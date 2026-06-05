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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα διοικητική αλλαγή στην Kosmocar: Ο Παναγιώτης Τορνάρος αναλαμβάνει επικεφαλής των Volkswagen

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05.06.2026
Autotypos Team
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Σε μια σημαντική διοικητική κίνηση προχωρά η Kosmocar, με τον Παναγιώτη Τορνάρο να αναλαμβάνει από τις 15 Ιουνίου 2026 τη θέση του Head of Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στην ελληνική αγορά

Ο κ. Τορνάρος διαθέτει πολυετή παρουσία στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχοντας διαγράψει μια σημαντική επαγγελματική πορεία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης. Η εμπειρία του εκτείνεται σε τομείς όπως η εμπορική ανάπτυξη, η διαχείριση μαρκών, η οργάνωση και ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων, καθώς και η ενίσχυση της παρουσίας αυτοκινητοβιομηχανιών στην ελληνική αγορά.

Η ανάληψη των νέων του καθηκόντων εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Kosmocar για την περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας των Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων στη χώρα μας. Βασικοί άξονες αυτής της στρατηγικής αποτελούν η ακόμη στενότερη συνεργασία με το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο, η συνεχής αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών, αλλά και η αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που διαμορφώνονται στην αγορά αυτοκινήτου.

Η τοποθέτηση του Παναγιώτη Τορνάρου σε αυτή τη θέση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος της αυτοκίνησης βρίσκεται σε φάση σημαντικών αλλαγών και μετασχηματισμού, με τις ανάγκες των καταναλωτών και τις τεχνολογικές εξελίξεις να δημιουργούν νέα δεδομένα για τις εταιρείες και τα δίκτυα διανομής.

Με βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και σημαντική εμπειρία στη διοίκηση εμπορικών ομάδων, ο κ. Τορνάρος αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο για τη μελλοντική πορεία των Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων στην Ελλάδα. Η νέα του θέση συνοδεύεται από την ευθύνη διαμόρφωσης της εμπορικής στρατηγικής των δύο μαρκών, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται τόσο από αυξημένες προκλήσεις όσο και από σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τον ευρύτερο κλάδο της αυτοκίνησης.

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Tags
#Kosmocar#Volkswagen
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