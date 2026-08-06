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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μύκονος: Οδηγός έκλεψε τσάντα και ρολόι από τουρίστα που μετέφερε, αξίας 75.000 ευρώ – Δες που τα έκρυψε

ΠΕΜΠΤΗ | 06.08.2026
Autotypos Team
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Οδηγός άρπαξε τσάντα με ρολόι αξίας 75.000 ευρώ στη Μύκονο – Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τη λεία του

Άμεσα εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου υπόθεση υπεξαίρεσης αντικειμένων μεγάλης αξίας, με τις Αρχές να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον 35χρονο δράστη μέσα σε λίγες ώρες από την καταγγελία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 35χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση.

Πήρε την τσάντα ως «εγγύηση» κι εξαφανίστηκε

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα ξημερώματα της Τρίτης 4 Αυγούστου ο 35χρονος μετέφερε με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο έναν 29χρονο αλλοδαπό, έχοντας συμφωνήσει συγκεκριμένο αντίτιμο για τη διαδρομή.

Ο οδηγός κράτησε ως μορφή εγγύησης την τσάντα του επιβάτη μαζί με το περιεχόμενό της, μέχρι να του καταβληθεί το συμφωνημένο ποσό. Ωστόσο, πριν φτάσουν στον προορισμό τους, εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και αποχώρησε, παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά του αντικείμενα.

Βρέθηκαν η τσάντα και το ρολόι

Έπειτα από άμεση και εμπεριστατωμένη έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ενώ βρήκαν και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, μια τσάντα και ένα ρολόι, τα οποία είχε αποκρύψει σε υπαίθριο χώρο.

Η συνολική αξία των αντικειμένων εκτιμάται στις 75.000 ευρώ. Αφού κατασχέθηκαν, αναγνωρίστηκαν από τον ιδιοκτήτη τους και του αποδόθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#ΕΛΑΣ#Μύκονος
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