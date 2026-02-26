Νέα BMW Σειρά 3 – Όλα όσα γνωρίζουμε για εκδόσεις, κινητήρες και χρονοδιάγραμμα παρουσίασης

Η εικόνα της νέας Σειράς 3 αρχίζει να ξεκαθαρίζει, με την BMW να ποντάρει φυσικά πολλά στην πιο δημοφιλή σειρά της – Ποιες είναι οι εκπλήξεις και οι «άσσοι στο μανίκι»

Η BMW ετοιμάζεται για μια από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της δεκαετίας που δεν είναι άλλη από την ένατη γενιά της Σειράς 3. Η βαυαρική εταιρεία, κατά την αποκάλυψη που έρχεται το 2026, φαίνεται πως θα ακολουθήσει δύο παράλληλους δρόμους ταυτόχρονα: θερμικό και αμιγώς ηλεκτρικό. Και οι δύο εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες τόσο ως sedan όσο και ως station wagon, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους κύριους ανταγωνιστές της όπως Mercedes και η Audi.

Το νέο BMW i3: ηλεκτρικό sedan πάνω στην πλατφόρμα Neue Klasse

Η μεγαλύτερη είδηση δεν είναι η -αναμενόμενη- ανανέωση του θερμικού μοντέλου αλλά η παρουσίαση της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης, με το όνομα BMW i3. Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα Neue Klasse, και θα έχει την ίδια αρχιτεκτονική με το νέο iX3 που κυκλοφορεί στα showrooms.

Από αισθητικής πλευράς, η ηλεκτρική εκδοχή διαφοροποιείται διακριτικά από την θερμική. Μπροστά, η εμφάνιση είναι ουσιαστικά κοινή, με τη μόνη διαφορά να είναι η κλειστή μάσκα χωρίς βρόγχους εισαγωγής αέρα, στοιχείο-σήμα κατατεθέν κάθε ηλεκτρικού BMW.

Νέα τεχνολογία στο εσωτερικό: Panoramic iDrive για όλες τις εκδόσεις

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που θα μοιραστούν θερμικές και ηλεκτρικές εκδόσεις είναι το νέο σύστημα Panoramic iDrive, που κάνει το ντεμπούτο του στο iX3 και πλέον επεκτείνεται σε ολόκληρη τη γκάμα.

Πρόκειται για μια οριζόντια, εξαιρετικά λεπτή και επιμήκης οθόνη τοποθετημένη κάτω ακριβώς από το παρμπρίζ, η οποία αντικαθιστά το παραδοσιακό ταμπλό πίσω από το τιμόνι. Το ίδιο το τιμόνι υιοθετεί futuristic γεωμετρίες, ενώ η κεντρική οθόνη infotainment θα έχει εξαγωνικό σχήμα.

Πάνω από 1.000 ίππους για την iM3 — και θερμική M3 για τους fans της βενζίνης

Στον τομέα των κινητήρων, η νέα i3 αναμένεται να λανσαριστεί αρχικά με το dual-motor σύστημα 345 kW (469 ίπποι) που ήδη γνωρίσαμε στο iX3. Σε συνδυασμό με μπαταρία 109 kWh, η αυτονομία υπόσχεται να πλησιάσει τα 800 χιλιόμετρα, νούμερο που αν επιβεβαιωθεί, θα αλλάξει τα δεδομένα στη μεσαία κατηγορία.

Αργότερα η γκάμα θα εμπλουτιστεί με μια πιο προσιτή single-motor έκδοση με μικρότερη μπαταρία, ιδανική για αγοραστές που δεν χρειάζονται τη μέγιστη αυτονομία αλλά θέλουν μια ισορροπία τιμής/απόδοσης.

Η πραγματική έκπληξη, όμως, κρύβεται στην iM3. Το ηλεκτρικό M μοντέλο θα διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες — έναν σε κάθε τροχό — με συνολική ισχύ που θα ξεπερνά τους 1.000 ίππους. Για τους πιο παραδοσιακού fans υπάρχουν επίσης καλά νέα, καθώς η θερμική M3 δεν καταργείται, και θα συνεχίσει να προσφέρει ό,τι έκανε τη Σειρά 3 θρύλο.

Η θερμική Σειρά 3: ένατη γενιά, ρίζες από το 1975

Η πρώτη Σειρά 3 κυκλοφόρησε το 1975, δηλαδή μισό αιώνα πίσω. Η ένατη γενιά που έρχεται θα βασίζεται στην αναβαθμισμένη πλατφόρμα CLAR της BMW και θα διατηρήσει τις χαρακτηριστικές αναλογίες αμαξώματος που χαρακτήριζαν πάντα την σειρά, με το «κοντό» πίσω τμήμα.

Η εμφάνιση ανανεώνεται πλήρως στο μπροστινό τμήμα, με τη διάσημη πλέον μάσκα «kiddney να γίνεται λεπτότερη και να αναπτύσσεται οριζόντια, με το φωτεινό πλαίσιο που την περικλείει να την ενσωματώνει στα φωτιστικά σώματα ως ενιαίο σχέδιο. Πρόκειται για αισθητική που ήδη εφαρμόστηκε στη νέα Σειρά 5 και στο iX3 και η BMW θέλει να την παγιώσει ως ταυτότητα στα νέα της μοντέλα.

Μηχανολογικά, αναμένονται εκδόσεις παρόμοιες με αυτές της Σειρά X3: mild hybrid βενζινοκινητήρες και diesel στη βάση της γκάμας, καθώς και μια plug-in hybrid έκδοση για όσους ψάχνουν συμβιβασμό ανάμεσα σε αυτονομία και κατανάλωση. Η επίσημη παρουσίαση αναμένεται στο τέλος του 2026, με την έλευση στις αγορές τοποθετημένη στο 2027.

Συμπέρασμα: ο ορισμός της μεσαίας κατηγορίας ξαναγράφεται

Η νέα Σειρά 3 είναι ίσως το σημαντικότερο στοίχημα της BMW για τα επόμενα χρόνια. Αν καταφέρει να ικανοποιήσει τόσο τους θεριακλήδες οδηγούς με τις θερμικές εκδόσεις, όσο και την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική κινητικότητα με το i3 και την iM3, τότε το μοντέλο που γέννησε το concept του sport sedan δεν επιβιώνει απλώς, αλλά επαναπροσδιορίζει την κατηγορόα