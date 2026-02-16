quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα απεργία Ταξί: Πότε τραβάνε χειρόφρενο στην Αττική

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.02.2026
Autotypos Team
nea-apergia-taxi-pote-travane-cheirofreno-stin-attiki-789459

Συνεχίζεται η «κόντρα» των οδηγών Ταξί με το Υπουργείο Μεταφορών με αφορμή την υποχρεωτική στροφή στην ηλεκτροκίνηση

Νέα απεργία για τους οδηγούς ταξί της Αττικής, με την κινητοποίηση να ξεκινά αύριο Τρίτη 17/2 και να διαρκεί έως την Πέμπτη 19/2.

Ο Σύνδεσμος Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προειδοποιεί για απεργία διαρκείας μόλις κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών. Παράλληλα, χειρόφρενο θα τραβήξουν και τα ταξί σε όλη τη χώρα για δύο ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος: «Το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι: στην απαξίωση του επαγγέλματος, στην προχειρότητα της νομοθέτησης, στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο ΣΑΤΑ διεκδικεί, μεταξύ άλλων:

  • Ηλεκτροκίνηση με ομαλή μετάβαση, όχι βίαιη.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αντιμετώπιση αθέμιτου ανταγωνισμού και ασυδοσίας πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις λεωφορειολωρίδες.
  • Φορολογικές ρυθμίσεις και τέλος στην τεκμαρτή επιδρομή.
  • Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι οδηγοί ταξί προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου υπάρξει διάλογος και λύσεις στα αιτήματά τους.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Απεργία#ταξί
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

taxi-pote-xekina-i-nea-48ori-apergia-synechizetai-i-antistasi-stin-ilektrokinisi-729661

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.02.2026

Ταξί: Πότε ξεκινά η νέα 48ωρη απεργία – Συνεχίζεται η αντίσταση στην ηλεκτροκίνηση
nea-apergia-taxi-triti-kai-tetarti-20-21-ianouariou-travoun-cheirofreno-ta-aitimata-789457

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.01.2026

Νέα απεργία ταξί: Τρίτη και Τετάρτη 20-21 Ιανουαρίου τραβούν χειρόφρενο – Τα αιτήματα
apergia-taxi-giati-echoun-dikio-oi-taxitzides-to-faoul-tou-kratous-659724

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.01.2026

Απεργία Ταξί: Γιατί έχουν δίκιο οι ταξιτζήδες – Το “φάουλ” του κράτους
apergia-cheirofreno-gia-48-ores-travane-ta-taxi-stin-athina-o-logos-756565

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.01.2026

Απεργία: Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβάνε τα ταξί στην Αθήνα – Ο λόγος
apergia-choris-taxi-i-chora-gia-2-imeres-antistekontai-stin-ilektrokinisi-oi-idioktites-705869

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.12.2025

Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για 2 ημέρες – Αντιστέκονται στην ηλεκτροκίνηση οι ιδιοκτήτες
nea-48ori-apergia-taxi-tin-epomeni-evdomada-756565

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.11.2025

Νέα 48ωρη απεργία ΤΑΞΙ την επόμενη εβδομάδα

Πρόσφατες Ειδήσεις