MMM: Δείτε τα θερινά δρομολόγια για Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ και λεωφορεία

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Σε θερινό πρόγραμμα λειτουργίας έχουν περάσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, με τις συχνότητες των δρομολογίων σε Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ να έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα της καλοκαιρινής περιόδου

Η μειωμένη επιβατική κίνηση στην πρωτεύουσα έχει οδηγήσει σε αραιότερα δρομολόγια σε αρκετές γραμμές. Ωστόσο, η μείωση της συχνότητας δεν αφορά το σύνολο του δικτύου, καθώς ενισχυμένη εξυπηρέτηση προβλέπεται στις γραμμές που εξυπηρετούν δημοφιλείς προορισμούς, όπως το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.

Το θερινό πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, ενώ η επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται σταδιακά μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

ΗΣΑΠ: Κάθε 7 έως 7,5 λεπτά

Στη Γραμμή 1 του Μετρό, τον ΗΣΑΠ, οι συρμοί τις καθημερινές περνούν από τους σταθμούς κάθε 7 έως 7,5 λεπτά, σύμφωνα με τον θερινό προγραμματισμό της ΣΤΑΣΥ.

Γραμμή 2: Ανά 4,5 λεπτά τις ώρες αιχμής

Στη Γραμμή 2 του Μετρό, από τις 07:00 έως τις 19:00, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κάθε 4,5 λεπτά.

Εκτός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η συχνότητα μειώνεται, με τους συρμούς να διέρχονται ανά 5 έως 7 λεπτά.

Γραμμή 3: Από 4,5 έως 8 λεπτά

Στη Γραμμή 3 υπάρχουν επίσης διαφοροποιήσεις στη συχνότητα των δρομολογίων.

Κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, οι συρμοί πραγματοποιούν δρομολόγια περίπου κάθε 4,5 λεπτά. Για το υπόλοιπο της ημέρας, η συχνότητα κυμαίνεται από 5,5 έως 8 λεπτά.

Τραμ: Ανά 12 λεπτά

Στο δίκτυο του Τραμ, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται περίπου κάθε 12 λεπτά έως τις 22:00.

Οι συχνότητες στα μέσα σταθερής τροχιάς έχουν προσαρμοστεί από τη ΣΤΑΣΥ στη μειωμένη ζήτηση που καταγράφεται κατά τη θερινή περίοδο.

Τι ισχύει για λεωφορεία και τρόλεϊ

Αλλαγές ισχύουν και στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, καθώς ο ΟΑΣΑ έχει εφαρμόσει τον καλοκαιρινό σχεδιασμό, ο οποίος θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

Παρότι η γενική τάση είναι η αραίωση των δρομολογίων, σε ορισμένες γραμμές η εξυπηρέτηση ενισχύεται λόγω της αυξημένης θερινής κίνησης.

Πρόκειται κυρίως για τις γραμμές που συνδέουν την Αθήνα με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη, όπου οι μετακινήσεις παραμένουν αυξημένες λόγω της τουριστικής περιόδου.

Η σταδιακή επιστροφή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Πηγή: EleftherosTypos.gr