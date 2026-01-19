quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα απεργία ταξί: Τρίτη και Τετάρτη 20-21 Ιανουαρίου τραβούν χειρόφρενο – Τα αιτήματα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 19.01.2026
Autotypos Team
nea-apergia-taxi-triti-kai-tetarti-20-21-ianouariou-travoun-cheirofreno-ta-aitimata-789457

Χειρόφρενο τραβούν ξανά οι οδηγοί ταξί από αύριο (20/01) – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους. Η νέα απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και την Τετάρτη (20-21/01), ενώ για το πρωί της Τρίτης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, όπου οι εκπρόσωποι του κλάδου αναμένεται να παρουσιάσουν αναλυτικά τις θέσεις τους και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

«Κόκκινο πανί» η ηλεκτροκίνηση

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με τους οδηγούς ταξί να κάνουν λόγο για ένα μη-βιώσιμο μέτρο. Σημειώνουν πως το υψηλό κόστος απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων και οι ελλιπείς υποδομές καθιστούν ανεφάρμοστη τη συγκεκριμένη ρύθμιση στις παρούσες συνθήκες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο κλάδος ζητά την άμεση απόσυρση της υποχρεωτικότητας και τη θέσπιση ενός ρεαλιστικού μεταβατικού πλαισίου, με χρονικό ορίζοντα το 2035, ώστε η προσαρμογή να γίνει σταδιακά και χωρίς οικονομικό στραγγαλισμό των επαγγελματιών.

Παράλληλα, οι οδηγοί καταγγέλλουν την περαιτέρω απελευθέρωση του επαγγέλματος, την οποία αποδίδουν σε πιέσεις μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές ψηφιακές πλατφόρμες και επαναφέρουν το πάγιο αίτημά τους για ελεύθερη πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο που θα βελτιώσει τόσο τη λειτουργία του κλάδου όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Απεργία#ταξί
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

synechizetai-i-apergia-taxi-giati-echoun-dikio-oi-taxitzides-to-faoul-tou-kratous-659724

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.01.2026

Συνεχίζεται η απεργία Ταξί: Γιατί έχουν δίκιο οι ταξιτζήδες – Το “φάουλ” του κράτους
apergia-cheirofreno-gia-48-ores-travane-ta-taxi-stin-athina-o-logos-756565

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.01.2026

Απεργία: Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβάνε τα ταξί στην Αθήνα – Ο λόγος
apergia-choris-taxi-i-chora-gia-2-imeres-antistekontai-stin-ilektrokinisi-oi-idioktites-705869

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.12.2025

Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για 2 ημέρες – Αντιστέκονται στην ηλεκτροκίνηση οι ιδιοκτήτες
nea-48ori-apergia-taxi-tin-epomeni-evdomada-756565

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.11.2025

Νέα 48ωρη απεργία ΤΑΞΙ την επόμενη εβδομάδα
pos-tha-kinithoun-ola-ta-mesa-avrio-1-oktovriou-panelladiki-apergia-704442

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Πώς θα κινηθούν όλα τα μέσα αύριο, 1 Οκτωβρίου – Πανελλαδική απεργία
apergia-sta-taxi-stin-attiki-pote-tha-travixoun-cheirofreno-637614

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.09.2025

Απεργία στα ταξί στην Αττική: Πότε θα τραβήξουν χειρόφρενο;

Πρόσφατες Ειδήσεις