Νέα 48ωρη απεργία ΤΑΞΙ την επόμενη εβδομάδα

48ωρη απεργία ΤΑΞΙ στις 2–3 Δεκεμβρίου. Πανελλαδική κινητοποίηση με αιτήματα για ηλεκτροκίνηση, τιμολόγηση και εφαρμογές.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ προκηρύσσει 48ωρη, πανελλαδική απεργία των ΤΑΞΙ για Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για δύο συνεχόμενα 24ωρα με «χειρόφρενο» σε όλη τη χώρα. Η Ομοσπονδία προαναγγέλλει παράλληλες κινητοποιήσεις και σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για συνέχεια των δράσεων.

Τι διεκδικούν

Κεντρικό αίτημα είναι να μην εφαρμοστεί από 1/1/2026 η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για τα ΤΑΞΙ. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΕΙΑΤΑ θέτει τα εξής:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035 .

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος πανελλαδικά / αναπροσαρμογή τιμολογίου .

Πάταξη υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο έμφορτων ΤΑΞΙ στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση εκκρεμοτήτων του «ερανιστικού» νομοσχεδίου και δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Η Ομοσπονδία ζητά συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών με συμμετοχή όλων των παρατάξεων.

Τι σημαίνει για το επιβατικό κοινό

Αναμένονται σημαντικές δυσκολίες μετακίνησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής και για μεταφορές σε σταθμούς/αεροδρόμια .

Εξετάστε εναλλακτικές : ΜΜΜ, προκράτηση σε νόμιμες υπηρεσίες μίσθωσης με οδηγό, ή συνδυαστικές διαδρομές.

Για αεροπορικά/σιδηροδρομικά ταξίδια, προβλέψτε περισσότερο χρόνο μετάβασης.

Το υπόβαθρο της διαμαρτυρίας

Ο κλάδος υποστηρίζει ότι έχει «φτάσει στα όριά του», καθώς παρατάσεις και εκκρεμότητες σε ρυθμίσεις τιμολόγησης, φορολογίας και λειτουργίας εφαρμογών παραμένουν άλυτες. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί σημείο τριβής: οι ιδιοκτήτες ζητούν μεταβατικό οδικό χάρτη με μεγαλύτερο ορίζοντα, επικαλούμενοι κόστος ανανέωσης στόλου και υποδομές φόρτισης.

Τι κρατάμε;

48ωρο «χειρόφρενο» 2–3 Δεκεμβρίου με πανελλαδική επίπτωση.

Κύριο αίτημα : να μην ισχύσει από 1/1/2026 η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση για ΤΑΞΙ.

Οικονομικά/λειτουργικά αιτήματα : τιμολόγηση, ελάχιστο μίσθωμα, λωρίδες, εφαρμογές, φορολογία.

Πιθανές καθυστερήσεις σε μετακινήσεις· χρειάζεται προγραμματισμός και εναλλακτικές.

