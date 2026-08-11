Νέα γέφυρα στον Ιλισσό: Δόθηκε στην κυκλοφορία η Λεωφόρος Εθνάρχου Μακαρίου

Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στο τμήμα από τη Θησέως έως την Καποδιστρίου, ενώ συνεχίζονται τα έργα διευθέτησης της κοίτης του Ιλισσού

Στην κυκλοφορία δόθηκε από χθες η νέα οδική γέφυρα της Λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου, στην παλαιά παραλιακή οδό, στο ύψος του Ιλισσού, στα όρια των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου. Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ καταργήθηκε ο αποκλεισμός της λεωφόρου στο τμήμα μεταξύ Θησέως και Καποδιστρίου.

Η παράδοση της γέφυρας έγινε περίπου 2,5 μήνες αργότερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, εξαιτίας σημαντικών τεχνικών δυσκολιών. Η ολοκλήρωση του έργου ήρθε λίγες ημέρες μετά την έκτη αυτοψία του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στο εργοτάξιο, στις 18 Ιουλίου. Τότε είχε δεσμευθεί ότι η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που τελικά επιτεύχθηκε.

Οι εργασίες απαιτούσαν σύνθετες αδειοδοτήσεις, αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονταν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, αλλά και ειδικές κατασκευαστικές λύσεις λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην κοίτη του Ιλισσού.

Έργο 7,9 εκατ. ευρώ στον Ιλισσό

Η νέα γέφυρα αποτελεί μέρος του συνολικού έργου διευθέτησης της κοίτης του Ιλισσού, με προϋπολογισμό 7.987.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, με δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής. Στόχος είναι η ενίσχυση της παροχετευτικής ικανότητας του Ιλισσού, ο οποίος μαζί με τον Κηφισό αποτελεί βασικό αποδέκτη των πλημμυρικών παροχών του Λεκανοπεδίου.

Το έργο περιλαμβάνει συνολικά τρεις γέφυρες. Εκτός από την αντικατάσταση της παλαιάς λιθόκτιστης γέφυρας της Εθνάρχου Μακαρίου, προβλέπεται η καθαίρεση της παλιάς οδικής γέφυρας της Λεωφόρου Ποσειδώνος και η κατασκευή νέας γέφυρας αστικού περιπάτου, καθώς και η κατασκευή νέας μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Ισμήνης. Η τελευταία κρίθηκε αναγκαία, καθώς η υφιστάμενη δεν μπορούσε να επισκευαστεί λόγω εκτεταμένης διάβρωσης.

Στην κοίτη έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι πάσσαλοι αντιστήριξης και οι εκσκαφές ανάντι της παλιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος. Εκκρεμούν δύο φατνώματα του δαπέδου της κοίτης και η κατασκευή των επενδυτικών τοιχίων.

Τι ακολουθεί

Από τις 24 Αυγούστου θα ξεκινήσει η άντληση των υδάτων από την κοίτη, ώστε να συνεχιστούν οι σκυροδετήσεις του πυθμένα και των επενδυτικών τοιχίων. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου δύο μήνες, έως το τέλος Οκτωβρίου.

Την ίδια ημέρα θα αρχίσει και η κατασκευή των προκατασκευασμένων δοκών της πεζογέφυρας ΤΕ06Β, οι οποίες έχουν τροποποιηθεί ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν και την κυκλοφορία οχημάτων, αλλά και τη διέλευση του αγωγού ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Η παραγωγή τους προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να έχουν τοποθετηθεί και να έχει ολοκληρωθεί το κατάστρωμα της γέφυρας.

Η νέα μεταλλική πεζογέφυρα στην οδό Ισμήνης αναμένεται να είναι έτοιμη στις 16 Οκτωβρίου και να τοποθετηθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία έως το τέλος του μήνα.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν εργασίες όπως η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες και τον ποδηλατόδρομο, η κατασκευή δαπέδων, οι καθαρισμοί και η απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής. Η ολοκλήρωση του συνολικού έργου προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2026.

Προϋπόθεση για το «Αέναον»

Η διευθέτηση του Ιλισσού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον», έκτασης 741 στρεμμάτων. Η σύμβαση για το πάρκο προγραμματίζεται να υπογραφεί τον Σεπτέμβριο, ενώ η εγκατάσταση του εργοταξίου αναμένεται εντός του 2026 και η έναρξη των κύριων εργασιών τον Ιανουάριο του 2027. Στόχος είναι το «Αέναον» να ολοκληρωθεί έως το 2029.

Όσον αφορά την κακοσμία που έχει παρατηρηθεί στην περιοχή, η Περιφέρεια Αττικής αναφέρει ότι δεν συνδέεται με το έργο εκβάθυνσης της εκβολής. Μετά τις βροχοπτώσεις έχουν παρατηρηθεί συγκεντρώσεις υδάτων και φερτών υλικών στα κατάντη σημεία, με την Περιφέρεια να πραγματοποιεί επανειλημμένες αντλήσεις και απομακρύνσεις.

Παράλληλα, έχει απευθυνθεί στην ΕΥΔΑΠ και στους παρόδιους δήμους, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο απόρριψης υγρών ή στερεών αποβλήτων και ακαθάρτων στον Ιλισσό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ