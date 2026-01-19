Νέα απεργία ταξί: Τρίτη και Τετάρτη 20-21 Ιανουαρίου τραβούν χειρόφρενο – Τα αιτήματα

Χειρόφρενο τραβούν ξανά οι οδηγοί ταξί από αύριο (20/01) – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους. Η νέα απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και την Τετάρτη (20-21/01), ενώ για το πρωί της Τρίτης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, όπου οι εκπρόσωποι του κλάδου αναμένεται να παρουσιάσουν αναλυτικά τις θέσεις τους και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

«Κόκκινο πανί» η ηλεκτροκίνηση

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με τους οδηγούς ταξί να κάνουν λόγο για ένα μη-βιώσιμο μέτρο. Σημειώνουν πως το υψηλό κόστος απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων και οι ελλιπείς υποδομές καθιστούν ανεφάρμοστη τη συγκεκριμένη ρύθμιση στις παρούσες συνθήκες.

Ο κλάδος ζητά την άμεση απόσυρση της υποχρεωτικότητας και τη θέσπιση ενός ρεαλιστικού μεταβατικού πλαισίου, με χρονικό ορίζοντα το 2035, ώστε η προσαρμογή να γίνει σταδιακά και χωρίς οικονομικό στραγγαλισμό των επαγγελματιών.

Παράλληλα, οι οδηγοί καταγγέλλουν την περαιτέρω απελευθέρωση του επαγγέλματος, την οποία αποδίδουν σε πιέσεις μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές ψηφιακές πλατφόρμες και επαναφέρουν το πάγιο αίτημά τους για ελεύθερη πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο που θα βελτιώσει τόσο τη λειτουργία του κλάδου όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πηγή: EleftherosTypos.gr