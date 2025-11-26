quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα 48ωρη απεργία ΤΑΞΙ την επόμενη εβδομάδα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 26.11.2025
Στέλιος Παππάς
nea-48ori-apergia-taxi-tin-epomeni-evdomada-756565

48ωρη απεργία ΤΑΞΙ στις 2–3 Δεκεμβρίου. Πανελλαδική κινητοποίηση με αιτήματα για ηλεκτροκίνηση, τιμολόγηση και εφαρμογές.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ προκηρύσσει 48ωρη, πανελλαδική απεργία των ΤΑΞΙ για Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για δύο συνεχόμενα 24ωρα με «χειρόφρενο» σε όλη τη χώρα. Η Ομοσπονδία προαναγγέλλει παράλληλες κινητοποιήσεις και σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για συνέχεια των δράσεων.

Τι διεκδικούν

Κεντρικό αίτημα είναι να μην εφαρμοστεί από 1/1/2026 η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για τα ΤΑΞΙ. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΕΙΑΤΑ θέτει τα εξής:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

  • Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος πανελλαδικά / αναπροσαρμογή τιμολογίου.

  • Πάταξη υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ.

  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο έμφορτων ΤΑΞΙ στις ειδικές λωρίδες.

  • Υλοποίηση εκκρεμοτήτων του «ερανιστικού» νομοσχεδίου και δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Η Ομοσπονδία ζητά συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών με συμμετοχή όλων των παρατάξεων.

Τι σημαίνει για το επιβατικό κοινό

  • Αναμένονται σημαντικές δυσκολίες μετακίνησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής και για μεταφορές σε σταθμούς/αεροδρόμια.

  • Εξετάστε εναλλακτικές: ΜΜΜ, προκράτηση σε νόμιμες υπηρεσίες μίσθωσης με οδηγό, ή συνδυαστικές διαδρομές.

  • Για αεροπορικά/σιδηροδρομικά ταξίδια, προβλέψτε περισσότερο χρόνο μετάβασης.

Διαβάστε επίσης: Κάμερες στα λεωφορεία: Δείτε πως θα λειτουργούν και θα κόβουν κλήσεις – Αναλυτικά τι ελέγχουν

Το υπόβαθρο της διαμαρτυρίας

Ο κλάδος υποστηρίζει ότι έχει «φτάσει στα όριά του», καθώς παρατάσεις και εκκρεμότητες σε ρυθμίσεις τιμολόγησης, φορολογίας και λειτουργίας εφαρμογών παραμένουν άλυτες. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί σημείο τριβής: οι ιδιοκτήτες ζητούν μεταβατικό οδικό χάρτη με μεγαλύτερο ορίζοντα, επικαλούμενοι κόστος ανανέωσης στόλου και υποδομές φόρτισης.

Τι κρατάμε;

  • 48ωρο «χειρόφρενο» 2–3 Δεκεμβρίου με πανελλαδική επίπτωση.

  • Κύριο αίτημα: να μην ισχύσει από 1/1/2026 η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση για ΤΑΞΙ.

  • Οικονομικά/λειτουργικά αιτήματα: τιμολόγηση, ελάχιστο μίσθωμα, λωρίδες, εφαρμογές, φορολογία.

  • Πιθανές καθυστερήσεις σε μετακινήσεις· χρειάζεται προγραμματισμός και εναλλακτικές.

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Tags
#Απεργία#ταξί
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
