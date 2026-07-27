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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα έκδοση για το μικρό CUPRA που έρχεται στην αγορά

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.07.2026
Autotypos Team
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Η Cupra εμπλουτίζει την γκάμα του Raval με μια έκδοση που προσφέρει εξοπλισμό, επιδόσεις και αυτονομία σε ένα πιο προσιτό πακέτο

Η CUPRA διευρύνει τη γκάμα του αμιγώς ηλεκτρικού Raval, παρουσιάζοντας τη νέα έκδοση Plus, η οποία έρχεται να προσφέρει έναν πιο προσιτό συνδυασμό εξοπλισμού, επιδόσεων και αυτονομίας. Το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο από τα μέσα Σεπτεμβρίου, με τιμή που θα ξεκινά από περίπου 29.000 ευρώ.

Το Raval αποτελεί το νέο ηλεκτρικό μοντέλο πόλης της ισπανικής μάρκας και έχει σχεδιαστεί για να δώσει έναν πιο σπορ και δυναμικό χαρακτήρα στην κατηγορία των compact EV. Με έμφαση στην οδηγική απόλαυση και τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, η CUPRA θέλει να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυάζει χαρακτήρα και επιδόσεις με την καθημερινή πρακτικότητα.

Έως 300 χιλιόμετρα αυτονομίας

Η σημαντικότερη αλλαγή της έκδοσης Plus αφορά τη νέα μπαταρία τεχνολογίας Lithium Iron Phosphate (LFP), η οποία συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 99 kW (135 ίππων). Σύμφωνα με την CUPRA, η αυτονομία φτάνει έως και τα 300 χιλιόμετρα, ενώ η φόρτιση υποστηρίζεται τόσο σε εναλλασσόμενο ρεύμα έως 11 kW, όσο και σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος ισχύος 88 kW. Σε αυτή την περίπτωση, η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 23 λεπτά.

Η νέα έκδοση μπορεί να συνδυαστεί με τρία διαφορετικά πακέτα εξοπλισμού, ώστε κάθε αγοραστής να προσαρμόσει το αυτοκίνητο στις ανάγκες του.

Το EDGE Pack προσθέτει ασύρματη φόρτιση smartphone 15 W, τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών όπως laptop ή ηλεκτρικά ποδήλατα, το σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Kessy Advanced, καθώς και δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου ως ψηφιακού κλειδιού.

Το DRIVE Pack εστιάζει στην ασφάλεια και την υποβοήθηση του οδηγού, περιλαμβάνοντας το Travel Assist 3.0, που συνδυάζει ενεργό cruise control με υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, το Emergency Assist 3.6, το οποίο επεμβαίνει όταν ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται, σύστημα Remote Park Assist για απομακρυσμένο παρκάρισμα μέσω smartphone και κάμερες 360 μοιρών (Top View Camera).

Το κορυφαίο LIGHT & SOUND Pack αναβαθμίζει την εμπειρία στην καμπίνα με ηχοσύστημα Sennheiser 12 ηχείων, ατμοσφαιρικό φωτισμό, φωτιζόμενα γραφικά στο εσωτερικό και το σύστημα Smartlight 2.0.

Σχεδίαση με άρωμα Βαρκελώνης

Το CUPRA Raval σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη, από όπου προέρχεται και το όνομά του, καθώς δανείζεται την ονομασία της γνωστής συνοικίας Raval. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group και φιλοδοξεί να συνδυάσει τις συμπαγείς διαστάσεις ενός hatchback με χώρους που συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες αυτοκινήτων.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν τα σπορ καθίσματα, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών με λειτουργικό Android, η κεντρική οθόνη infotainment 12,9 ιντσών, το σπορ τιμόνι νέας σχεδίασης και ο χώρος αποσκευών των 441 λίτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους CUPRA Raval Plus μέσα από τον online configurator της εταιρείας, επιλέγοντας ανάμεσα σε διαφορετικούς χρωματισμούς και συνδυασμούς εξοπλισμού, πριν από την εμπορική διάθεση του μοντέλου.

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Tags
#CUPRA#Cupra Raval#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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