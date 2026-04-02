quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα εποχή για τη Cyclon με ανανεωμένη ταυτότητα και νέα γενιά λιπαντικών

ΠΕΜΠΤΗ | 02.04.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
nea-epochi-gia-ti-cyclon-me-ananeomeni-taftotita-kai-nea-genia-lipantikon-798370

Η Cyclon περνά σε μια νέα εποχή, παρουσιάζοντας τη φρέσκια εταιρική της ταυτότητα και μια πλήρως ανανεωμένη σειρά λιπαντικών που ανεβάζει τον πήχη σε τεχνολογία και απόδοση.

Η ελληνική αγορά λιπαντικών περνά σε μια φάση όπου η τεχνολογία, η καθαρή ταυτότητα και η βιωσιμότητα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Cyclon προχωρά σε μια ουσιαστική ανανέωση, παρουσιάζοντας όχι μόνο νέο πρόσωπο αλλά και μια πλήρως αναδομημένη γκάμα προϊόντων που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται στην αγορά. Η Cyclon, μέλος του Ομίλου Motor Oil, παρουσιάζει τη νέα εταιρική της ταυτότητα μαζί με μια νέα αρχιτεκτονική λιπαντικών, σε μια κίνηση που στοχεύει ξεκάθαρα στην ενίσχυση της παρουσίας της τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Νέα ταυτότητα με πρακτική προσέγγιση

Η αλλαγή ξεκινά από την εικόνα. Οι νέες συσκευασίες ακολουθούν μια πιο σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία, με στόχο την άμεση αναγνώριση και τη σαφή κατηγοριοποίηση των προϊόντων. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τόσο ο επαγγελματίας όσο και ο ιδιώτης μπορούν πιο εύκολα να εντοπίσουν το σωστό προϊόν για τη χρήση που τους ενδιαφέρει. Σε μια αγορά με δεκάδες επιλογές και τεχνικές λεπτομέρειες, αυτή η απλότητα αποκτά ιδιαίτερη αξία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα δομή, ξεκάθαρο positioning

Η ουσία της ανανέωσης βρίσκεται στη νέα δομή της γκάμας. Η Cyclon οργανώνει τα λιπαντικά της σε τέσσερις βασικές σειρές, δημιουργώντας ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο επιλογής.

Η σειρά EVO αποτελεί την πιο σύγχρονη πρόταση, με συνθετικά λιπαντικά που καλύπτουν τις τελευταίες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων νέας τεχνολογίας.

Η σειρά PRO απευθύνεται σε επαγγελματίες, προσφέροντας σταθερή απόδοση και αξιοπιστία σε απαιτητικές συνθήκες, είτε πρόκειται για συνεργεία είτε για στόλους οχημάτων.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η σειρά ECO εκφράζει τη στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνοντας πρώτες ύλες αναγεννημένες ή βιολογικής βάσης, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η σειρά MAX επικεντρώνεται σε κινητήρες με πολλά χιλιόμετρα ή παλαιότερης τεχνολογίας, προσφέροντας λύσεις που βοηθούν στην παράταση ζωής και τη βελτίωση λειτουργίας τους.

Τεχνολογία που κάνει τη διαφορά

Στη νέα γενιά λιπαντικών, η Cyclon αξιοποιεί την τεχνολογία TriboACT®, μια εξέλιξη που προέρχεται από εξειδικευμένη έρευνα στην τριβολογία και δοκιμές σε απαιτητικές συνθήκες. Η συγκεκριμένη φόρμουλα βασίζεται σε ένα σύστημα πρόσθετων που ενισχύει τις χημικές αλληλεπιδράσεις στο εσωτερικό του κινητήρα, προσφέροντας βελτιωμένη προστασία από τη φθορά, καλύτερη συνοχή του λιπαντικού φιλμ και πιο αποτελεσματικό έλεγχο σε κρίσιμα σημεία όπως τα έμβολα και τα ελατήρια. Παράλληλα, συμβάλλει στον καθαρισμό περιοχών υψηλής θερμικής καταπόνησης, όπως ο υπερσυμπιεστής, ενώ υποστηρίζει και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, κάτι που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Ελληνικό προϊόν με διεθνή προοπτική

Η Cyclon δραστηριοποιείται στον χώρο των λιπαντικών από το 1987 και αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά ελληνικά brands του κλάδου. Τα προϊόντα της αναπτύσσονται και παράγονται στην Ελλάδα, ενώ η παρουσία της εκτείνεται σε δεκάδες αγορές παγκοσμίως. Με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει εκατοντάδες διαφορετικούς τύπους λιπαντικών για εφαρμογές αυτοκινήτων, βιομηχανίας και ναυτιλίας, η εταιρεία έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ισχυρό προφίλ που συνδυάζει τεχνογνωσία, αξιοπιστία και εξαγωγική δυναμική. Η συνεχής επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, με στόχο τη δημιουργία λύσεων που βελτιώνουν την απόδοση του εξοπλισμού και μειώνουν το κόστος συντήρησης.

Μια ανανέωση με ξεκάθαρο στόχο

Η νέα προσέγγιση της Cyclon δεν περιορίζεται σε μια αλλαγή εικόνας. Πρόκειται για μια συνολική αναβάθμιση που συνδυάζει προϊόν, τεχνολογία και ταυτότητα, με στόχο να ενισχύσει τη θέση της σε μια αγορά που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Σε μια εποχή όπου οι κινητήρες εξελίσσονται και οι ανάγκες διαφοροποιούνται, η σωστή επιλογή λιπαντικού αποκτά κρίσιμη σημασία. Και η Cyclon δείχνει ότι έχει τα εργαλεία και τη στρατηγική για να παραμείνει ανταγωνιστική, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

Πρόσφατες Ειδήσεις