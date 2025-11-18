quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό – Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία

ΤΡΙΤΗ | 18.11.2025
Ανδρέας Ντίνης
mitsotakis-den-yparchei-magiki-lysi-gia-to-kykloforiako-echoume-idi-800-kainouria-leoforeia-783294

«Δυστυχώς δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις»

Τόνισε πως «η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς εύκολα να κατασκευάσει γρήγορα νέους δρόμους στο λεκανοπέδιο. Η δε εμπειρία, μας λέει ότι όποτε κατασκευάζονται πολύ νέοι δρόμοι και αυτοί τελικά γεμίζουν. Η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια συστηματική υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η Γραμμή 4 του Μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται στη χώρα. Θα χρειαστούν ακόμα χρόνια για να μπορέσει να υλοποιηθεί, όμως έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό, τελικά έχει συντείνει σημαντικά στη διευκόλυνση των μετακινούμενων πολιτών, αλλά και αυτή είναι μια λύση η οποία είναι πιο μακροπρόθεσμη».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως, « βραχυπρόθεσμα όλη η έμφαση θα πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων. Νομίζω ότι το βλέπετε ήδη και εσείς κινούμενοι στους δρόμους. Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία, αλλά ούτε αυτό αρκεί. Πρέπει ταυτόχρονα να αυξήσουμε και την συχνότητα των λεωφορείων».

«Η προτεραιοποίηση την οποία και η κατεύθυνση που έχω δώσει προσωπικά στο Υπουργείο Μεταφορών και στις εταιρείες του Υπερταμείου είναι να βάλουμε ένα συγκεκριμένο στόχο να αυξήσουμε εντός έξι μηνών τη συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης περισσότερο», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε επίσης την καλύτερη εφαρμογή και του ΚΟΚ για τις λεωφορειολωρίδες, ώστε ο πολίτης να έχει ουσιαστικά μια εναλλακτική στο αυτοκίνητο.

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια, χωρίς να θέλω να είναι δικαιολογία, ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου, το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει, υπάρχει κίνηση, η οποία βέβαια έχει επιδεινωθεί», είπε.

Όλες οι ειδήσεις

Η BMW που χάρισε το MotoGP στο Marc Marquez κοστίζει 138.699 ευρώ στην Ελλάδα

Αστυνομία: Συνέλαβαν μέλη οργάνωσης που έκλεβε και πλαστογραφούσε αυτοκίνητα με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Δες πως λειτουργούσαν

Παρκάρισμα: Πώς μπορεί να την πατήσεις εύκολα και να πληρώσεις 40 ευρώ

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Κυκλοφοριακό#Κυριάκος Μητσοτάκης
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-agapimeni-marka-ton-ellinon-leei-oti-ta-mild-hybrid-den-einai-pragmatika-yvridika-767935

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.10.2025

Η αγαπημένη μάρκα των Ελλήνων λέει ότι τα mild hybrid δεν είναι πραγματικά υβριδικά
athina-choris-kykloforiako-einai-efikto-704122

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.06.2025

Αθήνα χωρίς Κυκλοφοριακό: Είναι Εφικτό;
to-kykloforiako-anadeiknyetai-os-ena-apo-ta-simantikotera-provlimata-stin-athina-ton-3-ekatommyrion-aftokiniton-705015

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.05.2025

Το κυκλοφοριακό αναδεικνύεται ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην Αθήνα των 3 εκατομμυρίων αυτοκινήτων
episimo-teleiose-i-paragogi-tou-diasimoterou-ford-olon-ton-epochon-783243

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.11.2025

Επίσημο: Τελείωσε η παραγωγή του διασημότερου Ford όλων των εποχών
i-bmw-pou-charise-to-motogp-sto-marc-marquez-kostizei-138-699-evro-stin-ellada-783231

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.11.2025

Η BMW που χάρισε το MotoGP στο Marc Marquez κοστίζει 138.699 ευρώ στην Ελλάδα
astynomia-synelavan-meli-organosis-pou-ekleve-kai-plastografouse-aftokinita-me-kerdi-ano-tou-1-ekat-evro-des-pos-leitourgousan-682586

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.11.2025

Αστυνομία: Συνέλαβαν μέλη οργάνωσης που έκλεβε και πλαστογραφούσε αυτοκίνητα με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Δες πως λειτουργούσαν

Πρόσφατες Ειδήσεις