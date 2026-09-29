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Νέα άφιξη στην αγορά: Το σκληροτράχηλο INEOS Grenadier στην Ελλάδα

ΤΡΙΤΗ | 29.09.2026
Autotypos Team
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Το INEOS Grenadier, το σκληροτράχηλο και αυθεντικό 4×4 της βρετανικής INEOS Automotive, είναι πλέον διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά

Το νέο INEOS Grenadier ήρθε στην Ελλάδα, με τη διάθεσή του να έχει αναλάβει η GA Motors, μέλος του επίσημου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas (Renault & Dacia). Η εμπορική πορεία του μοντέλου ξεκινά άμεσα. Η INEOS είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους παγκοσμίως και η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία χημικών στον κόσμο. Απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους σε 39 επιχειρηματικές μονάδες, με παραγωγικό δίκτυο 183 εγκαταστάσεων σε 29 χώρες.

Η ιστορία του Grenadier ξεκίνησε το 2017 με πρωτοβουλία του Sir Jim Ratcliffe, ιδρυτή και προέδρου της INEOS. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου, αυθεντικού 4×4 που συνδυάζει αντοχή και κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες με σύγχρονη τεχνολογία και αξιοπιστία.

Παραγωγή και εξέλιξη

Το Grenadier παράγεται στο εργοστάσιο της INEOS Automotive στο Hambach της Γαλλίας. Η εγκατάσταση των 210.000 τ.μ. αποκτήθηκε από τη Mercedes-Benz τον Ιανουάριο του 2021 και απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζομένους.

Στο πρόγραμμα εξέλιξης συμμετείχαν περίπου 350 μηχανικοί από την INEOS Automotive, τη Magna Steyr και την AVL. Τα πρωτότυπα κάλυψαν 1,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε 15 χώρες, από ακραίο ψύχος στη βόρεια Σουηδία έως υψηλές θερμοκρασίες στο Μαρόκο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και απαιτητικές διαδρομές στο Schöckl της Αυστρίας.

Κινητήρες και εκτός δρόμου ικανότητες

Το Station Wagon είναι πενταθέσιο 4×4. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης το Utility Wagon και το Quartermaster double cab pick-up. Βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας με χαλύβδινα τμήματα πάχους έως 3,5 mm και συνοδεύεται από εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας 12 ετών. Εξοπλίζεται με εξακύλινδρους σε σειρά υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες BMW 3,0 λίτρων: ο βενζινοκινητήρας B58 αποδίδει 286 PS και 450 Nm, ενώ ο πετρελαιοκινητήρας B57 249 PS και 550 Nm. Και οι δύο έχουν ρυθμιστεί ειδικά για τις ανάγκες του Grenadier.

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων ZF, μόνιμη τετρακίνηση και κιβώτιο μεταφοράς δύο σχέσεων (INEOS/Tremec) με κεντρικό διαφορικό που κλειδώνει. Προαιρετικά διατίθενται εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά.

Η ανάρτηση βασίζεται σε άκαμπτους άξονες Carraro, πέντε συνδέσμους εμπρός-πίσω, ελατήρια Eibach και φρένα Brembo. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 264 mm, το βάθος διέλευσης νερού τα 800 mm, η γωνία προσέγγισης τις 35,5°, η γωνία ράμπας τις 28,2° και η γωνία διαφυγής τις 36,2°. Η μέγιστη πλευρική κλίση είναι 45°, η άρθρωση εμπρός άξονα 9° και πίσω 12°, ενώ η συνολική διαδρομή τροχών φτάνει τα 585 mm. Διατίθενται Off-Road Mode, Wading Mode, Downhill και Uphill Assist, καθώς και προαιρετικά ελαστικά BFGoodrich All-Terrain KO2, μπλοκέ διαφορικά και εργοστασιακός εργάτης 5,5 τόνων.

Εσωτερικό, πρακτικότητα και ασφάλεια

Η καμπίνα δίνει προτεραιότητα σε αναλογικούς και μηχανικούς χειρισμούς, με μεγάλα κουμπιά που χρησιμοποιούνται και με γάντια. Το overhead control panel φιλοξενεί τους διακόπτες των εκτός δρόμου λειτουργιών. Η κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών συγκεντρώνει βασικές πληροφορίες και υποστηρίζει Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth και το σύστημα Pathfinder off-road navigation.

Η δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα είναι 3,5 τόνοι, ο χώρος φόρτωσης ξεπερνά τα 2.000 λίτρα και το ωφέλιμο φορτίο ξεκινά από 689 kg. Ο χώρος αποσκευών διαθέτει δακτυλίους πρόσδεσης, ράγες φορτίου και παροχή ισχύος 400W, ενώ η πίσω πόρτα ανοίγει ασύμμετρα (30/70). Στον εξοπλισμό ασφαλείας περιλαμβάνονται αερόσακοι, ISOFIX/iSize, ABS, ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσφυσης και ευστάθειας, σύστημα πίεσης ελαστικών, cruise control, Intelligent Speed Assistance, Lane Departure Warning, Automatic Emergency Braking και Driver Drowsiness Detection.

Το INEOS Grenadier Station Wagon θα ξεκινήσει τη διάθεσή του στην Ελλάδα από τη GA Motors.

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Tags
#ineos#INEOS Grenadier
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