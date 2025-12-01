Νέα έκθεση: Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

Η έκθεση της TÜV δείχνει αύξηση στα ελαττώματα των οχημάτων στους τεχνικούς ελέγχους, με το 21,5% να αποτυγχάνει και τα παλαιά αυτοκίνητα να παρουσιάζουν σημαντικούς κινδύνους.

Αυξητική τάση παρουσιάζει το ποσοστό ελαττωμάτων στους υποχρεωτικούς ελέγχους οχημάτων, καθώς σχεδόν ένα στα πέντε αυτοκίνητα εμφανίζει βλάβη, κυρίως λόγω της μεγάλης ηλικίας του. Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έκθεση της TÜV, η οποία αξιολόγησε 9,5 εκατομμύρια ελέγχους επιβατικών οχημάτων που πραγματοποιήθηκαν από 1η Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2025, σε 216 μοντέλα, μεταξύ των οποίων 18 αμιγώς ηλεκτρικά.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 21,5% των οχημάτων απέτυχε στον έλεγχο λόγω «σημαντικών» ή «επικίνδυνων ελαττωμάτων», ποσοστό αυξημένο κατά 0,9% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, τα μικρά ελαττώματα αυξήθηκαν στο 12,3%, κατά 0,8% υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η ανάλυση δείχνει επίσης τη σταδιακή ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, καθώς περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα εντάσσονται στους ελέγχους. Στην κατηγορία οχημάτων δύο έως τριών ετών, τα Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron και Fiat 500e βρέθηκαν στην κορυφή της αξιοπιστίας. Θετική επίδοση σημείωσαν τα VW ID.3 και ID.4-ID.5, σε αντίθεση με τα Skoda Enyaq και Dacia Spring. Το Tesla Model Y κατέλαβε την τελευταία θέση με 17,3% ελαττώματα, ενώ το Tesla Model 3 βρέθηκε δύο θέσεις ψηλότερα με 13,1%.

Στην ίδια κατηγορία, το Mazda 2 ήταν ο μεγάλος νικητής, παρουσιάζοντας μόλις 2,9% ελαττώματα. Στα οχήματα 4-5 ετών ξεχώρισαν τα VW Golf Sportsvan και VW T-Roc, στα 6-7 έτη ξανά το VW T-Roc, στα 8-9 έτη το Mazda CX-3, στα 10-11 έτη η Mercedes B-Class και στα 12-13 έτη το VW Touareg.

Η έρευνα καταγράφει ότι όσο παλαιότερο είναι ένα όχημα, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος σοβαρών ελαττωμάτων. Ένα στα δέκα αυτοκίνητα αποτυγχάνει στον δεύτερο τεχνικό έλεγχο μετά από πέντε χρόνια, ενώ μετά από 11 έτη το ποσοστό φτάνει το 22,9% και μετά από 15 χρόνια αγγίζει το 32,9%. Η Ομοσπονδιακή Αρχή Αυτοκινητοβιομηχανικών Μεταφορών αναφέρει ότι το 27,4% των οχημάτων στη Γερμανία είναι 15 ετών ή άνω, δηλαδή περίπου 13,5 εκατομμύρια.

Εκτός από τα σημαντικά ελαττώματα, οι οργανισμοί ελέγχου εντοπίζουν και επικίνδυνες βλάβες, όπως διαρροές στις σωληνώσεις φρένων, χαλαρά εξαρτήματα τιμονιού ή σπασμένα αμορτισέρ. Περίπου 135.000 οχήματα ετησίως επηρεάζονται από τέτοιες αστοχίες, ενώ 12.000 θεωρούνται μη ασφαλή και αποσύρονται άμεσα. Σημαντικό είναι ότι το 90% αυτών των οχημάτων είναι άνω των δέκα ετών.

