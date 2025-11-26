Νέα 48ωρη απεργία ΤΑΞΙ την επόμενη εβδομάδα

48ωρη απεργία ΤΑΞΙ στις 2–3 Δεκεμβρίου. Πανελλαδική κινητοποίηση με αιτήματα για ηλεκτροκίνηση, τιμολόγηση και εφαρμογές.
Η ΠΟΕΙΑΤΑ προκηρύσσει 48ωρη, πανελλαδική απεργία των ΤΑΞΙ για Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για δύο συνεχόμενα 24ωρα με «χειρόφρενο» σε όλη τη χώρα. Η Ομοσπονδία προαναγγέλλει παράλληλες κινητοποιήσεις και σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για συνέχεια των δράσεων.
Τι διεκδικούν
Κεντρικό αίτημα είναι να μην εφαρμοστεί από 1/1/2026 η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για τα ΤΑΞΙ. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΕΙΑΤΑ θέτει τα εξής:
-
Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
-
Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.
-
Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος πανελλαδικά / αναπροσαρμογή τιμολογίου.
-
Πάταξη υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ.
-
Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο έμφορτων ΤΑΞΙ στις ειδικές λωρίδες.
-
Υλοποίηση εκκρεμοτήτων του «ερανιστικού» νομοσχεδίου και δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
Η Ομοσπονδία ζητά συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών με συμμετοχή όλων των παρατάξεων.
Τι σημαίνει για το επιβατικό κοινό
-
Αναμένονται σημαντικές δυσκολίες μετακίνησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής και για μεταφορές σε σταθμούς/αεροδρόμια.
-
Εξετάστε εναλλακτικές: ΜΜΜ, προκράτηση σε νόμιμες υπηρεσίες μίσθωσης με οδηγό, ή συνδυαστικές διαδρομές.
-
Για αεροπορικά/σιδηροδρομικά ταξίδια, προβλέψτε περισσότερο χρόνο μετάβασης.
Διαβάστε επίσης: Κάμερες στα λεωφορεία: Δείτε πως θα λειτουργούν και θα κόβουν κλήσεις – Αναλυτικά τι ελέγχουν
Το υπόβαθρο της διαμαρτυρίας
Ο κλάδος υποστηρίζει ότι έχει «φτάσει στα όριά του», καθώς παρατάσεις και εκκρεμότητες σε ρυθμίσεις τιμολόγησης, φορολογίας και λειτουργίας εφαρμογών παραμένουν άλυτες. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί σημείο τριβής: οι ιδιοκτήτες ζητούν μεταβατικό οδικό χάρτη με μεγαλύτερο ορίζοντα, επικαλούμενοι κόστος ανανέωσης στόλου και υποδομές φόρτισης.
Τι κρατάμε;
-
48ωρο «χειρόφρενο» 2–3 Δεκεμβρίου με πανελλαδική επίπτωση.
-
Κύριο αίτημα: να μην ισχύσει από 1/1/2026 η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση για ΤΑΞΙ.
-
Οικονομικά/λειτουργικά αιτήματα: τιμολόγηση, ελάχιστο μίσθωμα, λωρίδες, εφαρμογές, φορολογία.
-
Πιθανές καθυστερήσεις σε μετακινήσεις· χρειάζεται προγραμματισμός και εναλλακτικές.
