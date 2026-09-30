Νέα BMW Σειρά 3: Θερμική, ηλεκτρική και με drift mode

Η νέα BMW Σειρά 3 μπαίνει σε μια νέα εποχή, διατηρώντας τον σπορ χαρακτήρα που τη συνοδεύει εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες

Η νέα BMW Σειρά 3 περνά στη νέα εποχή της Neue Klasse με αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, κινητήρες βενζίνης με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, την κορυφαία M350 xDrive, νέα σχεδίαση, BMW Panoramic iDrive και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Για πρώτη φορά, η δημοφιλής σειρά αποκτά μια πλήρως ηλεκτρική εκδοχή που βασίζεται στην πλατφόρμα Neue Klasse, με τη νέα BMW i3 να αποτελεί την ηλεκτρική αιχμή της γκάμας.

Από το λανσάρισμα θα είναι διαθέσιμες δύο ηλεκτρικές εκδόσεις, ενώ παράλληλα η νέα Σειρά 3 θα προσφέρεται με αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης και τεχνολογία 48V mild hybrid. Στην κορυφή των εκδόσεων εσωτερικής καύσης βρίσκεται η BMW M350 xDrive, με εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα 3,0 λίτρων και 443 ίππους, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα προστεθεί και μια plug-in hybrid έκδοση.

Ανανεωμένη εικόνα, αλλά ξεκάθαρα BMW

Η σχεδίαση της νέας Σειράς 3 μεταφέρει τη φιλοσοφία της Neue Klasse σε ένα σπορ sedan, χωρίς να χάνει τις χαρακτηριστικές αναλογίες της BMW. Το μεγαλύτερο μεταξόνιο, οι κοντοί προβολείς, οι έντονα διαμορφωμένες επιφάνειες και οι διογκωμένοι θόλοι των τροχών δημιουργούν μια πιο δυναμική εικόνα. Οι χειρολαβές των θυρών είναι χωνευτές και αναπτύσσονται αυτόματα όταν ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο.

Στο εμπρός μέρος, οι χαρακτηριστική γρίλια της BMW και τα διπλά φωτιστικά σώματα ενσωματώνονται σε μια ενιαία σχεδιαστική σύνθεση, δημιουργώντας τη νέα φωτεινή υπογραφή της Σειράς 3. Στις M Performance εκδόσεις προστίθενται τα M Yellow Lights, εμπνευσμένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Στο πίσω μέρος, η σχεδίαση είναι πιο οριζόντια, ενώ οι έντονοι θόλοι τονίζουν το φαρδύ και σπορ παρουσιαστικό του sedan.

Η αμιγώς ηλεκτρική i3 θα διατίθεται με τροχούς 19 έως 21 ιντσών, ενώ οι εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα προσφέρονται με τροχούς 18 έως 20 ιντσών. Διαθέσιμα είναι επίσης τα πακέτα M Sport και M Sport Pro, ενώ μεταξύ των χρωμάτων περιλαμβάνεται και το αποκλειστικό M Le Castellet Blue metallic. Περισσότερα χρώματα BMW Individual θα προστεθούν μέσα στο 2027.

Νέο εσωτερικό με BMW Panoramic iDrive

Στο εσωτερικό, η νέα Σειρά 3 υιοθετεί τη μινιμαλιστική φιλοσοφία της Neue Klasse, με επίκεντρο τον οδηγό. Το νέο σύστημα BMW Panoramic iDrive αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία: BMW Panoramic Vision, προαιρετικό BMW 3D Head-Up Display, κεντρική οθόνη και νέο πολυλειτουργικό τιμόνι. Η κεντρική οθόνη έχει διαγώνιο 17,9 ίντσες και είναι στραμμένη προς τον οδηγό. Η λειτουργία του συστήματος πραγματοποιείται μέσω αφής, χειριστηρίων και φωνητικών εντολών, ενώ ο BMW Intelligent Personal Assistant ενισχύεται και από την τεχνολογία AI της Amazon Alexa+.

Το BMW Operating System X βασίζεται στο Android Open Source Project και έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει συνεχείς αναβαθμίσεις λογισμικού και νέες ψηφιακές λειτουργίες.

Οι επιβάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές σχεδιαστικές διαμορφώσεις του εσωτερικού. Τα καθίσματα προσφέρουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις και λειτουργία μνήμης, ενώ προαιρετικά διατίθενται καθίσματα πολλαπλών λειτουργιών και M Sport. Στον εξοπλισμό μπορούν να προστεθούν επίσης ηχοσυστήματα Harman Kardon και θέρμανση για τα πίσω καθίσματα.

BMW i3: Έως 912 χλμ. αυτονομίας

Η σημαντικότερη τεχνολογική αλλαγή της νέας Σειράς 3 είναι η έλευση της BMW i3, η οποία χρησιμοποιεί την έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive. Η νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική περιλαμβάνει κυλινδρικές κυψέλες στις μπαταρίες, αποδοτικότερους ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικό σύστημα 800V και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης.

Η κορυφαία από τις δύο εκδόσεις λανσαρίσματος είναι η BMW i3 50 xDrive, με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνολική ισχύ 469 ίππων και ροπή 645 Nm. Επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 4,7 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία των 108,7 kWh προσφέρει μέγιστη αυτονομία 912 χλμ. WLTP, ενώ η φόρτιση DC φτάνει έως τα 400 kW. Σύμφωνα με την BMW, μόλις 10 λεπτά σε σταθμό ταχείας φόρτισης μπορούν να προσθέσουν έως και 423 χλμ. αυτονομίας, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.

Η δεύτερη έκδοση, BMW i3 40 xDrive, αποδίδει 374 ίππους, διαθέτει μπαταρία 82,8 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 710 χλμ. WLTP. Η γκάμα των ηλεκτρικών θα ενισχυθεί το 2027 με την ιδιαίτερα ισχυρή BMW i3 M60 xDrive M Performance.

M350 xDrive με 443 ίππους

Για όσους παραμένουν πιστοί στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, η κορυφαία επιλογή είναι η BMW M350 xDrive. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας εξακύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας 3,0 λίτρων, ο οποίος συνδυάζεται με σύστημα mild hybrid 48V και αποδίδει 443 ίππους. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 4,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα. Στη γκάμα θα υπάρχουν επίσης δύο τετρακύλινδροι βενζινοκινητήρες, όλοι με την τελευταία γενιά της τεχνολογίας BMW TwinPower Turbo.

Η M350 xDrive διαθέτει στάνταρ προσαρμοζόμενη M ανάρτηση, ενώ για τις υπόλοιπες εκδόσεις διατίθενται προαιρετικά adaptive suspension και adaptive M suspension.

Drift Moment και νέα γενιά συστημάτων υποβοήθησης

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες λειτουργίες της M350 xDrive είναι το Drift Moment. Μέσω της κεντρικής οθόνης, ο οδηγός μπορεί να μεταφέρει την ισχύ μόνο στους πίσω τροχούς, επιτρέποντας την ελεγχόμενη πλαγιολίσθηση του αυτοκινήτου. Η BMW αναφέρει ότι πρόκειται για μια λειτουργία που μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της BMW M.

Η νέα BMW Σειρά 3 εξοπλίζεται με πληθώρα συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης. Μεταξύ άλλων, προσφέρεται τεχνολογία SAE Level 2, ενώ το Motorway Assistant επιτρέπει οδήγηση χωρίς τα χέρια στο τιμόνι με ταχύτητα έως 130 χλμ./ώρα σε 21 χώρες. Από το 2027 θα προστεθούν και νέες λειτουργίες για μερικώς αυτοματοποιημένη οδήγηση σε αστικές περιοχές με καθοδήγηση από το σύστημα πλοήγησης.

Πού κατασκευάζεται η νέα Σειρά 3

Η νέα BMW i3 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της BMW στο Μόναχο, εκεί όπου το 1975 κατασκευάστηκε και η πρώτη BMW Σειρά 3. Από το 2027, το συγκεκριμένο εργοστάσιο θα περάσει αποκλειστικά στην παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Neue Klasse. Οι εκδόσεις της νέας Σειράς 3 με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της BMW στο Dingolfing, στη Βαυαρία.

Τα βασικά εξαρτήματα των ηλεκτρικών και συμβατικών κινητήρων θα παράγονται στο Steyr της Αυστρίας, ενώ οι μπαταρίες υψηλής τάσης θα προέρχονται από το νέο εργοστάσιο της BMW στο Irlbach-Straßkirchen της Βαυαρίας.

Με τη νέα γενιά, η BMW επιχειρεί να συνδυάσει την παράδοση της Σειράς 3 με τη νέα τεχνολογική φιλοσοφία της Neue Klasse, προσφέροντας ηλεκτρικές, mild hybrid και plug-in hybrid επιλογές στην ίδια οικογένεια μοντέλων.