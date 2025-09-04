quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα φθηνότερη έκδοση για το Fiat Grande Panda – Κάτω από 20.000 ευρώ στην Ελλάδα;

ΠΕΜΠΤΗ | 04.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
nea-fthinoteri-ekdosi-gia-to-fiat-grande-panda-kato-apo-20-000-evro-stin-ellada-773347

Η Fiat έδειξε από την αρχή ότι το Grande Panda δεν είναι απλώς ένα ακόμη μοντέλο, αλλά το αυτοκίνητο που θα κρατήσει ζωντανό το θρυλικό όνομα σε μια νέα εποχή.

  • Νέα βενζινοκίνητη έκδοση 100 ίππων εμπλουτίζει τη γκάμα του Grande Panda.
  • Διαθέσιμη ήδη στην Ιταλία με σημαντικά χαμηλότερη τιμή από τις υβριδικές/ηλεκτρικές εκδόσεις.
  • Θεωρητικά στην Ελλάδα η τιμή μπορεί να πέσει κάτω από τις 20.000 ευρώ.
  • Το Grande Panda γίνεται πιο προσιτό, παραμένοντας ελκυστικό σε στυλ και πρακτικότητα.

Μετά τις υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις που παρουσιάστηκαν τους προηγούμενους μήνες, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε και την πιο προσιτή επιλογή με κινητήρα βενζίνης.

fiat grande panda

Η απόφαση αυτή έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Οι Ιταλοί γνωρίζουν καλά ότι σε πολλές αγορές –και ειδικά στη Νότια Ευρώπη– οι αγοραστές εξακολουθούν να ζητούν απλά, οικονομικά αυτοκίνητα με κλασικό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Έτσι, η γκάμα του Grande Panda γίνεται τριπλή: ηλεκτρικό, υβριδικό και τώρα βενζινοκίνητο.

fiat grande panda

Στοιχεία για τη νέα έκδοση

Η νέα έκδοση βασίζεται σε τρίκυλινδρο μοτέρ 1.2 βενζίνης, το οποίο αποδίδει 100 ίππους. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο και προσφέρει επαρκείς επιδόσεις για ένα αυτοκίνητο που δίνει βάρος στην καθημερινή χρήση και την πρακτικότητα.

Αισθητικά, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με τα άλλα Grande Panda. Η τετραγωνισμένη σχεδίαση, οι μοντέρνες λεπτομέρειες LED και το σκληροτράχηλο ύφος παραμένουν αναλλοίωτα, θυμίζοντας πως πρόκειται για ένα μοντέλο που πατάει στο πνεύμα του original Panda.

Στο εσωτερικό συνεχίζει την ίδια λογική: λειτουργικό ταμπλό, μεγάλες επιφάνειες, ψηφιακός πίνακας οργάνων και οθόνη αφής στο κέντρο. Ο χώρος παραμένει ένα από τα ατού του μοντέλου, με δυνατότητα να φιλοξενήσει με άνεση μια οικογένεια.

fiat grande panda

Τιμή στην Ιταλία – και πρόγνωση για την Ελλάδα

Στην Ιταλία η νέα βενζινοκίνητη έκδοση τοποθετείται αρκετές χιλιάδες ευρώ χαμηλότερα από τις υβριδικές και τις αμιγώς ηλεκτρικές. Συγκεκριμένα, η βασική τιμή της πέφτει κάτω από τα 18.000 ευρώ, τη στιγμή που το Grande Panda Hybrid ξεκινά από περίπου 21.000 ευρώ και το ηλεκτρικό από τις 25.000 ευρώ.

Με δεδομένο ότι η ελληνική αγορά έχει παραδοσιακά λίγο υψηλότερες τιμές λόγω φόρων και εξοπλισμού, η αναμενόμενη διαφορά θα είναι αντίστοιχη. Έτσι, υπολογιστικά, η νέα έκδοση θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην Ελλάδα κοντά στις 19.500–19.900 ευρώ. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε το Grande Panda θα περάσει κάτω από το κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ, καθιστώντας το μια από τις πιο δελεαστικές προτάσεις στην κατηγορία του.

fiat grande panda

Πού τοποθετείται στην αγορά

Το Grande Panda με κινητήρα βενζίνης θα απευθυνθεί κυρίως σε όσους θέλουν την εμφάνιση, τον χώρο και την πρακτικότητα του νέου Fiat, χωρίς να μπουν ακόμη στο κόστος ή στις δεσμεύσεις ενός ηλεκτρικού ή υβριδικού. Είναι, με άλλα λόγια, η πιο «εύκολη» είσοδος στη γκάμα.

Ο ανταγωνισμός σε αυτήν την κατηγορία είναι έντονος: Το πλεονέκτημα του Panda είναι ότι κουβαλάει μια δυνατή ταυτότητα και ένα όνομα που έχει ιστορία δεκαετιών.

Η Fiat δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να αφήσει κανέναν εκτός. Η ηλεκτροκίνηση προχωράει, τα υβριδικά κερδίζουν έδαφος, αλλά η βενζίνη εξακολουθεί να είναι ο βασικός πυλώνας σε πολλές αγορές. Με το Grande Panda βενζίνης, η μάρκα συνδυάζει την κληρονομιά της με τις ανάγκες του σήμερα, προσφέροντας ένα αυτοκίνητο προσιτό, καλοσχεδιασμένο και κατάλληλο για το ευρύ κοινό.

fiat grande panda

Τι κρατάμε;

  • Το Grande Panda εμπλουτίζεται με την πιο προσιτή έκδοση βενζίνης.
  • Η τιμή στην Ελλάδα εκτιμάται κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ.
  • Η Fiat προσφέρει πλέον τρεις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης στην ίδια πλατφόρμα.
  • Το νέο Grande Panda συνδυάζει ιστορικό όνομα, πρακτικότητα και οικονομία για το ευρύ κοινό.

Όλες οι ειδήσεις

Καλοκαίρι και πιέσεις ελαστικών: Oι μύθοι, τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ

Αυτοκίνητο και διακοπές: 5+1 «στραβές» και πως να τις αποφύγεις

Το λάθος στη χρήση του κλιματισμού που πρέπει να αλλάξεις άμεσα!

car-prices
google-news
Tags
#Fiat#Fiat Grande Panda
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ti-vraveio-kerdise-kiolas-to-suv-tis-fiat-ton-20-800-evro-765435

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.07.2025

Τι βραβείο κέρδισε κιόλας το SUV της Fiat των 20.800 ευρώ;
to-proto-fiat-500-hybrid-vgike-apo-to-ergostasio-758642

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.05.2025

Το πρώτο FIAT 500 Hybrid βγήκε από το εργοστάσιο!
yvridiko-aftokinito-me-16-000-evro-poio-best-seller-montelo-einai-754512

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.03.2025

Υβριδικό αυτοκίνητο με 16.000 ευρώ – Ποιο best-seller μοντέλο είναι;
to-fiat-500-tha-parameinei-sto-mirafiori-akomi-kai-meta-to-2032-648309

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.12.2024

Το Fiat 500 θα παραμείνει στο Mirafiori ακόμη και μετά το 2032
vgainoun-sto-sfyri-proin-egkatastaseis-tis-fiat-sto-torino-736812

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.10.2024

Βγαίνουν “στο σφυρί” πρώην εγκαταστάσεις της Fiat στο Τορίνο
fiat-to-panda-apeiloumeno-me-exafanisi-eidos-729873

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.10.2024

FIAT: Tο Panda… απειλούμενο με εξαφάνιση είδος

Πρόσφατες Ειδήσεις