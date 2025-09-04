Νέα φθηνότερη έκδοση για το Fiat Grande Panda – Κάτω από 20.000 ευρώ στην Ελλάδα;

Η Fiat έδειξε από την αρχή ότι το Grande Panda δεν είναι απλώς ένα ακόμη μοντέλο, αλλά το αυτοκίνητο που θα κρατήσει ζωντανό το θρυλικό όνομα σε μια νέα εποχή.

Νέα βενζινοκίνητη έκδοση 100 ίππων εμπλουτίζει τη γκάμα του Grande Panda.

Διαθέσιμη ήδη στην Ιταλία με σημαντικά χαμηλότερη τιμή από τις υβριδικές/ηλεκτρικές εκδόσεις.

Θεωρητικά στην Ελλάδα η τιμή μπορεί να πέσει κάτω από τις 20.000 ευρώ.

Το Grande Panda γίνεται πιο προσιτό, παραμένοντας ελκυστικό σε στυλ και πρακτικότητα.

Μετά τις υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις που παρουσιάστηκαν τους προηγούμενους μήνες, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε και την πιο προσιτή επιλογή με κινητήρα βενζίνης.

Η απόφαση αυτή έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Οι Ιταλοί γνωρίζουν καλά ότι σε πολλές αγορές –και ειδικά στη Νότια Ευρώπη– οι αγοραστές εξακολουθούν να ζητούν απλά, οικονομικά αυτοκίνητα με κλασικό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Έτσι, η γκάμα του Grande Panda γίνεται τριπλή: ηλεκτρικό, υβριδικό και τώρα βενζινοκίνητο.

Στοιχεία για τη νέα έκδοση

Η νέα έκδοση βασίζεται σε τρίκυλινδρο μοτέρ 1.2 βενζίνης, το οποίο αποδίδει 100 ίππους. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο και προσφέρει επαρκείς επιδόσεις για ένα αυτοκίνητο που δίνει βάρος στην καθημερινή χρήση και την πρακτικότητα.

Αισθητικά, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με τα άλλα Grande Panda. Η τετραγωνισμένη σχεδίαση, οι μοντέρνες λεπτομέρειες LED και το σκληροτράχηλο ύφος παραμένουν αναλλοίωτα, θυμίζοντας πως πρόκειται για ένα μοντέλο που πατάει στο πνεύμα του original Panda.

Στο εσωτερικό συνεχίζει την ίδια λογική: λειτουργικό ταμπλό, μεγάλες επιφάνειες, ψηφιακός πίνακας οργάνων και οθόνη αφής στο κέντρο. Ο χώρος παραμένει ένα από τα ατού του μοντέλου, με δυνατότητα να φιλοξενήσει με άνεση μια οικογένεια.

Τιμή στην Ιταλία – και πρόγνωση για την Ελλάδα

Στην Ιταλία η νέα βενζινοκίνητη έκδοση τοποθετείται αρκετές χιλιάδες ευρώ χαμηλότερα από τις υβριδικές και τις αμιγώς ηλεκτρικές. Συγκεκριμένα, η βασική τιμή της πέφτει κάτω από τα 18.000 ευρώ, τη στιγμή που το Grande Panda Hybrid ξεκινά από περίπου 21.000 ευρώ και το ηλεκτρικό από τις 25.000 ευρώ.

Με δεδομένο ότι η ελληνική αγορά έχει παραδοσιακά λίγο υψηλότερες τιμές λόγω φόρων και εξοπλισμού, η αναμενόμενη διαφορά θα είναι αντίστοιχη. Έτσι, υπολογιστικά, η νέα έκδοση θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην Ελλάδα κοντά στις 19.500–19.900 ευρώ. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε το Grande Panda θα περάσει κάτω από το κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ, καθιστώντας το μια από τις πιο δελεαστικές προτάσεις στην κατηγορία του.

Πού τοποθετείται στην αγορά

Το Grande Panda με κινητήρα βενζίνης θα απευθυνθεί κυρίως σε όσους θέλουν την εμφάνιση, τον χώρο και την πρακτικότητα του νέου Fiat, χωρίς να μπουν ακόμη στο κόστος ή στις δεσμεύσεις ενός ηλεκτρικού ή υβριδικού. Είναι, με άλλα λόγια, η πιο «εύκολη» είσοδος στη γκάμα.

Ο ανταγωνισμός σε αυτήν την κατηγορία είναι έντονος: Το πλεονέκτημα του Panda είναι ότι κουβαλάει μια δυνατή ταυτότητα και ένα όνομα που έχει ιστορία δεκαετιών.

Η Fiat δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να αφήσει κανέναν εκτός. Η ηλεκτροκίνηση προχωράει, τα υβριδικά κερδίζουν έδαφος, αλλά η βενζίνη εξακολουθεί να είναι ο βασικός πυλώνας σε πολλές αγορές. Με το Grande Panda βενζίνης, η μάρκα συνδυάζει την κληρονομιά της με τις ανάγκες του σήμερα, προσφέροντας ένα αυτοκίνητο προσιτό, καλοσχεδιασμένο και κατάλληλο για το ευρύ κοινό.

Τι κρατάμε;

Το Grande Panda εμπλουτίζεται με την πιο προσιτή έκδοση βενζίνης.

Η τιμή στην Ελλάδα εκτιμάται κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ.

Η Fiat προσφέρει πλέον τρεις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης στην ίδια πλατφόρμα.

Το νέο Grande Panda συνδυάζει ιστορικό όνομα, πρακτικότητα και οικονομία για το ευρύ κοινό.

Καλοκαίρι και πιέσεις ελαστικών: Oι μύθοι, τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ

Αυτοκίνητο και διακοπές: 5+1 «στραβές» και πως να τις αποφύγεις

Το λάθος στη χρήση του κλιματισμού που πρέπει να αλλάξεις άμεσα!