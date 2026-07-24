Μόλις πιάστηκε «στα πράσα» το νέο Toyota MR2 (Εικόνες)

Η Toyota συνεχίζει να εξελίσσει ένα νέο σπορ μοντέλο της οικογένειας Gazoo Racing, το οποίο θα μπορούσε να είναι το νέο MR2

Παραμένει άγνωστο αν η Toyota θα αναβιώσει τελικά το όνομα MR2, το Celica ή και τα δύο, ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η εξέλιξη του project προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Μάλιστα, ένα μυστηριώδες πρωτότυπο απαθανατίστηκε για πρώτη φορά σε δοκιμές στην Ιαπωνία, προσφέροντας ίσως την καλύτερη μέχρι σήμερα εικόνα του νέου μοντέλου.

Οι φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο δημοσιεύθηκαν στην πλατφόρμα X από τον χρήστη @You_SuiKoyoAZ και μέσα σε λίγες ώρες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Το αυτοκίνητο έχει χαμηλό, δυναμικό προφίλ και αμάξωμα δίθυρου κουπέ, ενώ χρησιμοποιεί εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα που θυμίζουν το GR Yaris. Παράλληλα διακρίνονται έντονοι προφυλακτήρες, μεγάλο εμπρός splitter, φαρδιά φτερά και μία σταθερή πίσω αεροτομή τύπου swan-neck.

Πρωτότυπο εξέλιξης ή «μουλάρι» δοκιμών;

Δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για ένα πρωτότυπο ή για ένα λεγόμενο test mule, δηλαδή ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί εξαρτήματα από υπάρχοντα μοντέλα αποκλειστικά για δοκιμές. Σε κάθε περίπτωση, αρκετά στοιχεία δείχνουν ότι βασίζεται σε ήδη υπάρχοντα μηχανικά μέρη. Οι αναλογίες του θυμίζουν έντονα το Toyota FT-Se Concept του 2023, το οποίο τότε θεωρήθηκε προάγγελος ενός μελλοντικού MR2.

Οι μεγάλες εισαγωγές αέρα στα πίσω φτερά και ο μεγάλος αεραγωγός στο καπό αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί κεντρομήχανη διάταξη, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του GR Yaris M Concept που παρουσιάστηκε το 2025.

Παράλληλα, το πρωτότυπο διαφέρει αισθητά από εκείνο της Gazoo Racing που είχε εμφανιστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε δοκιμές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC).

Πιθανή τετρακίνηση αντί για πισωκίνηση

Το αυθεντικό MR2 διέθετε κεντρικά τοποθετημένο κινητήρα και κίνηση στους πίσω τροχούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, ο διάδοχός του αναμένεται να υιοθετήσει κεντρομήχανη διάταξη και τετρακίνηση, με διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης Torsen τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω άξονα.

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα βρίσκεται πίσω, ενώ μέσω άξονα μετάδοσης θα μεταφέρεται ισχύς και στους εμπρός τροχούς. Οι μηχανικοί της Toyota έχουν ήδη αναφέρει ότι στο πρωτότυπο που βασίζεται στο Yaris η ροπή μπορεί να κατευθυνθεί εξ ολοκλήρου πίσω ή έως και κατά 50% εμπρός. Αυτό που παραμένει άγνωστο είναι αν το νέο μοντέλο θα προσφέρεται αποκλειστικά με 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ή αν θα υπάρχει και επιλογή χειροκίνητου.

Νέος turbo κινητήρας

Κάτω από το καπό του νέου MR2 ή της νέας Celica αναμένεται να βρίσκεται ο ολοκαίνουργιος κινητήρας G20E της Toyota. Πρόκειται για έναν τετρακύλινδρο turbo κινητήρα 2,0 λίτρων άμεσου ψεκασμού, ο οποίος προορίζεται να αντικαταστήσει τον γνωστό τρικύλινδρο turbo 1,6 λίτρων των GR Yaris και GR Corolla.

Σύμφωνα με την Toyota, ο νέος κινητήρας είναι πιο συμπαγής αλλά και πιο ανθεκτικός ακόμη και από τον υπάρχοντα 2,4 turbo της εταιρείας. Στις συμβατικές εκδόσεις αναμένεται να αποδίδει περίπου 300 ίππους και 400 Nm ροπής, ενώ στις ισχυρότερες εκδόσεις η ισχύς εκτιμάται ότι θα φτάνει τους 400 ίππους και τα 550 Nm. Παράλληλα βρίσκεται υπό εξέλιξη και αγωνιστική έκδοση του ίδιου κινητήρα, με την απόδοση να μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 600 ίππους.

Προς το παρόν, η Toyota δεν έχει αποκαλύψει επίσημα περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο μοντέλο της οικογένειας Gazoo Racing. Μέχρι να συμβεί αυτό, οι εμφανίσεις πρωτοτύπων και test mules στις πίστες δοκιμών παραμένουν οι μοναδικές ενδείξεις για το τι ετοιμάζει η ιαπωνική εταιρεία.