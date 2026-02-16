Νέα απεργία Ταξί: Πότε τραβάνε χειρόφρενο στην Αττική

Συνεχίζεται η «κόντρα» των οδηγών Ταξί με το Υπουργείο Μεταφορών με αφορμή την υποχρεωτική στροφή στην ηλεκτροκίνηση

Νέα απεργία για τους οδηγούς ταξί της Αττικής, με την κινητοποίηση να ξεκινά αύριο Τρίτη 17/2 και να διαρκεί έως την Πέμπτη 19/2.

Ο Σύνδεσμος Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προειδοποιεί για απεργία διαρκείας μόλις κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών. Παράλληλα, χειρόφρενο θα τραβήξουν και τα ταξί σε όλη τη χώρα για δύο ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.