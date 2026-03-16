EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα απεργία Ταξί: Χειρόφρενο από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
nea-apergia-taxi-cheirofreno-apo-avrio-triti-17-martiou-796344

Οι οδηγοί ταξί περνούν σε επαναλαμβανόμενες 24ωρες κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από αύριο, με φόντο το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

Σε τροχιά παρατεταμένης σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει ο κλάδος των ταξί, καθώς από την Τρίτη 17 Μαρτίου οι οδηγοί σε όλη τη χώρα προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις με διάρκεια, αντιδρώντας σε ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών. Στο επίκεντρο της αντίδρασης βρίσκονται οι προβλέψεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση στα επαγγελματικά οχήματα, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες.

απεργία ταξί

Το κλίμα φορτίζεται ακόμη περισσότερο από τις δημόσιες τοποθετήσεις των συνδικαλιστικών εκπροσώπων. Από την πλευρά του ΣΑΤΑ επιβεβαιώθηκε ότι η επιλογή είναι απεργιακή συνέχιση μέχρι να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, ενώ παράλληλα καλλιεργείται η εικόνα μιας σύγκρουσης που μπορεί να έχει συνέχεια και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ακόμη και μέσα στους μήνες της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Η ηγεσία του κλάδου υποστηρίζει ότι οι νέες προβλέψεις δεν περιορίζονται σε τεχνικές διορθώσεις, αλλά ευνοούν, κατά την άποψή της, άλλους παίκτες της αγοράς σε βάρος των επαγγελματιών οδηγών ταξί.

Ταξί αυτοκόλλητα

Ειδικά στο ζήτημα της ηλεκτροκίνησης, οι αντιδράσεις είναι έντονες. Σύμφωνα με όσα προβάλλουν οι εκπρόσωποι των οδηγών, από το 2026 οι αλλαγές οχημάτων, οι νέες άδειες ή ακόμη και μεταβολές που αφορούν την άδεια συνδέονται με υποχρέωση χρήσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Στην ανάγνωση του κλάδου, μια τέτοια ρύθμιση δεν αποτελεί απλώς κίνητρο εκσυγχρονισμού, αλλά πιεστική επιβολή σε μια αγορά που ήδη λειτουργεί υπό υψηλό οικονομικό βάρος. Την ίδια στιγμή, στο στόχαστρο μπαίνει και το άρθρο 52, το οποίο οι επαγγελματίες ταξί θεωρούν ότι ανοίγει ευρύτερα τον δρόμο για τα ΙΧ, ανατρέποντας ισορροπίες στο πεδίο της μεταφοράς επιβατών.

Για το πρωί της Τρίτης έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Η μαζικότητα της παρουσίας στην πρωτεύουσα θα αποτελέσει και το πρώτο τεστ για το εύρος της κινητοποίησης σε εθνικό επίπεδο.

Tags
#Απεργία#Κινητοποιήσεις#ταξί
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
