται ξεκάθαρα στην οδηγική εμπειρία. Στόχος είναι η δημιουργία ιδανικής συμβίωσης αναλογικών και ψηφιακών χειριστηρίων. Αντί για επιπλέον οθόνες και λειτουργίες, το concept εστιάζει στην απλότητα, τη σαφήνεια και τη διαισθητική λειτουργία. Ο οδηγούς αποτελεί την καρδιά του concept. Η συστηματική ευθυγράμμιση όλων των χειριστηρίων προς τον οδηγό, σε συνδυασμό με μείγμα απτικής και ψηφιακής ανάδρασης, δημιουργεί ιδιαίτερα άμεση εμπειρία χρήσης. Highlights περιλαμβάνουν τα πέντε χαρακτηριστικά κυκλικά όργανα πίσω από το τιμόνι.

Στο κέντρο βρίσκεται το στροφόμετρο με αναλογική βελόνα και οθόνη τοποθετημένη πίσω του. Ανάλογα με τη λειτουργία οδήγησης, το στροφόμετρο πλησιάζει τον οδηγό για ακόμη μεγαλύτερη εστίαση. Η διάταξη των κυκλικών οργάνων προσαρμόζεται επίσης στην επιλεγμένη λειτουργία κίνησης, με τους σωλήνες τοποθετημένους είτε πλάι-πλάι είτε τον έναν πίσω από τον άλλο, ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού.

Άλλες καινοτομίες περιλαμβάνουν τη θήκη για το ειδικά σχεδιασμένο κλειδί, τοποθετημένη αριστερά του τιμονιού όπως συνηθίζεται στην Porsche, και τα νέα στοιχεία ελέγχου στο ταμπλό με λειτουργία push-pull, που επιτρέπουν άμεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες άνεσης και οδήγησης. Το ανανεωμένο στοιχείο Sport Chrono συνδυάζει επίσης αναλογικό χαρακτήρα με ψηφιακή ακρίβεια.

Η Porsche έχει επιλέξει σκόπιμα να μην ενσωματώσει μόνιμα κεντρική οθόνη ούτε σταθερή οθόνη συνοδηγού στο ταμπλό. Αντί αυτών, έχει σχεδιαστεί αναδιπλούμενο σύστημα smartphone συμβατό με τεχνολογία MagSafe, για χρήση κατά περίπτωση. Το προσωπικό smartphone του χρήστη μπορεί να λειτουργεί ως οθόνη πλοήγησης ή πληροφοριών αν το επιθυμεί. Ένα καθαρά δομημένο και λιτό My Porsche App παρέχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και επιτρέπει επίσης στους χρήστες να επιλέγουν ψηφιακά, ιστορικά εμπνευσμένα σχέδια για τα κυκλικά όργανα. Το αποτέλεσμα είναι ένα concept εσωτερικού που βάζει την οδηγική εμπειρία πρώτη, προσφέροντας παράλληλα μέγιστη ευελιξία και άνεση.

Το μέλλον των σπορ αυτοκινήτων

Πάνω από την εμβληματική σειρά μοντέλων 911, η Porsche σχεδιάζει για πρώτη φορά μόνιμα διαθέσιμη προσφορά super sports car. Σαφής στόχος είναι το υψηλότερο επίπεδο μηχανολογικής τελειότητας και μέγιστη ευελιξία. Αυτό στηρίζεται σε δεκαετίες εμπειρίας στους αγώνες, σε καινοτόμο και καθοριστική για τη μάρκα τεχνολογία και στη σχεδιαστική γλώσσα του μέλλοντος που παρουσιάζεται με την Mission S.

Πηγή / Φωτογραφίες: Porsche Newsroom