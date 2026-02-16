Νέα απεργία Ταξί: Πότε τραβάνε χειρόφρενο στην Αττική

Συνεχίζεται η «κόντρα» των οδηγών Ταξί με το Υπουργείο Μεταφορών με αφορμή την υποχρεωτική στροφή στην ηλεκτροκίνηση
Νέα απεργία για τους οδηγούς ταξί της Αττικής, με την κινητοποίηση να ξεκινά αύριο Τρίτη 17/2 και να διαρκεί έως την Πέμπτη 19/2.
Ο Σύνδεσμος Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προειδοποιεί για απεργία διαρκείας μόλις κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών. Παράλληλα, χειρόφρενο θα τραβήξουν και τα ταξί σε όλη τη χώρα για δύο ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος: «Το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι: στην απαξίωση του επαγγέλματος, στην προχειρότητα της νομοθέτησης, στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».
Ο ΣΑΤΑ διεκδικεί, μεταξύ άλλων:
- Ηλεκτροκίνηση με ομαλή μετάβαση, όχι βίαιη.
- Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
- Αντιμετώπιση αθέμιτου ανταγωνισμού και ασυδοσίας πολυεθνικών.
- Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις λεωφορειολωρίδες.
- Φορολογικές ρυθμίσεις και τέλος στην τεκμαρτή επιδρομή.
- Ερανιστικό Νομοσχέδιο
Οι οδηγοί ταξί προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου υπάρξει διάλογος και λύσεις στα αιτήματά τους.
Πηγή: EleftherosTypos.gr