Νέα έκδοση για το best-seller SUV της Alfa Romeo – Τι περιλαμβάνει;

Μπορεί να είναι ήδη special στις καρδιές του κοινού, αλλά τώρα η Alfa Romeo κάνει το best-seller της ακόμα πιο special!

Η ιταλική μάρκα «ποντάρει» τα πάντα στα μοντέλα που αγαπήθηκαν, βάζοντας προσωρινά τα ηλεκτρικά της σχέδια «στον πάγο». Η Junior είναι το best-seller της χάρη στον συνδυασμό κομψότητας, στυλ και τεχνολογίας και η Alfa Romeo τώρα την προσφέρει στη νέα έκδοση Sport Speciale, η οποία γίνεται το νέο αστέρι της γκάμας για το 2026.

Η νέα Junior Sport Speciale διατηρεί τον σπορ χαρακτήρα της και εμπλουτίζεται με νέες στιλιστικές λεπτομέρειες και υλικά υψηλής ποιότητας. Σαν όνομα, γνωρίσαμε αυτή τη νέα έκδοση στην πρεμιέρα της ανανεωμένης Tonale, πριν από λίγες ημέρες και τώρα περνά και στη μικρότερη Junior.

Αυθεντικό σπορ πνεύμα

Η νέα Junior Sport Speciale είναι σχεδιασμένη για όσους επιθυμούν ένα συμπαγές SUV με σπορ χαρακτήρα, το οποίο συνδυάζει εκλεπτυσμένη αισθητική με ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού που το τοποθετεί στην καρδιά της premium κατηγορίας. Εξωτερικά, η νέα Junior Speciale ξεχωρίζει χάρη στο γυαλιστερό μαύρο κιτ αμαξώματος, το οποίο ενισχύεται από ασημί ένθετα στις πλαϊνές ποδιές και στους προφυλακτήρες.

Παράλληλα, οι ζάντες αλουμινίου “Fori” 18 ιντσών σε δίχρωμο φινίρισμα MattMiron Diamond Cut, τα φιμέ πίσω παράθυρα, η προαιρετική δίχρωμη οροφή και τα αποκλειστικά σήματα Sport Speciale τονίζουν την μοναδικότητά της.

Κατασκευαστική δεξιοτεχνία

Περνώντας στο εσωτερικό, εκεί η δεξιοτεχνία και η προσοχή στη λεπτομέρεια δημιουργούν μια premium αίσθηση. Τα θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση διαθέτουν μια χαρακτηριστική διάτρητη ταπετσαρία Alcantara με ανοιχτόχρωμα ένθετα, ενώ με το ίδιο υλικό έχει ντυθεί το ταμπλό, το κεντρικό τούνελ και τα πάνελ των θυρών.

Το τιμόνι διαθέτει επένδυση από έναν συνδυασμό δέρματος κι Alcantara, με ραφές αντίθεσης, ενώ οι φωτεινές ραφές και το λογότυπο στο ταμπλό, τα αλουμινένια πεντάλ καθώς και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός συμβάλλουν στη δημιουργία μιας αποκλειστικής ατμόσφαιρας.

Για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω, η νέα Alfa Romeo Junior Sport Speciale μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο με το πακέτο Techno, το οποίο προσθέτει λειτουργίες όπως, Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2, Adaptive Cruise Control, Lane Assist και προβολείς LED Matrix, όλα σχεδιασμένα για να βελτιώνουν περαιτέρω την οδηγική εμπειρία και να βελτιστοποιούν την ασφάλεια.

Το προαιρετικό πακέτο περιλαμβάνει επίσης: κάμερα οπισθοπορείας 180°, αισθητήρες στάθμευσης 360°, άνοιγμα πίσω πόρτας χωρίς χέρια, ασύρματη φόρτιση smartphone, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες με ανίχνευση τυφλού σημείου, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη οπισθοπορείας και ηχοσύστημα έξι ηχείων με θύρες USB εμπρός και πίσω.

Ο εξοπλισμός ολοκληρώνεται με το Cargo Flex Kit για καλύτερη διαχείριση του χώρου αποσκευών, ενώ η πανοραμική ηλιοροφή διατίθεται προαιρετικά, μαζί με το θερμαινόμενο παρμπρίζ.

Κινητήρες

Η γκάμα κινητήρων για τη νέα Alfa Romeo Junior Sport Speciale περιλαμβάνει ένα υβριδικό σύστημα απόδοσης 145 ίππων με κίνηση στους μπροστά τροχούς, μια επίσης υβριδική έκδοση με κινητήρα 145 ίππων και τετρακίνηση, αλλά και μια αμιγώς ηλεκτρική με 156 ίππους, εξοπλισμένη με ενσωματωμένο φορτιστή έως 11 kW.

Στις υβριδικές εκδόσεις, τα pads για τις αλλαγές ταχυτήτων στο τιμόνι είναι μέρος του στάνταρ εξοπλισμού και προσφέρουν μια πιο άμεση και συναρπαστική εμπειρία οδήγησης με την υπογραφή της Alfa Romeo.

Τι κρατάμε:

Η νέα Speciale κάνει το ντεμπούτο της με δυναμικό χαρακτήρα, ξεχωριστό σχεδιασμό και πληθώρα τεχνολογιών

Στο εσωτερικό συναντάμε υλικά υψηλής ποιότητας, ενώ σχεδιαστικές λεπτομέρειες την κάνουν να ξεχωρίζει

Διαθέσιμη ως υβριδική ή αμιγώς ηλεκτρική, η νέα Junior Sport Speciale θα βρει τρόπο να σε γοητεύσει

