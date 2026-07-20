Νέα έρευνα λέει πως όσο πιο επικίνδυνος ο δρόμος, τόσο πιο ασφαλείς νιώθουμε

Nέα έρευνα αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο: Όσο πιο επικίνδυνοι οι δρόμοι, τόσο μεγαλύτερη η αυτοπεποίθηση των οδηγών

Η οδική ασφάλεια επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η κατάσταση των υποδομών, η κατάσταση των οχημάτων, η συμπεριφορά των οδηγών και οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Ωστόσο, νέα έρευνα της Economist Enterprise, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Brembo σε δέκα χώρες, αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο: οι περισσότεροι οδηγοί αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς απ’ ό,τι θα έπρεπε.

Σύμφωνα με τη μελέτη Safety in Motion: Driving Trust in Modern Mobility, το 90% των πολιτών δηλώνει ότι νιώθει ασφαλές στις καθημερινές μετακινήσεις του, ενώ μόλις το 45% των επαγγελματιών συμμερίζεται αυτή την άποψη.

Η υπερβολική αυτοπεποίθηση, σύμφωνα με την έρευνα, μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ενώ αυξάνει και τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων. Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους παγκοσμίως.

«Η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι οι χρήστες του οδικού δικτύου έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των καθημερινών μετακινήσεών τους σε σχέση με τους ειδικούς. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για τη μετακίνηση, όμως η υπερβολική εμπιστοσύνη μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στο να παίρνουν περιττά ρίσκα», δήλωσε ο Jean Todt, ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια.

Το παράδοξο της έρευνας

Το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα είναι ότι η εμπιστοσύνη των οδηγών είναι μεγαλύτερη στις χώρες όπου οι δρόμοι είναι πιο επικίνδυνοι. Στη Βραζιλία, την Κίνα και την Ινδία, όπου καταγράφονται κατά μέσο όρο 16,2 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους, το 94% των οδηγών δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές, ενώ μόνο το 18% των ειδικών συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση.

Αντίθετα, σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, όπου τα ποσοστά θανάτων είναι χαμηλότερα, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα στην αντίληψη των πολιτών και των ειδικών. Η έρευνα επισημαίνει επίσης ότι οι πολίτες στις χώρες αυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις νέες τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης ενώ δεν κατανοούν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας τους.

Η υπεύθυνη της έρευνας, Pratima Singh, σχολίασε ότι σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία η εμπιστοσύνη του κοινού αυξήθηκε παράλληλα με τον γρήγορο εκσυγχρονισμό των υποδομών και των οχημάτων.

Όπως όμως τόνισε, «η εμπιστοσύνη ξεπέρασε τα πραγματικά αποτελέσματα στον τομέα της ασφάλειας. Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα συστήματα είναι ασφαλέστερα απ’ όσο πραγματικά είναι, συχνά δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή κατά την οδήγηση».

Η τεχνολογία δεν αρκεί

Η μελέτη δείχνει ακόμη ότι οι ειδικοί δεν θεωρούν τις μηχανικές βλάβες ως βασική αιτία τροχαίων ατυχημάτων. Μόλις το 3% τις κατατάσσει στις σημαντικότερες αιτίες, ενώ το 30% αποδίδει τα περισσότερα προβλήματα στην κακή χρήση ή στην ελλιπή κατανόηση των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης. Παράλληλα, το 24% θεωρεί ότι λειτουργίες που αποσπούν την προσοχή του οδηγού αποτελούν σοβαρό κίνδυνο.

Οι ίδιοι οι οδηγοί αναγνωρίζουν ότι η συμπεριφορά τους στον δρόμο αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας. Παράλληλα, το 65% των επαγγελματιών του κλάδου εκτιμά ότι οι διαφημίσεις υπερεκτιμούν τις δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι δημιουργείται η λανθασμένη εντύπωση πως ο οδηγός μπορεί να είναι λιγότερο προσεκτικός.

Απαιτείται συνεργασία

Παρά το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, το 88% των πολιτών δηλώνει ότι στηρίζει αυστηρότερα μέτρα οδικής ασφάλειας, όπως χαμηλότερα όρια ταχύτητας και περισσότερους ελέγχους, ενώ εμφανίζεται διατεθειμένο ακόμη και να πληρώσει περισσότερο για ασφαλέστερες μεταφορές.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Brembo, Matteo Tiraboschi, υπογράμμισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και πολιτείας.

«Η γεφύρωση του χάσματος εμπιστοσύνης απαιτεί συλλογική δράση από ολόκληρο το οικοσύστημα της κινητικότητας. Η βιομηχανία πρέπει να συνεχίσει να καινοτομεί με υπευθυνότητα, οι δημόσιοι φορείς να δημιουργήσουν αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και από κοινού να βοηθήσουν τους πολίτες να κατανοήσουν τόσο τις δυνατότητες όσο και τους περιορισμούς των νέων τεχνολογιών». Κλείνοντας, ο Jean Todt τόνισε: «Σήμερα οι άνθρωποι δεν είναι ασφαλείς στους δρόμους. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη σιωπηλή πανδημία χρειάζονται υπεύθυνη καινοτομία, αποτελεσματική νομοθεσία και σοβαρές επενδύσεις. Η εμπιστοσύνη στους δρόμους δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη· πρέπει να κερδίζεται. Η έρευνα και ο διάλογος είναι σημαντικά, όμως μόνο η δράση μπορεί να σώσει ζωές».

Πηγή: Quattroruote.it